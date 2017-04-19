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Теги: ООН (2061) Геращенко_Антон (876)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Геращенко: Механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет

Механизма, вынудит Россию выполнять решения Международного суда ООН, нет, заявляет нардеп Антон Геращенко.

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А мы думали пошлют судебного исполнителя...
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А нахрена нужны такие международные суды, если на их решения можно забить ?
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А сколько денег потратили на это сомнительное решение, с точки зрения его эффективности? Может лучше беспилотники.
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Решение этого суда является основанием для других судов, уже по конкретным искам...
Хлопотное дело..но..вот параша боясь ареста по делу ЮКОСА на многих выставках за бугром только макеты вывозит.
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та шо вы говорите...бред от стеця ? а шо кроме выставочных экспонатов арестовать иммущество другое не могут ?
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Могут Циля, могут..Но только государственное. А по выставкам в основном госкомпании ездят.
Арестовывали даже счета посольств. И каким боком тут минстець?
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будить россиян.
Ведь россияне в конце-концов союз развалили, а не кто-то еще.
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других нет
есть конечно международный трибунал, но его раша ветирует
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шоб лохов разводить и разоружать по будапештским меморандумам...а дальше сами ...со смертями может и отобьётесь,а нет(опять оккупирует орда), так мировая общественность грустить по украинцам не будет
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И смысл тогда от него.Теперь орда будет везде его решение тыкать.Видите оон нас не признал террористами.Перемога не фиг делать.
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да нет ни какого решения суда! Это были типа предварительные слушания, а наши просили наложить ограничения наперед, заочно типа.
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что заочно?а какие же доказательства суд счел недостаточными?и если суд сразу не признал доказательства достаточными-то и окончательное решение будет таким же...ну если еще чего экстраординарного не произойдет...
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и будут тыкать ! то шо это не подольский(басманный) ,а суд ООН...но бездарные порошенки будут считать это пэремогой !
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Это за кого так решил Геращенко? Сперва нужнодождатся решения .А потом говорить есть механизм или его нет.
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ОК !...А ответку вы лично в свою квартиру готовы принимать ?
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будет 100% ,могут подтвердить жители алеппо ,донецка... и других городов
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Да пусть все страны проголосуют и выгонят этих медвежатников из ООН.
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Хоть перестанут гадить на вето , то есть накладывать постоянно вето .
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Устав можно пере голосовать , в чем тут проблема? Какой толк от раши, если она везде вето накладывает? Одна вонь.
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Не так все просто....страна-учредитель, с правом вето просто заблокирует даже такую повестку. Проще шой-то новое создать
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А их возьмут за оппу и вынесут из ООН. Пусть свои вето в кустах накладывают.
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а давайте если не нравятся правила игры,доску разобьём о голову противника...
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Тоже хорошая идея. Именно об голову руцького . И чтобы от каждой страны по доске.
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правильно...или менять правила или новое объединение но по другим правилам...но и эту конструкцию вряд ли получится продавить...у рашистов "козырный туз" в виде ядерного оружия,та шо пишите письма,мелким почерком...
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у них тоже Искандеры смеются....а плакать будут украинцы.
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давай, сделай это на красной площади а то только срете...не снимая штанов
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это сразу было понятно. теперь антошка умыл ручонки официально. сука толстожопая.
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международный суд создан для суда государств но не сверхдержав таких как сша и россии для них закон не писан и действует закон силы
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механизм есть. эмбарго на нефть, газ, металл, ну и свифт на бисс
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гадаєш занадто??? добре залізо з переліку виключимо
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шо вы с тем свифтом носитесь,да НИЧЕГО им это не даст,ну москвичей поколбасит недельку,потом привыкнут,а за мкадом даже не почувствуют...вон в КНДР и эмбарго и свифт свистит на всю катушку и ни чё ...ахиренные микрорайоны для людей строят,в Украине таких почему то нет(за сёла у нас и вспоминать стыдно), и живут люди не хуже чем мы со свифтами и безвизами ...и ядерное оружие делают и подлодки тоже...
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Самый лучший механизм-наложить арест на все кацапское бабло,которое лежит в западных банках. А его там очень много.Это просто идеальный механизм! И рано или поздно это произойдет!
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не плохо бы это сделать но на это никто не пойдёт потому что это будет ядерная война. Попробуйте это сделать против сша или россии и получите ответку не канфетку
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СМИ пургу разгоняет типа - гляди ПЭРЭМОГА!
Минские:
"9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трёхсторонней Контактной группы.
11. Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[note 1], до конца 2015 года. (См. примечание.)
12. На основании Закона Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трёхсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ."
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если заставить нельзя - то может есть механизм воздействия и наказания на этот случай? чтобы выполнить оказалось легче и дешевле - чем не выполнить?
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ну как реально это можно сделать против мощных сверхдержав ну никак
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Геращенко не сможет принизить великой победы Украины над злобными кацами в суде Гааги !
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не имея механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН рыго-барыги включили ,заведомо ,механизм позора Украины...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГеращенко: Механизма заставить РФ выполнить решение Международного суда ООН нет
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