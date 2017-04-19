Спикер МИД Беца о решении суда ООН: "Суд, среди прочего, признал РФ стороной минского процесса"

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грузинский иск ваще отклонили к сведению так что гул в руки а не отсвечивать тут с зрадой
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Я сам сначала подумал что пипец.
Но это ещё не пипец...
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И в лодке двое Украина и рашка - а Париж с Берлином на берегу санкциями рулюют
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"Авторитетные" боевики говорят о проблемах в армии ЛДНР и ожидают наступления ВСУ. Но заговорили об этом не просто так.
На оккупированных территориях, кроме откровенной пропаганды с победными слоганами о скором взятии Мариуполя и даже Днепра, ширится и другая сторона медали - более правдивая. Активно обсуждаются проблемы в рядах так называемых "Вооруженных сил Новороссии". И говорят о них не просто рядовые граждане или Игорь Стрелков, который уже два года призывает Россию вмешаться в конфликт масштабно, потому что армия боевиков "разлагается" и к этому уже все привыкли, а авторитетные боевики: Александр Ходаковский и Александр Жучковский, пишет "Деловая столица" со ссылкой на Depo.ua.
Например, несколько дней назад Ходаковский рассказал о потерях боевиков, назвав цифру 50 человек в день. СМИ эту информацию разнесли, но исключительно в разрезе боевых потерь. Однако Ходаковский говорил о бойцах, которые безвозвратно выбыли. То есть в эту цифру включены не только погибшие, но и уволенные из рядов "ВСН". Параллельно с этим Ходаковский в собственных ожиданиях обострения боевых действий на Донбассе говорит о тактике истощения сепаратистов, которую якобы избрали ВСУ, и о подготовке нашей армией удара.
Кроме того, в последних недельных сводках от военкора "Мага" речь шла о том, что террористы из 10 по 16 число потеряли убитыми восемь бойцов, а ВСУ якобы атаковали под Пикузами и Авдеевкой. Мы же можем говорить о двух погибших бойцах за апрель и относительное затишье с редкими боевыми столкновениями и обстрелами городов, как Авдеевки позавчера. За минувшие сутки боевики 35 раз стреляли по нашим позициям из 82-мм минометов, стрелкового оружия и БМП.
Александр Жучковский, в свою очередь, рассказал о боевых потерях террористов, назвав цифру три-пять человек за сутки во время боевых столкновений. А блогер "Червонец" опубликовал разговор с бойцом "Сомали", который подробно описывал проблемы в армии террористов.
Какие проблемы существуют в рядах боевиков
В ЛДНР озвучивают ряд проблем, которые влияют на большое количество увольнений из армии в последнее время. Стоит напомнить, что группировка "ВСН", по разным данным - как СМИ, так и разведки, составляет 30 тыс. человек (18 тыс. - 1-й армейский корпус, 12 тыс. - 2-й армейский корпус) личного состава. Еще около 5 тыс. человек составляют солдаты регулярной армии России. Также "ополчение" имеет 800 БМП (по состоянию на февраль), 90 РСЗО "Град", 300 артиллерийских установок, 350 танков...
Одной из главных проблем называют идейную дезориентацию, которая вообще способна убить каждую армию. Банально террористы не понимают, за что они воюют. Это касается местных боевиков, которые задаются вопросом, мол, неужели мы сидим в окопах ради "Минска"? Самый популярный тезис пропаганды в ЛДНР - идет война за независимость Донбасса, на который напала Украина. Однако забрасывается также миф в присоединении к России, в который мало кто верит.
Кроме того, в армии ЛДНР есть очень много некачественных бойцов, которые даже не проходили срочную военную службу. Блогер "Червонец" передает слова бойца "Сомали" о поголовном пьянстве и планокурстве в рядах армии. 70% увольнений из подразделений связаны с отпусками, которые командиры не спешат давать. Причем касается это в основном тыла; с передовой боевиков чаще отпускают. Кроме того, существует и падение общественного статуса военнослужащего ДНР.
Боевик Ходаковский также отмечал угрожающее уменьшение количества личного состава террористов. Наша разведка также отмечала, что в рядах боевиков растет недовольство и они бегут из рядов "ВСН".
Ожидать ли наступления ВСУ
На самом деле наступление нашей армии сегодня может состояться исключительно в ответ на провокации боевиков. И речь скорее о локальной операции, чем о широкомасштабной с окружением Донецка и Луганска и выходом на границу с Россией - осуществить это без поддержки авиации будет почти невозможно. Однако и к такому варианту ВСУ в принципе готовы, но есть "Минск". Понятно, что за последний год наша армия вернула под свой контроль значительное количество серой зоны как на мариупольском направлении в районе Водного-Пикуз, на Светлодарской дуге, даже под Авдеевкой ("Алмазы", выход к ДФС) и Попасной. И ползучее наступление продолжится, о чем мы неоднократно писали, из-за необходимости для ВСУ отвоевывать жизненное пространство у боевиков, которые регулярно кроют наши подразделения, как, например, в районе уже названных Водяного и Пикуз, высоты Дерзкой, вблизи Авдеевки и в направлении Дебальцево, которое по "Минску" должно быть нашим. Но о ближайшей перспективе говорить трудно, поскольку продолжается ротация, в частности, на Светлодарской дуге, где 53-я бригада меняет 54-ю.
Боевики же, в свою очередь, несмотря на нытье о нашем наступлении, активно сооружают оборонительные позиции в районе Дебальцево, Ясиноватского блокпоста, Донецка, Горловки, Пикуз, усиливают личный состав как под Донецком и Докучаевском, так и в районе Кадиевки на луганском направлении и Новоазовска на мариупольском, где только на выходных в Иловайск зашло два эшелона с боеприпасами и топливом. Помимо оборонных, сооружаются и огневые позиции вблизи Саханки, а также на первую линию регулярно выводятся танки и БМП, которые обстреливают наши позиции. А под Спартаком и Докучаевском боевики вообще продвинулись вперед в серой зоне.
Усиление позиций в районе Новоазовска под Авдеевкой и Докучаевском вообще настораживает, поскольку речь может идти именно о локальном продвижении боевиков с целью отбросить наши силы, в частности, в направлении Мариуполя.
Впрочем, даже недавние показательные масштабные сборы резервистов в ДНР, которые для людей, которые хоть раз побывали на подобных в Украине, выглядели забавным посмешищем, могут подтверждать наличие крупных проблем в рядах армии ЛДНР. Именно кадровых проблем. И раз уж о них заговорили вслух ряд известных боевиков, то время играет на руку именно ВСУ. Потому что в отличие от "ВСН" наша армия, наоборот, имеет мотивацию и становится еще сильнее благодаря учебе и локальным победным операциям.
Андрей КОВАЛЕНКО
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