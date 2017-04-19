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 Форум Украины(595391)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Гаагский трибунал (179) Крым (19532) Меджлис (697) оккупация (6843) Полозов (222)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия не возобновит деятельность Меджлиса в Крыму, несмотря на решение Международного суда ООН, - Полозов

Россия, несмотря на промежуточное решение Гаагского суда, не будет возобновлять деятельность в аннексированном Крыму Меджлиса крымскотатарского народа.

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На ООН сегодня всем насрать! Израильтянам, американцам и понятно кацапам...
Именно на ООН ответственность за войну в Украине.
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Это ясно как божий день.Если они нарушили устав оон и международное право раз и это прокатило,то дальше идет по накатаной.Лига наций тоже этим же закончила,когода гитлеро,как сейчас параша на все положила.Бандиты понимают только силу.
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право на языковое самоопределение;



откроют какую-то школу

так и запишем
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И ничего они не откроют. Плевали они с высокой горки на этот оон и все такие говорилки, которые ничего, кроме глубокой озабоченности не могут миру предложить. Зря потрачены деньги на этот суд.
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Я вообще то минские соглашения читаю и пометки делаю.
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В этом мире гарантии дает только ядерное оружие
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для мира не плохо было бы если б эти сверхдержавы уничтожили друг друга
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нужно в кацапстан хворь какую то занести. шоб дохли и сами не понимали от чего. антидот продавать за у.е. и ооочень дорого
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какой адвокатишко ????????????????????????????????????????????????
кОждая блять себя выше других считает.
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та нехац масковіти повиздихть там Усі, а мокши подавляться жабами з мокшанських болот....)
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А какая разница как называется? Был меджилис стал кирим. Суть ведь одна: представлять интересы татар.
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Не будет россия выполнять никакие решение гаагского суда,а просто медленно и уверенно будет превращаться в страну-изгой со всеми вытекающими последствиями.
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Какая неожиданная новость от вяликих засранцев.
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Ну крымско-татарские школы есть....
а насчёт меджлиса напомните - почему его запретили?
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Ну крымско-татарские школы есть....

Ну и что ?
Эка невидаль.
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Суд постановил их открыть....
Как можно открыть то что уже открыто-загадка
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Я не знаю какую цель ( исполнителя) финансирует раша кроме той , которая указана в конвенции о борьбе с тероризмом. Если это в рамках борьбы против рассовой дискриминации , то суд ясно указывает что такое право на языковое самоопреление.Поэтому и спрашиваю как можно требовать то что и так есть .
Или тебе нравится ходить по кругу или ты баран ?
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Не тупи..........задача открыть школы и разрешить меджлис
школы есть
Был задан вопрос почему запретили меджлис
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Предполагаю Меджлис запретили из - за посягательства на территориальную целостность РФ. С точки зрения международного права и Украины Крым это территория Украины и этот запрет не имеет никаких оснований.
Так что насчет языкового самоопределения ?
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ООН -импотентная и захребетная организация , не надо обращать внимания на ее постановления, если они и не исполняются Бутафорское явление -ООН,
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия не возобновит деятельность Меджлиса в Крыму, несмотря на решение Международного суда ООН, - Полозов
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