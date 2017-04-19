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Теги: Пенсионный фонд (283) работа (398) труд (73) Розенко (467) трудовая книжка (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко

Работники, которые не оформлены официально, могут самостоятельно уплачивать за себя взносы в Пенсионный фонд.

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"Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко"
О! Б....ля..
ЭТО ЕСЛИ Б ОСТАП БЕНДЕР СКАЗАЛ: "БОЛВАНЫ! НЕСИТЕ МНЕ СВОИ ДЕНЬГИ САМИ. И САМИ ПРИДУМАЙТЕ КАК ОБЬЯСНИТЬ ВСЕМ, ЧТО ВЫ БЫЛИ НЕ БОЛВАНЫ..."
ЧИ БУДЕТ ТА ПЕНСИЯ, ЧИ ....
"ЯК ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ" ...."НА ГОЛУБОМ ВЕРТОЛЁТЕ"....."ВАМ ПОМАШЕТ РУКОЙ".....
ЭТИ ДЕНЬГИ НАВЕРНЯКА (!!!) ВЫ, негодяи, МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ НА СЕБЯ УЖЕ СЕЙЧАС (!!!) А ЭТО Н Е Д О П У С Т И М О !!!
(иначе тогда ж БОЛВАНЫ - ЭТО МЫ! А МЫ ЖЕ - ГЕНИИ-РЕФОРМАТОРЫ! КОТОРЫХ ЕЩЁ ПОИСКАТЬ ГДЕееее......УФ!)
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Вы считаете, что народ не понимает, что минимальную пенсию Вы заплатите в любом случае : платил взносы или нет , а справедливую пенсию не хотите ОСОВРЕМЕНИВАТЬ. Так зачем платить взносы? Пенсионеры- отработанный материал , никому не нужны : ни " злочинной влади" , ни родным демократам. После Ющенко никто ни разу не ОСОВРЕМЕНИЛ.
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.Пенсионеры- не отработанный материал. Всем нужны. Осовременим.
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А потім прозвучить сакраментальна фраза...
Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко - Цензор.НЕТ 1215
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СКМ уже третий год подряд управляет бизнесом Рината Ахметова себе в убыток

ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк), управляющая компания крупнейшей в Украине частной промышленно-финансовой группы СКМ, в 2016 году сократило неконсолидированный чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом - до 299,413 млн грн с 815,558 млн грн, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно годовому отчету СКМ, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, доналоговый убыток снизился в 2,1 раза, до 451,587 млн грн.
В результате его нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 30 млрд 177,586 млн грн.
В "СКМ" входят "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.
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ну так в этой стране нельзя показывать прибыль. А бухгалтерия очень ,,точная наука,,, можно нарисовать как прибыль так и убыток.
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Пенсионная реформа под кодовым названием, "дыра в дыре".
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Ну да, а потом спросите - а где это ты, сынок, неофициально работаешь?
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Ну все, бабусі з переходів завтра ж ломануться.)))
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Храните деньги в сберегательной кассе !!! Государство с радостью опять вас обворует !
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Переводить в доллары как это делает основная властная масса судя по их декларациям - понадежнее будет !
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С таким же успехом можно пойти деньги в ммм отнести)))))
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Не проще ли в таком случае понемногу приобретать доллары и Евро... Как делают украинские "вожди"...
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Это что?Начало Белорусских начинаний?Необеспеченый гражданин страной работой будет обязан платить за то что сам нашел себе работу чтоб не сдохнуть от голода? И за это обязан еще и будет государству которое на него забило ХУЙ?
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Ну за то что сам себя обеспечил работой (частный предприниматель) - и сейчас государство рвет не скромничая
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Точно давно не пора превратить пенсионный фонд в слепой оффшор,а пенсии не выдавать тортами да шоколадками
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А як же! Розігнались. Особливо після того, як ви покрали пенсіі, які люди заробляли все життя. І продовжуєте красти і далі.
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Это уже край маразма. Дальше, просто просьба к людям отдать свои деньги даже не в банк, а просто отдать, с нулевой конкретикой. У розенко есть вообще образование и хотя бы намек на присутствие логики?
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Лучше их переводить в офшоры, так надежней на старость, чем кормить пенсионеров чиновников розенков, а потом на пенсию сидеть в нищите
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не дойдут до офшоров ибо имеющиеся суммы покрывают тока трансфер..
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это не твой брат в Ромнах с прострелленым из АК47 туловищем и переломанным позвоночником от прыжка с пятого этажа ?
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а какие взносы ежемесячно? не просто интересуюсь.
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Гривен 500 с мелочью . Работодатель : налог около 700 минус возврат НДС . В итоге приблизительно налог на минималку 1200 ( работодателю )плюс ваши 500 . Но возникнет вопрос в налоговой : где заработали и работодателю впаяют штраф ( несколько сот тысяч гривен за одного неоформленого).
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Да Розенко с Насыровым цирк устраивают, а украинцы за билеты в этот цирк должны платить.
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на поляка? он же под другой юрисдикцией? но понял тебя, спасибо. 500 значит. дякую.
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Феерический идиот ,видимо на его аферу с покупкой стажа за 70 штук за год не повелся не кто ,вот и решил народ кидать по мелкому.
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В Украине дескриминация в ,,Трудовом Законодательстве,, унас никто не заинтересован в принятии минимальной оплате за один час работы,все законодатели только трындят о минималке,но эта минималка может составлять как за один рабочий час так и за шестнадцать.
Уборщица общественных туалетов получитминималку,уборщица госучериждений получит две а то и три минималки а уборщица того-же говна в нефтегазе может позволить себе и ,,буммер,,для езды на работу.
А никтоне заинтересован в принятии закона оплаты в час потому что те кто принимает Законы или имеют своих рабов или работают на тех кто нехочет оплачивать достойно тем кто на них работает.
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открою секрет чем это выгодно: в пенсионном фонде есть разные цифровые подписи, у каждой свои плюшки-скидки в магазинах
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у на LSD-котов, точно не слипнется. ))) мозги можем только сжечь себе.
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Работники без официального трудоустройства получают пособие по безработице..
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А кто такой частный предприниматель?А частный предприниматель это ,такой себе дебил как и я,который за свои деньги и за взятые у государства деньги пытается чтото заработать.Но за свой труд обязан платить стране которая не вложила в дело предпринимателя ни одной копейки и никаким образом не отвечает за провал неудачного бизнеса предпринимателя.За то предприниматель обязан вернуть как кредит из процентами а также оплатить государственную взятку под названием НАЛОГ.
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Ну почему правители так и хотят "обмануть" граждан Украины... А может взять пример с Финляндии и Норвегии????? Финляндия и Швеция планирует выплачивать всем гражданам по 600-800 евро в месяц
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если у гражданина появились деньги отнести их в пенсионный фонд - он найдет способ их пристроить и без тупых советов пузача розенки.
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Один батюшка работает настоятелем храма в сельской местности и уже давно носит по 800 грн в месяц в ПФ там ему пообещали пенсию по достижению возраста так что Розенко вероятно опоздал с таким новшенством
....
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те каждая операция пополнения мобильнок, каждый обмен валют, каждый пук на ровном месте в который входит процент в пен фонд это не есть участвие нем? гыгы. да нет, наверно нах, лучше депозит в нормальном европейском банке. да, и не в этой пороховской вотчине.
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Вони безнадёжно застряли в совке.Общество вперёд бежит,а эти падлюки за ноги хватают,та подножки ставят.А как спросишь:Кто ножку подставил?Так они начинают стрелки друг на друга кидать.Это папередник поставил!Я не папередник!Это ты папередник!Нет ты!Нет ты!На перепалку между ними,нужны бабки.А где их брать?В бюджете!И вот эта шобла грызётся на наших глазах,за наши деньги,называя это политикой.А мы смотрим на этих придурков вже 25 лет
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ну мрази вы ещё обложите налогом безработных .......... стоп ещё воздух у нас бесплатный уроды
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ПЕРЕД ВАМИ, ДЕТИ, ГЕРБ: - справа молот, слева серп, хочешь жни, а хочешь куй, все равно получишь %уй.
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А кто не будет платить,будем выявлять и штрафовать
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРаботники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко
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