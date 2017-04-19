EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(595380)
  1127  51
Теги: минимальная зарплата (114) рабочие (50) Розенко (467)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Рабочая сила в Украине недооценена даже после повышения минимальной зарплаты, - Розенко

Правительство борется с оттоком рабочей силы из Украины путем повышением зарплат и созданием легальных рабочих мест.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"ДНР" сорвала митинг шахтеров в оккупированном Донецке "народными гуляниями"

В центре Донецка, на площади Ленина сегодня, 19 апреля, шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях. Ранее в сети появился анонс о том, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации "ДНР" выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение "Молодая республика" развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов, сообщают Новости Донбасса.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 шахтеров собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое "министерство угольной промышленности ДНР".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гуляния в среду в 10 утра? совсем нечем заняться кормильцам?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
розенко видимо считает - что на минималку устраиваются те - кого надо удерживать?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Розенко умеет считать? ИМХО мего новость в мемориз адназначна!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
за 16 лет с 2000 по 2016 минималка выросла с 90 до 1600 грн.
в 2017 - по щучьему велению - 3200грн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока только активные обещания,которые таковыми и останутся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рабочая сила???!!! Это так порохатые мародеры называют народ, создающий национальный продукт? Ну хрошо хоть так, а не подушно и на обмен борзыми щенками
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это экономический термин. это "товар" который работник предлагает работодателю в обмен на деньги (зарплату). тут розенко не ошибся
 показать весь комментарий
Ответить
 
"На сегодня украинская рабочая сила в самой Украине недооценена даже после повышения минимальной заработной платы до 3200..."

Вибачте пане-добродію-начальник, скоріш за все, що "рабочая сила не дооценила" ваші потуги... Що ж зробиш... Холопи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хули недооценивать. Больше половины ЧП закрылось и работают неофициально, вообще не платя никаких налогов, а в госслужбе зарплата водителя и уборщицы теперь равна зарплате специалиста с двумя высшими образованиями. Реформы хуле
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тю... я б сектор окромя учителей рядовой МЧС врачей и патрульных перевел бы работа за еду... у них на протяжении 15 лет сумарный КПД равен нулю... проще говоря такая работа ничего не стоит...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Твоя учился писать у водителей-дальнобойщиков в промежутках после трудов на трассе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебя смущает отсутствие знаков препинания или наличие грамматических ошибок. Хм.. Если интересно есь такое явление как авторство.. суть заключается в том что как бе в этом случае мнение о стиле изложение... можно пустить по болту.. ну или как то так... У меня в тречный вопрос тебя действительно беспокоет судьба страны если ты интересуешм=ся такой фигней как граматика?
 показать весь комментарий
Ответить
 
ГрамМатика есть лицо излагающего. Рассуждение о политике и экономике особи, зарабатывающей лишь на пузырек боярышника априори вызывает отвращение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лицо излагающего - subversion
особи, зарабатывающей лишь на пузырек боярышника - Jira, Java
 показать весь комментарий
Ответить
 
Брезгливость это порок а не качество.. А толерантность и толерастия совершенно два разных термина хоть и созвучных... Суть в том что в общении каналами интернет не знаешь сути своего собеседника а ведь бывает случаи когда человек может быть с ограниченными возможностями физически но превосходящими по интеллекту... Хотя для меня "человек-словарь" всегда был в категории: нечто не имеющее ни души ни разума..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Розенко решил нарушить инвестиционную привлекательность Украины повышением зарплат??????????? Порошенко ездил по миру хвастаться шо у нас зарплата всего 50 у.е и призывал инвестировать пока все так дешево.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Але корупція настільки дика що навіть це не спокушає потенційних інвесторів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
хотілось би побачити як цей розенко і його )(уєнки прожили би на ці їхні мінімалки так званы ,коли вже давно виросло все в сто раз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если у нас не растут зарплаты, значит это нужно прежде всего олигархам, которые контролируют политическую жизнь в стране... ведь при низких зарплатах не нужно модернизовать производство конкурентоспособность продукции обеспечивается нищенской заплатой "рабов"....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочется роздавити цю товсту брехливу жабу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
раздавлю ВАТ Агрохим г.Конотоп. Что ещё пожелаете ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Правительство борется с оттоком рабочей силы из Украины путем повышением зарплат!!!! и созданием легальных рабочих мест?!!!!! Ротозенко, сколько правительство СОЗДАЛО рабочих мест???? И самый главный вопрос- за чей счёт? полный идиот! давайте поднимите минималку до 10000 тысяч и посмотрим сколько вы ещё создадите рабочих мест...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Открытие сотней предприятий в год - тогда можно о каком то росте говорить. Вот две такие минималки - это чтоб с голоду не издохнуть, уже на пособие похоже, если не болеть. Вот только кто на пособие работать будет? Розенко, ты, что ли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А это тупое жирное существо пусть попытается хотя бы самому себе объяснить - как согласуется рост белой зарплаты и дебильная система субсидий.

Какой смысл человеку требовать от работодателя "белой" зарплаты и отказываться от "черной", если при этом он потеряет часть подачки, выплачиваемой за счет тех, кто все-таки работает "по-белому"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мне по барабану - я на крипте сижу, в последнее время KRB coin интересуюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Говорить о
каких-то реформах, проводимых жуликами смешно и грустно...Анализировать «предложения»
жуликов и лжецов - потеря времени…
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обидно за страну, люди хорошие, земля и недра есть, а управляльщиков выбираем себе во вред, ну не идиоты ли?! С кем ни говорю, все хотят жить в нормальной, правовой стране, но налоги платить никто не хочет и причина не в жадности.. вчера говорила с директором крупной строительной компании про покращення, сошлись во мнении - кому платить налоги? Этим жи..м, чтоб они вкусно ели и одевались в брендовые шмотки, и летали по испаниям за мой счёт? Или содержали нацгвардии и кучу мусоров? Вот когда все будет почестному, тогда вопросов нет, а так... армии поможем по любе, это святое
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всецело за то,
чтобы увеличить. Укажите тех, у кого собираетесь забрать. Закон сохранения
должен выполняться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"В течение последнего полугодия, прежде всего в Западной Украине, открылось как минимум 3 мощных предприятия с западными инвестициями, где уже созданы тысячи новых рабочих мест. При этом средняя зарплата на этих предприятиях достигает 8-10 тыс. грн."
- чи нас важає дурними, чи сам дурень? "Срєдняя" зарплата це так само як "середня температура по лікарні". У нас (приватна фірма, всі її знають, конкретніше не скажу) генеральний отримує в місяць 520тис.грн. (так, це не помилка), головний інженер - близько 250тис, а слюсар п"ятого розряду - 5200-5400. А ще є люди які працюють з третім і четвертим розрядами - у них ще менше. Зате "в середньому по лікарні" - зп за січень - солідні 10700. Якось так.

До речі, ті "мощниє фірми з іностранним капіталом" жаліються на фантастичну текучку (зп стартує від 4000тис, - нічого дивного), а "Фуджикура" навіть оголосила акцію - "приведи друга - отримай 2,5 тис. грн"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что вы хотите от члена кабмина, глава которого подвис на вопросе о точке безубыточности и детерминанте спроса? Розенко сегодня зажигает непалецки- поставил под сомнение профессиональные способности главы миссии Международного валютного фонда в Украине Рона ван Родена, дносссс
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Монопольная экономика в отсутствии реальной конкуренции, в которой кучка близких к власти олигархов доит бюджет, не запустится никогда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупая толстая свинья, ты сначала верни пенсии работающим пенсионерам, потом приведите в порядок налоги, а потом и о зарплате поговорим. И главное забыл - перестаньте красть медяки в шляпе у слепого да создавать схемы для Рената и гидранта, тогда и вопрос зарплаты отпадет само-собой. А про новые предприятия ты, дебил, гнойсману иди рассказывай - вы же братья по разуму, вот и несите херню друг другу. ,, Тысячи рабочих мест" выглядят так - 30,60 и 480( задекларировано), а пока 120. Это раз . И средняя зарплата на последнем ( самая большая из всех трех) аж 5400. И квалифицированных кадров в Украине уже нет более 10 лет совсем - и уехало не так много, как ушло на пенсию. А новых никто не готовит. И пока будут существовать 7 километр, Барабашова и Хмельницкий рынки и продаваться чиновничье быдло в опт и розницу , никто работать не будет. И пока молодежь смотрит на вас пидорасов, то желания работать у нее не прибавляется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Боше мой, гої вже не хочуть за 100 євро в місяць працювати, Ізя, Боше мой.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любое действие и "инициатива" брехливой обанкротившейся власти, какими бы словами оно не прикрывалось, - ложь
и вред для независимой Украины... Доказано временем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
$7,25 USD в час
В США минимальный размер оплаты труда за час впервые был законодательно установлен в 1910-е годы в 13 штатах. На общегосударственном уровне такой закон был принят в 1938 году. Сейчас почасовая оплата составляет 7 долларов 25 центов, хотя в 29 штатах этот показатель выше.Путём простого перерасчета на семичасовый рабочий день получается приблизительно 50 вечно зелёных американских гривен за день которые умножаем на курс доллара.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныРабочая сила в Украине недооценена даже после повышения минимальной зарплаты, - Розенко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
urfinus75, Олег изКиева, Олександр Багряний, Прохожый, Bogdan Suvorov, Может быть 36f1caa4, Yuriy Yurieff, Шимус, Elena I 52638e4b, Петро Черешнюк, Юрій Бровкін, Лилия Стацкая, Зоя Романюк, Аль Капучіно, Яукр, Nikol Pricol, Луиза Тумбочкина, Стопор, Vadym Tsyrkalyuk, Андрій Жаровський, Максим Полынов, Виталий Прокуратор, Хитрый_план, Сергей Иванофф, Andrey Sokolov d0d9f127, Cтарий Кінь, Иван Афанасьев, larisa890, rahr, Ksenia VB, курвиметр, Ніна Татарченко, Sergiy Nimuy, Snova O5, Дмитрий Запорожец, А П 6d5dcd2e, diesellost ., зеленка, комэск Титаренко, чтец, Владимр Святюк, хочется сказать, буков, Ким Чен Ир, майор швейк, Sebghatullah Qirim, укропбандерівець, Эрнесто, Bob2, Таисия Левицкая, Italian, Juli Schubs, Ivan2014
 Всего на сайте: 164 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти