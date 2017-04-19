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Теги: Германия (2768) интернет (1370) киберпреступление (245) хакер (563) кибербезопасность (104)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Немецкое правительство поручило специалистам готовить ответные удары на кибератаки, - СМИ

Немецкие специалисты по заданию правительства ФРГ работают не только над защитой от кибератак, но и над возможностью нанесения ответных ударов.

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и как ударят они волной озабоченности и обеспокоенности!!!!!!!!!!
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чего там определять..
пусть выносят все сервера в раше подряд.
как только атаки прекратились, значит это был тот сервер
прям как дети, все объяснять надо..
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Немцы как маленькие- руцький фирмы сидят уже прямо в Германии.
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проще и дешевле главный интернетный царькабель шо туда идет сразу топором рубить.
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Потом засунуть в царь пушку, дать звонок в царь колокол и ка-а-к...Позвать сцаря фофку сторожить царькабель! Ну шоб не уперли царь православнутые.
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Аль - каида десять лет воду мутила. И где они ? Их уничтожили. также будет и с террористами - убийцами из мацковии.
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>какие для этого нужны технические средства

Tomahawk
Источник: http://censor.net.ua/n436997
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Та ну...Tomahawk. Отобрать бояру, лапти, бабалайку, ну и ягель, куда ж без него! И согласные на всьо.
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Самое время роисянскому Чебурнету напрячся.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНемецкое правительство поручило специалистам готовить ответные удары на кибератаки, - СМИ
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