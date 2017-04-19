Савченко хочет дружить с теми, кто ее хотел изнасиловать и расстрелять, - Фейгин

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что он потерял, Маркуша совсем расстроен, Маркуша всё намана всё будет в ажуре! не ридай, вон сколько аппозиционеров в самой России развелось сколько поймали, там же поле работы непаханное
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Наденька, здорово !!!
Оц, тоц, первертоц,
Кушает компот,
Оц, тоц, первертоц,
И мечтает снова,
Оц, тоц, первертоц,
Пережить налёт...
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Об этом сообщает Медуза.
Издание отмечает, что студентам показали видеозапись, где рассказывается, что Навальный совершает преступления, а также дает обещания, которые не может выполнить.
После демонстрации ролика перед студентами выступила руководитель областной правовой школы по профилактике экстремизма среди молодежи Алла Быба.
В дискуссию с ней вступил один из студентов, который возмутился тем, что "Навального сравнивают с Гитлером". На что Быба ответила: "Это не мы делали этот фильм".
Также она говорила, что ни к чему не призывает и не навязывает свою точку зрения, но на просьбу студентов показать расследования Навального ответила отказом.
Ранее российское издание Дождь сообщало, что в администрации президента РФ решили начать кампанию против Навального. По данным СМИ, кампания начнется в скором времени и призвана дискредитировать оппозиционера, а также подорвать его позиции накануне выборов президента РФ, которые пройдут в марте 2018 года.
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Люди, тормоза включайте почаще...
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Все дела Фейгин проиграл - по Савченко, кстати, тоже!
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