Немецкое правительство поручило специалистам готовить ответные удары на кибератаки, - СМИ

циля бадминтон, myaso, Виктория Сокур 451a9d75, Гоблин Унылый, З Україною в серці, Саша777, Elvic Vic, Juli Schubs, Bogdan Suvorov, Василий Васильев 3e4e8361, дератизатор, Юлия Зимонина, jhbc, Иван Афанасьев, SergeLi, Faina L, Герхард, Elena I 52638e4b, Urs, Геннадій Бикодір adb80589, namtab
Ответить
Ответить
пусть выносят все сервера в раше подряд.
как только атаки прекратились, значит это был тот сервер
прям как дети, все объяснять надо..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Tomahawk
Источник: http://censor.net.ua/n436997
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
Ответить