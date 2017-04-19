Кабмин готовит пакет законопроектов для масштабной приватизации госимущества, - Гройсман

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Государственное преступление.
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Вместо РЕФОРМ - ПРОДАЖА того, что им никогда не создавалось и не принадлежит!
Ну сколько будем эту стаю терпеть???
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тому- лише хунта
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Кузьма Скрябін
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бо ця влада і є ждкацапи
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Сидим, не раскачиваем дальше. Останемся у разбитого корыта, а эти парашенки с гройсманами будут на Майами мемуары писать.
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от він нам і не допомагає - раб заслуговує ярмо і батіг
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Источник: http://censor.net.ua/n436995
Блаблабла бла, модернизация, блабла... - подчеркнул Гройсман.
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Можно для примера взять 2 крупных государственных предприятия...Укрнафта и Государственная продовольственно-зерновая корпорация. Это две компании, которые работают в сверхприбыльных отраслях экономики и должны давать миллиарды гривен прибыли. Но результат Укрнафты - убыток 6 млрд грн и компания почти банкрот, ДПЗК - убыток 3 млрд грн.
Вопрос к народу...неужели вы такие богатые, что готовы с личного кармана оплачивать жизнь чиновникам ворам?
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Почему-то Липецкую фабрику Шоколад не хотел продавать именно по причине военного падения цены на все активы в целом . А народное можно и за 3 копейки продать !
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--Я не могу продать Липецкую фабрику поскольку ввиду войны мне не предлагают достойную цену за неё .
Это собственно всё , что мы должны знать за т.н. "прихватизацию госпредприятий" !
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Только после такой прихватизации промышленности в стране не останется - все разворуют, растянут, порежут на металл, а землю продадут под застройку, такое уже проходили тысячу раз.
А для того, чтобы не воровали должно быть хоть какое-то планирование и контроль за деятельностью предприятий. Вполне достаточно посадить руководителей "неэффективных" предприятий с обязательной ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ имущества, что бы предприятия стали приносить прибыль в казну государства, а не в карманы мутных личностей.
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