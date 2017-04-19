EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(595380)
  296  18
Материалы по теме:  Кабмин Гройсмана
Теги: Кабмин (10171) Гройсман (2827)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Переформатирование Кабмина на данный момент не обсуждается, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что переформатирование Кабинета Министров на данный момент не обсуждается.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
когда уже тебя, Вова, отформатируют, в баре Голубая устрица.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ваводя, як там у державного корита, дух захоплює?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Торгуем коррупционерами активно...


Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
от перемены блядей в бордели он гостиницей не станет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Владимир, никогда так в дальнейшем не говорите. Лучше себя оцените "по полной". Отвечать придется и за слова и действия. Может знаете выражение" Кто здесь временные? Слазь" Ну да у этого было "приснопамятного соседа". А вот как оно вышло то... Если можете? Мотивируйте. Не уверены и не намерены? Читайте, то, что сказали "приснопамятным".
 показать весь комментарий
Ответить
 
Укроборонпром только правда ком юа пытается проверять на коррупцию, на вооружение народа от агрессоров(чтобы кишки народа не летали по чем зря, потому что так захотелось куйлу). ОСТАЛЬНЫМ ПИДАР ЖУРНАШЛЮХАМ начхать. Они за деньги
крутят репутацию через тимошенковское правильноговорение рабиновичу. Вот с тех и нужно начинать - кто пиарит коррупционеров рабиновичей, распространяют "это(подлость) касается каждого" и не проверяет денно и ночьно оборонпром и госпредприятия на коррупцию. Оборонпром мог бы уже продать 250 оплотов тайланду
и 300 пакистану и на эти деньги построить 500 штук в украинкую армию. А они 4 года одни только башни катают к оплотам по 18 месяцам. Ведь малышева способен строить до тысячи танков в год(не меньше 300), и это не привлекая другие БТРЗ. Рынки для украины открыты, а для раши закрыты. КБ Морозова вообще полный штиль. За 4года войны и слова не обранили о что-то новом.
МОЧИТЕ ЖУРНАШЛЮХ как это исламисты делают, против которых они боятся и слово обронить.
Все видели как кадырова боятся журнашлюхи, как они перед ним лапками пляшут. Потому что кадыров регулярно регулирует их поголовье.
Потому народу тоже нужно регулярно уничтожать журнашлюх.
Правильное регулярное уничтожение журнашлюх ведет к процветанию народа, неуничтожение падальжурнашлюх ведет к тотальной нищете, беднее всех в европе и нападению агрессора.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гройсман распорядился изменить философию. А-а-а. Это только по получению гринкарты, фух, по электронному входу в безвиз: быстро,и еще быстрее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Куме,а Грося проводить реформи,чи проводжае?
-Для себе проводе,для нас проводжае
 показать весь комментарий
Ответить
 
Могу пожертвовать пару сотен патронов к ак на переформатирование.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это типа новая новость? Он об этом говорил еще неделю назад. Плюс, что Супрун станет полноценным министром. Там нормальный кабмин и ВР его поддержит.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныПереформатирование Кабмина на данный момент не обсуждается, - Гройсман
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
urfinus75, Олег изКиева, Олександр Багряний, Прохожый, Bogdan Suvorov, Может быть 36f1caa4, Yuriy Yurieff, Шимус, Elena I 52638e4b, Петро Черешнюк, Юрій Бровкін, Лилия Стацкая, Зоя Романюк, Аль Капучіно, Яукр, Nikol Pricol, Луиза Тумбочкина, Стопор, Vadym Tsyrkalyuk, Андрій Жаровський, Максим Полынов, Виталий Прокуратор, Хитрый_план, Сергей Иванофф, Andrey Sokolov d0d9f127, Cтарий Кінь, Иван Афанасьев, larisa890, rahr, Ksenia VB, курвиметр, Ніна Татарченко, Sergiy Nimuy, Snova O5, Дмитрий Запорожец, А П 6d5dcd2e, diesellost ., зеленка, комэск Титаренко, чтец, Владимр Святюк, хочется сказать, буков, Ким Чен Ир, майор швейк, Sebghatullah Qirim, укропбандерівець, Эрнесто, Bob2, Таисия Левицкая, Italian, Juli Schubs, Ivan2014
 Всего на сайте: 164 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти