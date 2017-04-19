Россия не возобновит деятельность Меджлиса в Крыму, несмотря на решение Международного суда ООН, - Полозов

циля бадминтон, myaso, Виктория Сокур 451a9d75, Гоблин Унылый, З Україною в серці, Саша777, Elvic Vic, Juli Schubs, Bogdan Suvorov, Василий Васильев 3e4e8361, дератизатор, Юлия Зимонина, jhbc, Иван Афанасьев, SergeLi, Faina L, Герхард, Elena I 52638e4b, Urs, Геннадій Бикодір adb80589, namtab
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Именно на ООН ответственность за войну в Украине.
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откроют какую-то школу
так и запишем
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кОждая блять себя выше других считает.
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Мазохисты ?
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а насчёт меджлиса напомните - почему его запретили?
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Ну и что ?
Эка невидаль.
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Как можно открыть то что уже открыто-загадка
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Или тебе нравится ходить по кругу или ты баран ?
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школы есть
Был задан вопрос почему запретили меджлис
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Так что насчет языкового самоопределения ?
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...
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