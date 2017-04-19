В антикоррупционные органы не поступало жалоб о нарушении прав Насирова в ходе процессуальных действий, - Сытник

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Супружеская пара нардепов от "Оппоблока", судя по всему, не исключение: экс-"регионалов", работавших (и работающих) в "ДНР/ЛНР" под предлогом сохранения "рабочих мест для наших граждан, оставшихся на оккупированной территории", хватает. Об этом говорится в расследовании Дениса Казанского, опубликованном Четвертой властью.
"После публикации материала Как Ефремов и Королевская зарабатывают миллионы долларов на контрабанде через ЛНР в редакцию "Четвертой власти" обратилась Татьяна Волчкова - мать одного из сотрудников Натальи Королевской, погибшего в августе 2016 года. Женщина попросила помощи в расследовании обстоятельств гибели ее сына - Евгения Волчкова, который работал в компании Королевской "Укрспецмет" менеджером внешнеэкономической деятельности. По ее словам, обращения в полицию и прокуратуру не дают никаких результатов, а сама Королевская отказалась идти на контакт и выплачивать семье погибшего компенсацию.
В ходе общения с матерью погибшего автору статьи также удалось выявить новые темные стороны бизнеса Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода. Фальшивые печати, фирмы-пустышки, незаконный вывоз продукции с территории Украины в Россию через ОРДЛО, уход от налогов - те инструменты, которыми активно пользуются народные депутаты от "Оппозиционного блока" в своем бизнесе. Документы, доказывающие незаконную деятельность Солода и Королевской, удалось найти в почте погибшего Евгения Волчкова, пароль от которой удалось найти в его документах".
В результате у журналиста оказался огромный массив документов, который позволяет констатировать, что "во-первых, такой вывоз является незаконным, потому что производится через неконтролируемый участок украино-российской границы. Во-вторых, экспорт лома цветных металлов и продукции из него облагается в Украине пошлиной в 15%. Но поскольку при пересечении линии разграничения никаких налогов платить не нужно, то Королевская пошлину она не платит, и бюджет теряет десятки миллионов долларов налогов. По сути, после того, как вагоны с металлоломом пересекали зону разграничения между Украиной и ОРДЛО, государство теряло возможность хоть как-то контролировать дальнейшую судьбу груза".
"Королевская со своими схемами - не уникальна. Это просто частный случай, который иллюстрирует систему. Все схемы по вывозу металлолома из Украины в сепаратистские анклавы организованы примерно также. В первой части расследования мы уже публиковали данные о том, что по таким схемам только компаниями Наталии Королевской и еще одного бывшего регионала Евгения Геллера были вывезены из Украины в ОРДЛО минимум 12 тыс. тонн лома цветных металлов. И 12 тыс. тонн - это, скорее всего также не окончательная цифра.
Именно поэтому вывоз лома цветных металлов на неконтролируемую территорию должен быть запрещен законодательно. Иначе государственный бюджет и вся металлургическая отрасль Украины и дальше будет "терпилами" в схемах регионалов", - констатирует автор публикации, пообещав передать имеющиеся у него документы в СБУ и НАБУ.
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Михаил Саакашвили в Контопе (Сумская обл.)18.04.2017
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