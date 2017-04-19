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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Госдума (954) депутат (2870) иск (376) Крым (19530) ООН (2058) права человека (677) Россия (70050) суд (20646)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Не вижу ничего обвинительного", - глава комитета Госдумы РФ Калашников о решении Международного суда ООН

Решение Международного суда ООН по иску Украины против России не носит обвинительного характера для РФ.

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...Воздержаться от нарушения прав не значит, что установлены факты нарушения этих прав...

О дебилоид
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Если я попрошу тебя воздержаться от гомосексуальных связей, это будет значить что ты дырявый?))) О дебилоид)))
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А это: "возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа Источник: http://censor.net.ua/n436976"
что означает?
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Зачем ты мне ссылку на этот же сайт даешь?))) Где я уже опровергнул этот фейк?))) Еще раз повторю... Речь шла о притеснениях крымскотатарского народа. Ни слова про межлис, который юридически не является его представителем. Удачи в зарабатывании шоколадных чупачупсов))
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Что же ты так сразу, кацап, палишься - выдаёшь кацапскую пропаганду, про то, что Меджлис не является представителем да ещё - юридическим...
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))) лишнехромосомный... мне жаль тебя. Я лишь озвучиваю западные решения суда. Ты может быть озвучишь нам решение суда, где слово "меджлис" есть?)))) Нет там такого понятия. Все, утони в навозе и не мешай кацап.
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"Озвучку - субтитры" переводил Киселёв с Калашниковым?
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все еще пытаешься шутить?)) Еще раз говорю- найди слово Меджлис в решении суда или продолжай сосать шоколадный чупачупс)))
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Хватит врать, есть в решании меджлис, даже вон на рашаСМИ про это пишут:
"должна воздержаться от сохранения или введения ограничений на возможность сообщества крымских татар сберегать свои институты власти, в том числе меджлис, гарантировать возможность обучения на украинском языке"
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так ты рашасми читаешь?))) лишнехромосомный)))) Еще раз говорю, найди слово меджлис в решении суда или соси дальше
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Держи, сосун. Ищи "Mejlis"
http://www.icj-cij.org/docket/files/166/19394.pdf
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Они же попросили воздержаться не просто так, а потому что были озвучены факты таких нарушений в отчетах междунар. организаций, они озвучивали их в решении
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Они же попросили воздержаться не просто так,

Они попросили воздержаться... этим все сказано.... Никаких приказов и указов.
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Это приказ суда или ты хотел, чтобы там было что-то типа " в глаза смотри! не смей ущемлять!" Это бы Олегу "изКиева" было понятно?
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ты тупой? Они попросили.... Или ты хотел бы чтобы там было что-то типа "в глаза смотри! не смей ущемлять!" Это бы такому как ты было понятно?))) Особенно в свете темы про "ущемления" крымсккотатар)) Кстати, что то не слышу возмущенных возгласов этих татар из Крыма.... Один этот недомерок шум подымает...
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В решении суда обязали Россию воздержаться.., обеспечить... В чем у тебя проблемы? В моем комменте было использовано твое выражение "попросили" для доходчивости, но тебе не помогло. А то, что ты там чего-то в сранях-рязанях не слышишь, никого не волнует, вот в Гааге суд услышал
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значит основательно ущемляют раз не слышишь..или думаешь их сажают просто так?..шмон целых деревень устраивают..все ищят литературу экстремисткую..
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Ты что ещё эту монголоидную краснопузую тупиздень оправдывать будешь?
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Гаагский суд не спешит. По МН-17 уже 2 года тянется, хотя очевиден факт вины РФ.
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Ніт,то "свій",сумчанин...на путіна чекає,бо бендер люто ненавидить... )
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Почитайте внимательно новости... Он правильно говорит. Наши в лужу сели.... Дебилы 800 томов собрали и их послали....
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Оо.... миньон шоколадного проявился)))) Отвечу тебе, позволю заработать один шоколадный чупачупс)))))
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Это шо-то..Блин у нас даже бабы базарные хамит после третьей фразы начинают - на три фразы аргументов и интеллекта хватает, а ты....разочаровал..значит место твое в спаме...
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ты где хамство увидел, шоколадный?)) Вроде не матерился) Или для тебя такса в один шоколадный чупачупс- оскорбление?) Так не хвали своего кумира за провальную политику.... И будут тебя уважать.... может быть
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Расскажи-ка поподробней, кариесный, про провальную политику Запада. Может Порошенко диктует Западу - как ему себя вести? Расскажи - что должен был сделать Запад после начала агрессии паРаши в Грузии, прошу прощения - в Украине?
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Расскажи-ка поподробней, кариесный, про провальную политику Запада
Убогий, кто говорил про политику запада? Ты лошарик читать не умеешь?))))
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Извини, я не знал, что у тебя есть в запасе президент, который сможет взмахом волшебной палочки обойтись без внешней помощи....
P.S. Поостынь немного, с Трампом вы уже прогадали
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Бггг)))) лошарик, я всего лишь просил показать, где ты прочитал про "провальную политику запада" в моих постах)))) Какой нафиг президент? Какая волшебная палочка??? Ты наркоман?)))) Или миньон шоколадного, у кого ты шоколадную волшебную палочку регулярно сосешь?))))
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Лишняя хромосома не позволяет тебе воспринимать мир в целом?
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Выпитый стекломой позволяет тебе нести чушь?)) Еще раз говорю, покажи где в моих словах увидел слова "политика запада"))) Или ты лошарик ртом только минет умеешь делать?))))

Ржунимагу видя как ты меня спамить пытаешься убогий)))))
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Ну если для тебя хамство это только мат - говорить не о чем...Кстати если найдешь на Цензоре хоть один мой пост где я хвалю Порошенко - принардно обещаю удалить учетку..
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ну если для тебя термин "запоребриковый" не является хамством, то можешь не обижаться если я тебя назову дырявым) Так что обтекай, ты сам начал хамить.... тоже мне...интиллигент мля....
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я ведь читаю твои посты ко всем юзерам - и везде культура так и сыплется из лаптей... а запоребриковый - это не оскорбление, это место жительства
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Ясно)) обосновать нечем, так решил чушь про посты ко всем юзерам приплести))) значит ты изначально быдло)) Да я и не обижаюсь на убогих. Иди с миром.... Можешь потявкать если хочешь...мне пофиг))))
P.S. можешь тяфкать)))))
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а запоребриковый - это не оскорбление, это место жительства
Так и понятие "дырявый" для тебя это не оскорбление, а способ заработка))) ты же не обиделся?))))
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кацапов слушать - себя не уважать, хотя надежды на этот Суд были!
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Угу) Вспомни суд по деньгам Яныка....Тоже пяткой в грудь били что отсудят миллиарды.... В итоге с бюджета Украины проценты Яныку пришлось платить по суду....
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кацапологика...если суд принял исковое заявление и не ввел временных ограничений-то это уже оправдание
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Блин тролота нулевая перевозбудилась - плюнуть некуда.. и это уже показатель
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я не знаю, что ты за человек, но в данном случае троллишь именно ТЫ... по сути есть что сказать? нет? в спам!
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вот вот... мало кто здесь понимает, что суд лишь "упредительные меры" рассматривал...
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мне интересна твоя логика.... если суд отказал в основных обвинениях, сказав что доказательная база- фуфло, это победа?))))
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Легких дорог не бывает и скоро наступит время когда террористу мирового масштаба Путину найдут место на подиуме Гаагского трибунала...
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Он туда не попадет. Слишком много заинтересованых в рашке, чтобы при большом шухере Пуйло случайно косточкой поперхнулся наверняка и с концами в воду. Там всем без исключения светит даже не пожизненное, а вечное, а вершина айсберга - сам Пуйло.
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на жаль, в даному випадку кацап правий : шокориги (скоріш за все зумисно, за гроші) сіли в калюжу...
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Как в 2014-м: в Мариуполе «оппоблок» снова взялся за реализацию планов Кремля.

19.04.2017 - 19:20

Сегодня на сессии городского совета Мариуполя представитель «Оппозиционного блока» Андрей Федай сделал заявление об «унижении русскоязычных жителей со стороны центральной власти», передает Mariupol.tv.
«Оппоблок заявляет протест против прессинга по этническому, языковому, религиозному, культурному признакам», - сказал он.
Представителей «Оппозиционного блока» возмутили и инициативы института национальной памяти отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая.
«Мы также не можем спокойно реагировать на высказывания спикера Верховной Рады и министра культуры, которые оскорбляют наших сограждан по языку и месту рождения, называя жителей юго-востока "людьми без генетики". Такими высказываниями наносится прямое оскорбление», - сказал Федай.
По словам выступающего, правительство разделяет жителей Украины, навязывая им украинизацию и якобы запрещая русский язык.
Такое заявление, с одной стороны вызвало восторг сидящих в зале пенсионеров и представителей бывших регионалов, а с другой - возмущенные крики гражданских активистов. Представители партии «Сила людей» напомнили Андрею Федаю что, такие как он еще не ответили за войну в Донбассе, когда 3 года назад те свозили людей на пророссийский «Антимайдан».
Напомним, когда в Мариуполь пришла «русская весна» и местные террористы начали захват зданий государственных органов, секретарь городского совета Андрей Федай вместе с тогдашним мэром Юрием Хотлубеем опоясавшись георгиевской ленточкой выходил к толпе фанатов «русского мира» и заявлял о полной поддержке их законных требований.
Связи Федая с сепаратистами были столь очевидными и не требующими особых доказательств, что после освобождения Мариуполя от боевиков летом 2014 года демократическая общественность города не сомневалась в том, что он понесет заслуженное уголовное наказание.
Люди массово выходили на митинги и требовали отставки секретаря мариупольского горсовета Андрея Федая. Однако городской совет не смог отправить Федая в отставку. Голосов необходимых для этого попросту не нашлось.
В свое время советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявлял, что Федай несомненно является сепаратистом и должен отвечать перед законом. Благо доказательств его вины более чем достаточно.
«Федай-сепаратист. И в том, этот человек должен нести ответственность, в первую очередь, за поддержку террористических банд, которые захватили Мариуполь в 2014 году. Насколько мне известно, существует достаточное количество доказательств, и, естественно, этот человек должен ответить перед законом»,- говорил Шкиряк.
Однако с начала «русской весны» в Мариуполе прошло три года, а Андрей Федай продолжает занимать место в депутатском корпусе и делать заявления об «ущемлениях русскоязычных».
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Когда генетические рашисты начинают такое говорить, надо напомнить слова карателя - Муравьёва вешателя: "Чего не смог сделать русский штык, сделает русский чиновник, русский учитель и русский поп" и напомнить, как в Беларуси (Литва, Северо-Западный край) в 1841 году царь запретил вести богослужение на беларуском языке и выпускать книги на беларуском, если кто-то забыл - каковы его корни.
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Сегодня на сессии городского совета Мариуполя представитель «Оппозиционного блока» Андрей Федай сделал заявление об «унижении русскоязычных жителей со стороны центральной власти».

В ООН пусть пожалуется.
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Не зря люди, чья голова свободна от дурмана путинской "матрицы", называют политику этой системы "рашизмом", Путина - "Путлером", а саму Россию - "ПутлерРейхом" или "Рашистской Рейхспедерацией".
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на россии сейчас модно: "всЕруся, но не покАрюся".........
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На хрен эти условности? Что СБ ООН, что этот "Международный суд"ООН, что вся эта ООН... c таким же успехом к нам на Привоз занесите эти 800 томов макулатуры - так хоть какие-то деньги получите! А так... Впрочем, кто-то на этой макулатуре таки шой-то срубит - иначе зачем этот балаган?
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спочатку і санкції були "полезными", а потім закружило понєсло...
а взагалі то, суд всього навсього прийняв справу до розгляду, а бидлостанці вже виправдовуються
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"Таким образом, суд пришел к выводу, что условия, необходимые для определения дополнительных мер в отношении прав на основании конвенции о борьбе с финансированием терроризма не соответствуют требованиям", - сказал председатель Гааги Ронни Абрахам.
В обзем, что по хуйлу гаага плачет - не более чем слова для послушного электората. Надо же чем-то пугать, чтобы платежки исправно оплачивали.
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да еще этот не рассмотрели, просто по временным мерам заседание было
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Ага. А 3 года прошло - просто времени не хватило. Прям засыпали исками. Только в уши бара.. налогоплательщикам срут - какой хуйло страшный и Турчинов доблестный, что вот-вот мировое сообщество раздавит рашку и будет судить хуйло.
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ну так и давит, и судит, что не так? на все нужно время
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Что давит-то? В гаагу иск подали про притеснение татар да финансирование терроризма. Вторую часть уже проиграли. Об агрессии и оккупации так даже в иске ни слова. Зато в уши срут каждый день про это.
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Что проиграли? ольгинские сегодня прямо "тупой и еще тупее". Временные меры не ввели, а рассмотрение по финансированию терроризма будет. И контексте конвенций по терроризму и расовой дискриминации говорить про агрессию и оккупацию пустое дело, вроде уже все это знают, кроме рашатроллей
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А иски подаются, когда и доказанных фактов нет?
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Не могу избавиться от впечатления,что вы сейчас Х_ло выгораживаете...
И почему...
Три года шла наработка базы и сбор доказательств.Преступлений,совершенных рашей за это время,не счесть,так что ждите...
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Блин, хорошо шо зашел на Цензор а внизу реклама ЛЧ.
А так бы пропустил лигу. Пойду болеть за Юву, а все сепары идут нахер.)))
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права национальных меньшинств соблюдаются куда больше, чем в украинский период

камиссия провела расследование и решила
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в общем жидва жидко обосралась как всегда, не удивительно, нужно защищать партнеров по бизнесу жидовской вонючей свинье
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можно предположить что украинская власть просто слила этот суд..думаю это предположение будет не далеко от истины..
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да никто ничего не сливал. Даже если бы на этот суд прилетел сам путлер и заявил, что отдавал приказы на поставки оружия и он лично послал туда "Бук" сбивший боинг - суд принял бы точно такое решение, затребовав в дело справку путлера от психиатра и копии приказов..
Так работает их судебная система.
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затребовав в дело справку путлера от психиатра


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Там в ентом суде все происходило так -
те претензии, по которым росия может отказаться ВООБЩЕ принимать участие в суде

сразу были отклонены - по словам укр юристов.

Отправили в суд только те претензии, по которым росия как бы готова рассматривать в суде-
принимать участие в заседаниях.

Т е НИКАКИЕ.

Какие вопросы росия готова рассматривать в гаагском суде??
Понятно какие - те, в которых росия или выиграет или не имеющие никакого значения
по сути войны в украине.

И УКРАИНА ПОЕНТОМУ И ПОДАЛА В ГААГСКИЙ СУД ИМЕННО ЕНТИ НЕ ИМЕЮЩИЕ НИКАКОЙ ЦЕННОСТИ В ПЛАНЕ НАКАЗАНИЯ РОСИИ ВОПРОСЫ.

Т. е. - ентот суд - просто сотрясание воздуха.
Тем более в ентой гааге, котора сидит в нидерландах, которые проголосовали против украины в европе.
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Я так розумію, міжнародні судові процеси будуть проходити важко, довго і з різними результатами.
Підозрюю, що можемо якісь процеси і зовсім програти.
Облом буде, звичайно ...

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Или боярышника перебрал,или средства для чистки ванн,потому и не видит ничего.
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самая главная черта путинской России - ЛОЖЬ. Ложь тотальная, наглая, беспринципная. Это не просто ложь, это целая система виртуальной реальности, где все поставлено с ног на голову, где белое называется черным, где свои преступления система мгновенно приписывает оппонентам. Система, приучающая население верить не просто в ложь, а в ложь даже непоследовательную. "Правдой" является то, что сегодня говорит начальство, даже если сказанное сегодня противоречит сказанному вчера. А по-другому режим и не сможет править. Ведь население, прозрев и превратившись в граждан, сметет его. Джордж Оруэлл нервно курит в сторонке. Йозеф Геббельс восторженно рукоплещет и завистливо покуривает в своей сторонке. Фашисты прошлого - дети наивные в сравнении с фашистами путинской России.
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Для меня решения Гаагского суда- песня не о чем, пустословие, отмашка.
Не вижу , чем наказали кацапию и в чем поддержали Украину.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Не вижу ничего обвинительного", - глава комитета Госдумы РФ Калашников о решении Международного суда ООН
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