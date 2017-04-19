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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Савченко (2813) политзаключенные (579) Фейгин (400)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Савченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин

После истории с Надеждой Савченко стало труднее привлекать внимание к украинским политзаключенным в России.

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пообщаться то же хотца,на работу ещё через месяц...там ваших много...новостей то же...
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Все просто - кроме НИХ ее больше ни кто никогда не хотел ... да и не хочет
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А может она мечтала. чтобы ее наконец-то кто-то изнасиловал А расстрел это уже после второстепенное
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Изнасиловать Савченко...Это же сколько водки нужно выпить,чтобы на такое решиться?
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Партия сказала надо.... комсомол ответил есть!!!!
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какая водка тут 1200 микрограмм ЛСД не помогут
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Сколько бы не выпил все равно на извращение смахивает.
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Конченная мразь! Из-за этой шлюхи могут пострадать другие!
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ну да как бы шоколадная юдобарыга не пострадала
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Видать винторогие хорошо "вставили" что и сегодня хочется и спустя время замены нет...
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Расстрелять, поверю, но изнасиловать?! Хотя среди выродков сепаров встречаются разные извращенцы.
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а чём он бормочет? у меня например не изменилось отношение к Н.Савченко,а то сразу не понятно было , а насчёт доверия к М. Фейгену так его тоже и не было
что он потерял, Маркуша совсем расстроен, Маркуша всё намана всё будет в ажуре! не ридай, вон сколько аппозиционеров в самой России развелось сколько поймали, там же поле работы непаханное
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Гадя давний завербованный агент , по тому кто ж свою агентуру насилует.
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Оц, тоц, первертоц,
Наденька, здорово !!!
Оц, тоц, первертоц,
Кушает компот,
Оц, тоц, первертоц,
И мечтает снова,
Оц, тоц, первертоц,
Пережить налёт...

Савченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин - Цензор.НЕТ 1963
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В РФ студентам показали фильм, где сравнили Навального с Гитлером

Об этом сообщает Медуза.
Издание отмечает, что студентам показали видеозапись, где рассказывается, что Навальный совершает преступления, а также дает обещания, которые не может выполнить.
После демонстрации ролика перед студентами выступила руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба.
В дискуссию с ней вступил один из студентов, который возмутился тем, что "Навального сравнивают с Гитлером". На что Быба ответила: "Это не мы делали этот фильм".
Также она говорила, что ни к чему не призывает и не навязывает свою точку зрения, но на просьбу студентов показать расследования Навального ответила отказом.
Ранее российское издание Дождь сообщало, что в администрации президента РФ решили начать кампанию против Навального. По данным СМИ, кампания начнется в скором времени и призвана дискредитировать оппозиционера, а также подорвать его позиции накануне выборов президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года.
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Хвамилие у руководителя областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи, знатное -БЫБА. Ну оно и понятно, цапы итить...
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Савченко мог изнасиловать только бешенный ишак и это считалось бы ее удачей в жизни.
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Надеется что все-таки хоть у кого-то на нее встанет
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Хватит уже этой "героине" рекламу бесплатную делать
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Пусть не переживает. Во первых если столько выпить водки наступит смертельное отравление и потенциальный насильник склеит ласты, во вторых еще не изобрели такую Виагру чтобы встал на нее.
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То взносят до небес, то измазывают грязью Савченко...
Люди, тормоза включайте почаще...
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А он на ресурсе свободной страны, высказывает своё мнение.Что тебе не нравится ?
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Чтобы привлекать внимание к украинским политзаключенным - надо выигрывать дела в суде!
Все дела Фейгин проиграл - по Савченко, кстати, тоже!
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судя по комментариям никто ее не хочет..а сепары ее хотели..не удивительно что она в итоге изменила родине..
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Фейкомету не доверяют, потому что он ничего не выигрывает. Но Надя тоже мешает имиджу.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСавченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин
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