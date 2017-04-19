EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(595380)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Торгуем коррупционерами активно...


Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да поставьте у таких мест камеры,задолбали уже,может хоть поймают полицаи кого-нибудь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
когда поймают, обязательно пусть отправят бить окна там где Кернелл-Групп на Дегтярёвской. Прямо кирпичами пусть лупят - не стесняются. Машины им можно тоже сукам побить нахер, ублюдкам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Камеры видеонаблюдения дешевле стоят, чем стеклить окна. НУ НЕЛЬЗЯ ЖЕ БЫТЬ ОТСТАЛЫМИ НАСТОЛЬКО!!!!!! Вместо крокодильих слез надо давать в глаз.
 показать весь комментарий
Ответить
 
или пролетарии за 1 и 2 Мая!
Даже во Франции 1 мая выходной!
а этот говнюк в угоду олигархам хочет отменить выходной!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Національна пам'ять комусь поперек горла...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Странно конечно.... Фамилия еврейская, а на рожу так сплошной бурят. Может это евробурят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так займитесь реальными делами в борьбе с ватниками, а не переименованием улиц и отменой праздников.
Борьбой с "русскими диктантами" в Киеве, туристами с университета Драгоманова, которые ездили в Крым на какой-то слет по приглашению ватников.
Тогда вам и окна перестанут бить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вятрович-так тримати!!!
нехай чорти бісяться...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Всхлипнул ноль, но ему никто не поверил
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Обратись сюда http://natribu.org/ua/ - твоя очередь
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В переводе с грузинского тебе вятрович оказали уважение
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За предложения этого института надо не окна бить они тут не при чем , а самого начальника что бы этот козел не праздники отменял а думал как жизнь наладить ПОСКУДА. А если этот институт существует только для того что бы отменить праздники так лучше закрыть институт и отправить этих умников строить дороги или доить коров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поліцаї не бажають працювати на випередження - знають же , що можливі там напади і провокації - встановіть хоча б одну камеру спостереження ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каких бездельников народ кормит, надо не окна бить, а морду чтобы память была.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Здесь http://natribu.org/ua/ давно был?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Угу. Судя по обшарпанному окну и архитекту - с памятью у нас все хорошо. Нет у людей никаких - "руспамять","сшапамять", "укрпамять". Есть осмысление, оценка и движение Хомо Сакпиенс. Все, что достойнео внимания - ЧТИТЬ. Не достойно - помнить и не уважать. Есть память народов, наций и НАСТОЯЩИЕ ЦЕННОСТИ, а их ни молотком ни камнем ни бонбой не снесешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныНеизвестные разбили окна в здании Института нацпамяти, - Вятрович. ФОТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
urfinus75, Олег изКиева, Олександр Багряний, Прохожый, Bogdan Suvorov, Может быть 36f1caa4, Yuriy Yurieff, Шимус, Elena I 52638e4b, Петро Черешнюк, Юрій Бровкін, Лилия Стацкая, Зоя Романюк, Аль Капучіно, Яукр, Nikol Pricol, Луиза Тумбочкина, Стопор, Vadym Tsyrkalyuk, Андрій Жаровський, Максим Полынов, Виталий Прокуратор, Хитрый_план, Сергей Иванофф, Andrey Sokolov d0d9f127, Cтарий Кінь, Иван Афанасьев, larisa890, rahr, Ksenia VB, курвиметр, Ніна Татарченко, Sergiy Nimuy, Snova O5, Дмитрий Запорожец, А П 6d5dcd2e, diesellost ., зеленка, комэск Титаренко, чтец, Владимр Святюк, хочется сказать, буков, Ким Чен Ир, майор швейк, Sebghatullah Qirim, укропбандерівець, Эрнесто, Bob2, Таисия Левицкая, Italian, Juli Schubs, Ivan2014
 Всего на сайте: 164 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти