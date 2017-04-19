Глава сельсовета в Киевской области задержан на взятке 60 тысяч, - прокуратура. ФОТО

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Антимонопольное бюро разогнать,набрать таких,какие привлекут всех картельщиков к запрету в украине работать
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она уже отслужила потерей времени и своего авторитета, пора ставить новую с новой надеждой от народа(так народ сам себя
развлекает - надеется на очередного нового премьера, что будет лучше, а на самом деле эту ожидалку по полной использует фирташ - имитация во всей своей красе.)
Гройман там немного увлекся невыполнением заказа фирташа и фирташ тут же его припугнул отставкой. Ну чтобы гройман
ЛУЧШЕ выполнял заказы по приватизации и продаже земли, другие внешние заказы очередная порция рехформ образования, чтобы народ
не заметил по чуть-чуть рехформят в отрицательную сторону. Но это уже внешние требования отсрочки экстрадиции фирташа,
а именно американские по дебилизации населения. И ТД.
Фирташ недавно припугал Гроймана увольнением, чтобы гройман более ударно выполнял наложенные на него обязательства( быстрее продавить продажу земли и предприятий). Чтобы фирмаш за вырученные с этого деньги мог себя откупать от экстрадиции
в США(с двух сторон украинский народ вгоняют в долги для тотального контроля, тянут деньги с фирташа и через мвф). Фирташ убрал использованную по репутации Гонтареву в отставку(каждых раз ставит нового с неким новой репутацией и через выполнения фирташевых хотелек их репутация обнуляется). Больших денег в украине тяжело украсть, Фирташу осталась распродать землю народа и положить все деньги на свои счета. На продаже безхозной земли можно подняться, нужно лишь продавить необходимый законопроект и деньги у фирташа в кармане.
Кроме этого фирташ в обмен на отложении экстрадиции выполняет дебилизацию украины при помощи послабления образования, чтобы у народа было много дебилов, которыми легко управлять через зомбоящик(а СМИ как можно видеть в раше оружие массового поражения). И заинтересованы в таких маневрам некоторые силы, которые управляют штатами.
Это как если вы сотрудничаете с лохом, то вам хочется закономерно его еще немного обмануть, А ПОЧЕМУ НЕТ, если лоху похер. Так же со сша. Не надо давать сша
себя видеть лохом. Украина принимает на себя удар и принимает участие в уничтожении ватной батыйской 800летней конченной орды, а сша за это дают украинскому народу аналог японии с сильно образованным антизомби 150 млн населением, с принадлежащим носителям украинского языка землям всей украины плюс большие куски распада раши, фабрики и заводы, принадлежащие народу, иммунитет от таких инструментов как управление через ЛГБТ, свидетелей, феминисток, полицейского государства(через разрешения стрелять друг в друга) и прочие. На счет народа записываются годовые мировые ввп, со украинских крыс фирташ-левочкиных отлавливают как с списывают украиденные деньги мвф.
долги. и ТД. Список имеет право уточняться.
НЕ ДАЙТЕ США СЧИТАТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД ЛОХОМ. НЕТ ОБВОРОВЫВАНИЮ. ДАЕШЬ МОЩНОЕ универсальное школьное ОБРАЗОВАНИЕ. Все кому
лень учиться в школе всем наукам, это враги народа, они несут облегченное врабовхождение для рабовладельцев. Через легкий обман слабо развитого ума.
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