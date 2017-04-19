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 Форум Украины(595380)
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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: Медведев (3963) Россия (70050) Сирия (2377) США (12402) химическое оружие (108)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США борются не с террористами, а с политической властью Сирии, - Медведев

Ракетный удар США по авиабазе в Сирии - это военная агрессия.

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зато вы достойно боретесь, суки.......... с детьми
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Тю,так законна влада в сиріє і є терористами.Так само,як і в росії
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Димон, а чем сирийская власть отличается от террористов?!
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Правильно, ваша кацапская политическая власть и нахер не надо ни в Сирии ни в Крыму на в ОРДЛО.
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Медведєв напроситися, що США дійсно почне боротися з тероризмом і завдасть ракетного удару по їх лідерам в кремлі.
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Достаточно и персональных санкций против димона, шо бы он заткнулся на всегда)))
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Я с удовольствием посмотрю на казнь медведева через повешанье.
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А если политическая власть и является террористом? Например,как на россии?
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Об этом Димон и беспокоится. Боится что на очереди
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дима, Вы и говорите и танцуете, как закомплексованый лох))) и вся кацапобратия вам подтанцовывает))) https://www.youtube.com/watch?v=S6Ksc7R6jhc
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-Ой, які у вас гарні писанки, пане, на поясі висять.
-Так, гарні. Це наші дівчата розмальовували.
-А оті кільця навіщо?
-А коли треба, висмикуєш кільце та й кидаеш таку писанку "іхтамнєтам", й вони, коли встигнуть, вклоняютьця Українській Землі. А якщо не встигнуть, то я їм не Айболіт.
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Ракетный удар США по авиабазе в Сирии - это военная агрессия. А Ракетный и бомбовый удар России по мирным сирийским городам - это благодать божья. Что же тут непонятного...
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не сирийской а кремлевской. оптяь ошибся.
читай передовиці..
сша влияют на віборі в раше
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Старесенькі "Томагавки" виявилися добрими приборкувачами для скрєп і вялічія..
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"Дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства, его фрагментации и как минимум частичной победе террористов, а это категорически не соответствует нашим планам", - заявил он. Жаль, что "нашим планам"... Медведа, айфоня... Речет... А каким планам? В чужой стране? Соответствует это?
США борются не с террористами, а с политической властью Сирии, - Медведев - Цензор.НЕТ 2864

В глаза ребенку смотрите СЭР - Мидведя.
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недруги за бугром‏ @Lndcalling 1 ч.1 час назад
Медведев призвал критиков правительства не забывать, что Россия живет в условиях блокады http://go.tass.ru/t7o3

Медведев: "в каких условиях живем? Финансы закрыты, блокада, нефть упала в два раза"

итог 17-ти лет путинизма в одной фразе
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эТОТ ЧМОШНИК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ РУССКОГО БЫДЛА.
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Димон не понял, что асад, для всего цивилизованного мира и есть террорист по отношению к собственному народу.
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все они понимают..как в банде всех своих прихвостней на крови вяжут..
ошибочно думают, что толпой легче отбиваться...
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касабский принцип зеркальной действительности ..
самі серуть,на інших спирають!
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кацапський уйобок вийшов з запоя ... давно не воняло.
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Как чинят светофор в России https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=eIfxZmTMEqM
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и то добре..замочить вас упырей всех и терроризма меньше станет..
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У коцабов издревле принято что б царь своих холопов казнил, вешал, головы рубил, и массово по лагерям рассылал, поэтому быдло козломордое никак не может понять в чём же вина Ассада. Мол хороший царь, вона сколько людей убил. У мрази козломордой кстати в самом большом почёте именно те цари которые их больше всего убивали, типа там Ивашки Грозного, Сралина. Чем больше царь козломордых убивал, тем он был более почитаемый и всенародно любимый.
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ну и кто дурачку слово давал?

томагавков есть - держись там даваи.
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бостонский марафон в котором также участвовали Наши КиборгиСША борются не с террористами, а с политической властью Сирии, - Медведев - Цензор.НЕТ 6268
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политическая власть в сирии тоже террористы.
так что можно бомбить, не ошибешься
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Соглашение украинского народа с народом США на уничтожение украинских коррупционеров.
Торгуем коррупционерами активно...


Кроме украинцев ватных некому выбить.
Украина кооперируется с японией и катаром.
Украинский типафранцузский легион. Украинцы воюют за штаты в обмен за тотальное уничтожение всех коррупционеров, части предателей и журнашлюх украины , плюс другие усл-я.
Украина набирает еще 30000 войско ихтамнетов для охоты на ватихтамнетов в сирии. 10000 самых лучших из армии украины на добровольной основе з зарплатами от 10000евро в месяц(страховка 50тикратная, чтобы штаты были заинтересованы в максимальном выживании)(платит катар за возможность провести перспективный газопровод в ес и штаты за устранение
нарушителя спокойствия). Которые будут
воевать на американском новом оружии, информации, на американских f-16, под американским командованием в качестве украинских ихтамнетов.Каждые 3-6 месяцев ротация в ВСУ и обратно, могут освободиться после года.
Остальных 20000 по 2-3 тыс евро в месяц, также на добровольной основе, которые в армии скорее всего не служили, но прошли обучение(это решает некоторые проблемы). Пока раша не уберется с крыма, клин вышибают клином.
За это штаты создают одиночные(из независимых одиночек) бригады(формат обсуждаемо свободен) из украинского народа и УНИЧТОЖАЮТ ВСЕХ украинских коррупционеров(начиная с фирташа, левочкина, кононенка, всех министров обороны до 2014, тимошенко, кравчука, и всех прочих, а также некоторых новых - кого уничтожить народ выбирает сам), кто до 2014 года украл более млн $ и кто виновен в развале и разворовывании армии. Остальные уточняемые условия в силе.
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Какая сволочь разбудила Айфоныча? Оно спросонок дурь погнало о каких то предвыборных призывах на выборах где рашка не при делах ...так и про предварительные договоренности еще ляпнет шо нить... США борются не с террористами, а с политической властью Сирии, - Медведев - Цензор.НЕТ 3374
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Наша задача - сделать все, чтобы комиссия провела расследование

Что за камиссия .
Та которая по распятому мальчику провела расследование.
Таких комиссии в каждой тупой бошке как у путина .
Короче как гавна таких камиссий.
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Я понимаю что медведеву было плевать когда травили газом своих соотечественников в московском театре но зато другим не плевать когда этот сирийский диктатор травит мирное насселение газом зарином и поэтому этого диктатора и наказали а что касается самого медведева то если он жил бы во время гитлеровской окупации то был бы отличным душегубом для гитлеровских концлагерей -травил бы заключенных газом с большим удовольствием -я даже в этом и не сомневаюсь -вылитый душегуб если говорит когда говорит такую хрень .
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Невремя рассуждать о корруции -Суньте бутылки в разные места Метфедеф
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хахблять!а ничё шо эта политическая власть в Сирии ухайдохала почти полмильёна её граждан? имхо асад это чмо не жилец,просто его волына слишком долго заигаралась
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А куда путен подевался
Когда уже разбомбит америку что бы ей не повадно было.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША борются не с террористами, а с политической властью Сирии, - Медведев
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