"Работники без официального трудоустройства могут сами платить взносы в Пенсионный фонд, - Розенко"

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О! Б....ля..
ЭТО ЕСЛИ Б ОСТАП БЕНДЕР СКАЗАЛ: "БОЛВАНЫ! НЕСИТЕ МНЕ СВОИ ДЕНЬГИ САМИ. И САМИ ПРИДУМАЙТЕ КАК ОБЬЯСНИТЬ ВСЕМ, ЧТО ВЫ БЫЛИ НЕ БОЛВАНЫ..."
ЧИ БУДЕТ ТА ПЕНСИЯ, ЧИ ....
"ЯК ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ" ...."НА ГОЛУБОМ ВЕРТОЛЁТЕ"....."ВАМ ПОМАШЕТ РУКОЙ".....
ЭТИ ДЕНЬГИ НАВЕРНЯКА (!!!) ВЫ, негодяи, МОЖЕТЕ ПОТРАТИТЬ НА СЕБЯ УЖЕ СЕЙЧАС (!!!) А ЭТО Н Е Д О П У С Т И М О !!!
(иначе тогда ж БОЛВАНЫ - ЭТО МЫ! А МЫ ЖЕ - ГЕНИИ-РЕФОРМАТОРЫ! КОТОРЫХ ЕЩЁ ПОИСКАТЬ ГДЕееее......УФ!)
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ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк), управляющая компания крупнейшей в Украине частной промышленно-финансовой группы СКМ, в 2016 году сократило неконсолидированный чистый убыток в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом - до 299,413 млн грн с 815,558 млн грн, пишет Интерфакс-Украина.
Согласно годовому отчету СКМ, обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во вторник, доналоговый убыток снизился в 2,1 раза, до 451,587 млн грн.
В результате его нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 30 млрд 177,586 млн грн.
В "СКМ" входят "Метинвест" (ГМК) и ДТЭК (энергетика), банк ПУМБ, страховые компании АСКА и "АСКА-Жизнь", "Укртелеком", телекоммуникационная группа Vega, "Медиа Группа Украина", "ЭСТА Холдинг" (недвижимость), "Украинский Ритейл" (розничная торговля), UMG (производство минерального сырья), "Параллель" (оператор рынка нефтепродуктов), "Харвист" (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг Corum Group, транспортный холдинг "Портинвест" и другие.
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Уборщица общественных туалетов получитминималку,уборщица госучериждений получит две а то и три минималки а уборщица того-же говна в нефтегазе может позволить себе и ,,буммер,,для езды на работу.
А никтоне заинтересован в принятии закона оплаты в час потому что те кто принимает Законы или имеют своих рабов или работают на тех кто нехочет оплачивать достойно тем кто на них работает.
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