Рабочая сила в Украине недооценена даже после повышения минимальной зарплаты, - Розенко

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В центре Донецка, на площади Ленина сегодня, 19 апреля, шахтеры не смогли провести митинг, о котором ранее было заявлено в социальных сетях. Ранее в сети появился анонс о том, что работники угольных предприятий потребуют от незаконной организации "ДНР" выплаты задолженности по зарплате. Однако митинг, запланированный на 10 часов утра не состоялся, потому как на час ранее на центральной площади города движение "Молодая республика" развернуло игровые площадки и палатки с развлечениями для школьников и студентов, сообщают Новости Донбасса.
На площади установили волейбольные, баскетбольные и хоккейные площадки, устроили любительский шахматный турнир, в соседних палатках делали прически всем желающим, продавали картины.
Около 60 шахтеров собрались на митинг, однако увидев, что там проходят студенческие мероприятия, участники акции отправились к зданию, где располагается так называемое "министерство угольной промышленности ДНР".
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в 2017 - по щучьему велению - 3200грн.
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Вибачте пане-добродію-начальник, скоріш за все, що "рабочая сила не дооценила" ваші потуги... Що ж зробиш... Холопи!
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особи, зарабатывающей лишь на пузырек боярышника - Jira, Java
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Какой смысл человеку требовать от работодателя "белой" зарплаты и отказываться от "черной", если при этом он потеряет часть подачки, выплачиваемой за счет тех, кто все-таки работает "по-белому"?
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каких-то реформах, проводимых жуликами смешно и грустно...Анализировать «предложения»
жуликов и лжецов - потеря времени…
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чтобы увеличить. Укажите тех, у кого собираетесь забрать. Закон сохранения
должен выполняться.
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- чи нас важає дурними, чи сам дурень? "Срєдняя" зарплата це так само як "середня температура по лікарні". У нас (приватна фірма, всі її знають, конкретніше не скажу) генеральний отримує в місяць 520тис.грн. (так, це не помилка), головний інженер - близько 250тис, а слюсар п"ятого розряду - 5200-5400. А ще є люди які працюють з третім і четвертим розрядами - у них ще менше. Зате "в середньому по лікарні" - зп за січень - солідні 10700. Якось так.
До речі, ті "мощниє фірми з іностранним капіталом" жаліються на фантастичну текучку (зп стартує від 4000тис, - нічого дивного), а "Фуджикура" навіть оголосила акцію - "приведи друга - отримай 2,5 тис. грн"
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и вред для независимой Украины... Доказано временем...
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В США минимальный размер оплаты труда за час впервые был законодательно установлен в 1910-е годы в 13 штатах. На общегосударственном уровне такой закон был принят в 1938 году. Сейчас почасовая оплата составляет 7 долларов 25 центов, хотя в 29 штатах этот показатель выше.Путём простого перерасчета на семичасовый рабочий день получается приблизительно 50 вечно зелёных американских гривен за день которые умножаем на курс доллара.
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