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Материалы по теме:  Задержание Насирова
Теги: НАБУ (1610) Сытник (373) Насиров (482)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий, - Сытник

В антикоррупционные органы не поступало четких заявлений и жалоб относительно возможных нарушений прав отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова во время процессуальных действий.

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Семья Натальи Королевской зарабатывает на поставках металлолома из Украины через ОРДЛО в Россию

Супружеская пара нардепов от "Оппоблока", судя по всему, не исключение: экс-"регионалов", работавших (и работающих) в "ДНР/ЛНР" под предлогом сохранения "рабочих мест для наших граждан, оставшихся на оккупированной территории", хватает. Об этом говорится в расследовании Дениса Казанского, опубликованном Четвертой властью.

"После публикации материала Как Ефремов и Королевская зарабатывают миллионы долларов на контрабанде через ЛНР в редакцию "Четвертой власти" обратилась Татьяна Волчкова - мать одного из сотрудников Натальи Королевской, погибшего в августе 2016 года. Женщина попросила помощи в расследовании обстоятельств гибели ее сына - Евгения Волчкова, который работал в компании Королевской "Укрспецмет" менеджером внешнеэкономической деятельности. По ее словам, обращения в полицию и прокуратуру не дают никаких результатов, а сама Королевская отказалась идти на контакт и выплачивать семье погибшего компенсацию.

В ходе общения с матерью погибшего автору статьи также удалось выявить новые темные стороны бизнеса Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода. Фальшивые печати, фирмы-пустышки, незаконный вывоз продукции с территории Украины в Россию через ОРДЛО, уход от налогов - те инструменты, которыми активно пользуются народные депутаты от "Оппозиционного блока" в своем бизнесе. Документы, доказывающие незаконную деятельность Солода и Королевской, удалось найти в почте погибшего Евгения Волчкова, пароль от которой удалось найти в его документах".

В результате у журналиста оказался огромный массив документов, который позволяет констатировать, что "во-первых, такой вывоз является незаконным, потому что производится через неконтролируемый участок украино-российской границы. Во-вторых, экспорт лома цветных металлов и продукции из него облагается в Украине пошлиной в 15%. Но поскольку при пересечении линии разграничения никаких налогов платить не нужно, то Королевская пошлину она не платит, и бюджет теряет десятки миллионов долларов налогов. По сути, после того, как вагоны с металлоломом пересекали зону разграничения между Украиной и ОРДЛО, государство теряло возможность хоть как-то контролировать дальнейшую судьбу груза".

"Королевская со своими схемами - не уникальна. Это просто частный случай, который иллюстрирует систему. Все схемы по вывозу металлолома из Украины в сепаратистские анклавы организованы примерно также. В первой части расследования мы уже публиковали данные о том, что по таким схемам только компаниями Наталии Королевской и еще одного бывшего регионала Евгения Геллера были вывезены из Украины в ОРДЛО минимум 12 тыс. тонн лома цветных металлов. И 12 тыс. тонн - это, скорее всего также не окончательная цифра.

Именно поэтому вывоз лома цветных металлов на неконтролируемую территорию должен быть запрещен законодательно. Иначе государственный бюджет и вся металлургическая отрасль Украины и дальше будет "терпилами" в схемах регионалов", - констатирует автор публикации, пообещав передать имеющиеся у него документы в СБУ и НАБУ.
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Вы ж его до предынфарктного состояния ануса довели он теперь не сможет в дзюдо на шпагат сесть...?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий, - Сытник
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