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Теги: ВР (22411) законопроект (1816) Кабмин (10172) приватизация (806) Гройсман (2828)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества, - Гройсман

Кабинет Министров готов в ближайшее время внести в Верховную Раду пакет законопроектов, который позволит начать масштабную конкурентную приватизацию.

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Чем лучше человек, тем труднее ему подозревать других в бесчестии. (Цицерон) И от себя - сразу видно по комментам моральный уровень пишущих. Увы.
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Приватизация в самой коррумпированной страной Европы?
Государственное преступление.
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Приватизация в условиях монополии олигархов - узаконенный грабеж...
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В масштабах мы не сомневаемся,у этих все масштабно, скромно это у Януковича- как оказалось..
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Сначала предприятия а вскоре и землю приватизируют под шумок.
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ее надо приватизировать. так как горожане имели право на свой кусок, а крестьяне нет. почему они так дискриминированы? почему? у тетки есть земля все умерли. сестра бухает, та хочет уехать в город. что ей продать? нет друг приватизировать землю необходимо и она товар. вся эта шушара в раде и за ней хочет лапу наложить на землю и она уже скупила незаконно миллионы гектар за бесценок. это надо расследовать и посадить всех в тюрьму. у тетки есть покупатель хороший мужик, он фермерское хозяйство держит, ее сосед(молодой парень). помогает ей больше чем сама аренда и не только деньгами и крупой. можно и сейчас пихануть налево, но она не хочет. и он не очень спешит. аренду продлевает и все. должен быть Банк. где за валюту по мировой цене любой крестьянин может продать ее. и не имеет значения кому. там уже дальше решит государство, кому. во всех странах земля в обороте, а у нас нет. мы как рабы, ни земли ни оружия. разве мы казаки? алкашкину тоже подадим.
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Потому, что в большенстве цивилизованых стран земля считается народным достоянием. На государственном аукционе в США выставлены участки только в слабозаселённых районах 11-ти штатов, в Канаде продают по тому же принципу. Тоесть можете купить там где местные не хотят и притом по завышеной цене. В Израиле практически вся земля выкуплена государством.
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ну и что? в США земля всегда была на торгах. это сейчас когда смысл продажи пропал. так как рынок установил приоритеты. Крестьяне полноправные хозяева своей земли или это пропаганда? если пропаганда прекратите пыль в глаза пускать как большевики - земля крестьянам, фабрики рабочим. прекратите. и скажите, - крестьяне мы вас швыранули. а городских нет. есть белая кость, а есть индейцы. и все из того, что не понимают принципов свободной экономики. пусть покупают американцы, немцы, англичане, китайцы и все кто пожелает, кроме кацапов и аффилированых с ними структур.. только на наших условиях.
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Много почему ). Скажем так : условия работы и жизни в селе всегда отличались от городских ( особенно до начала нулевых . Плюс жилье в городе получали " на халяву " в отличии от села . Вопрос скорее в том что землю распределили более-менее справедливо , а заводы - нет( их попросту украли дав взамен бумажку).
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это вопрос принципа а не концепции. это как безвиз. чисто политическое решение которое конвертируется в экономические преференции. поэтому мы говорим только о справедливости. кто вам доктор что вас облабошили с заводами? и отсюда вытекает не беспомощность и страх, а твердое и принципиальное решение, их два. пересмотр итогов приватизации на условиях приемлемых для страны и второй вопрос - не попасть на основе опыта прошлой приватизации в просак. ты вот посмотри и сейчас выставляются гос. предприятия на продажу и очень перспективные и все молчат. - что там все справедливо произойдет? что и кому достанется? поэтому вопрос назрел и его надо решать. это оживление экономики. если они не смогут справится с обязательствами мы все отберем. мы хозяева в конечном итоге.
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я смотрю только на принципы МАЙДАНА. Он для меня и альфа и омега.
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То, что выставляют на продажу - купят " свои" . А о Майдане .... Страна в ж..пе , воры как правили страной так и правят , если что изменилось то в худшую сторону . Не надо называть революцией то, что ею не является . Олигархи , с помощью народа, сменили зажравшегося пахана ( слишком жадный был и начал забирать у них их активы). Мы не хозяева , нами даже управляют не этнические украинцы . Безвиз ? Что он дал ? 90 % наплевать на него .
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то, что ты говоришь конечно правильно. но ПЛОДЫ Майдана не сегодня мы увидим и не завтра. это прежде всего Победа в национально освободительной войне. Украина победила своего злейшего врага россию. могущественную империю самого худшего образца. да ценой потери территорий, но они все вернутся как бы кто не хотел. все во времени которое вернет все на свои места. революция и Майдан это одно и тоже, так как это идеи в голове, а не бунт на площади в городе герое Киеве. и эти процессы уже не остановить и мировозрение поменяется у большинства украинцев и будет таким как у всех европейских жителей. тяжело выходить из трехвекового ига орды. но граждане массово показали кто они... они свободные люди. конечно мы еще под внутренней оккупацией и нам только предстоит воплотить идеи Майдана в жизнь. сопротивление империи не безгранично так как воля народа выше всего и это закономерный исторический процесс. нам только не надо опускать руки и всегда говорить себе - а как они с голыми руками пошли на снайперов? ради чего? я бы не смог, струсил и они для меня настоящие герои, так как умирали они не за пенсии такие кАк в россии, и не за кусок колбасы, они умирали за меня, что бы я имел шанс на успех. невозможно оценить произошедшее с точки зрения современника, так как еще мал отрезок времени о котором мы можем судить. рошеновцы это агония системы и через каденцию мы и забудем за них, если и будем вспоминать только в контексте судов. юж. Корея, Израиль и Румыния нам в пример. раз с Грузии ничего не взяли.
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Сначала создайте, постройте - потом продавайте!

Вместо РЕФОРМ - ПРОДАЖА того, что им никогда не создавалось и не принадлежит!
Ну сколько будем эту стаю терпеть???
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20 лет приватизировали масштабами, осталось последнее не украдено из русурсов олигархами
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"Вся та пиздота, що сидить у верховній раді - то все має бути стріляне і пижжене!"

Кузьма Скрябін
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тож Барига каже під час кризи не мона продавати )))
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пардао, не можна під час кризи продавати лише "Рошен"
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Что и требовалось доказать. Расписались в полном неумении эффективно управлять государством. Могут только продавать и воровать, что мы и увидим в очередной раз.
Сидим, не раскачиваем дальше. Останемся у разбитого корыта, а эти парашенки с гройсманами будут на Майами мемуары писать.
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Логичный ход от воров.Уйти нужно красиво,распродавши последнее)))
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так, Україна для них лише як шанс для заробляння грошей, тимчасова робота
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А чё мы всё их козлим? Милионная страна козлит пару десятков воров и ничего сделать не способна.
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Пир вовремя чумы! Барыги правят кровавый пир на теле Украины!
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God helps those who helps themselves-"бог допомагає тим хто щось сам робить"

от він нам і не допомагає - раб заслуговує ярмо і батіг
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яка релігія таке і становище хто вірить в цю релігію --- релігія рабів
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не які вибори і перевибори не допоможуть нам, цю заразу треба зупинити тільки силою, але є великі ризики знову опинитися в д*пі
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дезінфекція і даретизація, а то "погроми" якось на руку крембля
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так, в нас бракує не лише критичної маси але й справжньої еліти/ проводу - державників і духовних лідерів нації
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справжні люди є, але їм не дадуть і кроку ступити, тільки на хвилі великих протестів може хтось і проявиться, імхо
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безперечно такі люди є !!! але їх замало для революційних змін адже суспільство пасивне і байдуже -наслідок 400-річного знищення козацького генофонду нації
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менталитет - моя хата з краю ..., засіб виживання...
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"Зачем нужна эта продажа? ... Это то, что МНЕ нужно."
Источник: http://censor.net.ua/n436995
Блаблабла бла, модернизация, блабла... - подчеркнул Гройсман.
Кабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1018
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когда не можешь управлять госимуществом его надо продать или своровать мрази
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У нас все власти считают, что их наняли оценщиками для распродажи. А может так украинцам и надо? Зачем им то, чего они не ценят? Зачем отягощать бременем выбора, принятия решения? Может нас проще как индейцев загнать в резервации и выдавать хлеб и консервы?
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"Кабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества" - Гройсман, не забудь пакет с МВФ согласовать, а то и морде и жопе будет больно. - Законопроект о пенсионной реформе готов, но еще будет согласован с МВФ перед внесением в Раду
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радует одно. они все равно не знают что с ним делать с тем имуществом.э а оно как не было народным так и не останется.
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зато сколько долгов останется! Мы ещё четверть века будем им выплачивать проценты от ВВП.
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Кидалово просто супер-мега сенсационное, можно заносить в книгу рекордов Гиннеса. Такого в мире небыло и вряд ли повторится. Ограбить до нитки всю страну, продать всё имущество, и поставить на счётчик на 25 лет! Это какими лохами надо быть?
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Лучше бы вы национализировали монополии назад. А то снова всё достанется Ахметову и ему подобным мразям.
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Назад получится только через висельницу, так как давно национализировали все движимое и недвижимое - начиная с кондитерской фабрики карла маркса, ныне рошен, заканчивая недрами Украины, куда входит не только ахметовский уголь, но и многое другое, как минеральные воды. Что по Конституции должно принадлежать Народу Украины. Автор той "национализиции" и нынешнего олигархата - кучма, ныне он же главный переговорщик от имени Украины по минским процессам, назначенный не самой Украиной, а тем же рошеном.
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Ну слава Богу...не прошло и 25 лет как хоть кому то дошло что госпредприятия это главная причина коррупции в центральных органах власти. Вся организация работы государственных предприятий служит только одной цели...ВОРОВСТВА ДЕНЕГ.
Можно для примера взять 2 крупных государственных предприятия...Укрнафта и Государственная продовольственно-зерновая корпорация. Это две компании, которые работают в сверхприбыльных отраслях экономики и должны давать миллиарды гривен прибыли. Но результат Укрнафты - убыток 6 млрд грн и компания почти банкрот, ДПЗК - убыток 3 млрд грн.
Вопрос к народу...неужели вы такие богатые, что готовы с личного кармана оплачивать жизнь чиновникам ворам?
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Ага - именно вовремя войны самое то время для прихватизации , чтобы уже всё окончательно скупили за бесценок олигархи ?!
Почему-то Липецкую фабрику Шоколад не хотел продавать именно по причине военного падения цены на все активы в целом . А народное можно и за 3 копейки продать !
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Порошенко :
--Я не могу продать Липецкую фабрику поскольку ввиду войны мне не предлагают достойную цену за неё .

Это собственно всё , что мы должны знать за т.н. "прихватизацию госпредприятий" !
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Этой банде ловкачей, дорвавшихся к кормушке на крови украинцев осталось царювать полтора года, так что нужно как можно быстрее урвать по-крупному и свалить по-тихому.
Только после такой прихватизации промышленности в стране не останется - все разворуют, растянут, порежут на металл, а землю продадут под застройку, такое уже проходили тысячу раз.
А для того, чтобы не воровали должно быть хоть какое-то планирование и контроль за деятельностью предприятий. Вполне достаточно посадить руководителей "неэффективных" предприятий с обязательной ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ имущества, что бы предприятия стали приносить прибыль в казну государства, а не в карманы мутных личностей.
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Грося пакета мало.У Авакяна рюкзак попроси
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества, - Гройсман
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