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 Форум Украины(595356)
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Материалы по теме:  Украина против России в Гааге
Теги: Гаагский трибунал (176) Крым (19529) Россия (70048) Климкин (1254)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин

Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму во исполнение промежуточного решения Международного суда ООН (Гаага) в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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Дык они негров вроде и не обижают? Даже с Зимбабве ещё в 2014-м или 2015-м налаживали сотрудничество.
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Завтра Маша или лично Пичальная Лошадь скажет о двойных стандартах, вмешательстве во внутренние дела и ваще...
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А право вето у параши не хотят забрать в связи с агрессией, это маразм.
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В МИДе не знают разницу между рассой и национальностью. Они так же и доказательства предоставляли?
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та слапатоедам на чхати... Клімкін їм пох шо ви кажите, бо це нащадки будівельників з лайна... сталактітов та сталагнітов...)) просто паРаша!!!!
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а ти вважаеш клімкін отримує гроші шоб запевняти кацападлів? Чи він все ж повинен був запевнити когось іншого для отримання результатів?
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что остановить?
кто остановить?
вот дает Климкин, на ватное святое покушается...
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Климкин - дебил, - верный ученик "печальной лошади".
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Ну как дети малые, не пишите всякую муйню в комментах. Представьте что вас побил сосед, вы обратились в суд с жалобой на избиение и просьбой оградить вас от его общения. Так вот, суд счел недостаточно доказательств чтоб оградить вас от его общения, но не сказал что он вас не избивал. Суд будет расматривать ваше дело, хотя мог отказать. Вот и все что сегодня сталось.
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ок.пока в эту зраду верить не буду.
печально,но факт,пока шо свидетели зрады оказываются чаще правы,чем их оппоненты.
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і які нам висновки зробити? перемога!? чи може хтось сука таки протупив? а може якраз не протупив а таки виконав своє? І пуйло може далі вбивати українців.
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расовую?
а наверное потому что татары монголоиды
значит всё правильно сказал
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Климкин ты клоун.
Во-первых кацапы хрен ложили на любые международные нормы и механизма способного заставить их соблюдать пока нету, кроме санкций. Но для санкций не надо доказывать очевидное в судах.
Во-вторых если деньги налогоплательщиков, которые вы выкинули не бесполезный суд, влить в спецвойска, которые например взорвут в лифте шалаву Няшу, то тут будет больше ПОЛЬЗЫ.
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которые например взорвут в лифте шалаву Няшу

Что бы она выполняла конвенцию про рассовую дискриминацию
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В Украине нет столько телестанций ,которые вещают на весь Мир как у Орды,так что пусть говорит погромче и подальше
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Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин - Цензор.НЕТ 4559

да-да, клямкин!!!! маладца!!! громче!!!!

. а что по этому поводу думает твой тесть???
про жену очередную даже спросить стесняюсьРоссия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин - Цензор.НЕТ 3779
надеюсь их там никто не "дискриминирует"...
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Очередная победа!
По словам Порошенко - эта победа многообещающая!
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Единственный способ превратить кацапов в нищебродов это международные санкции и наращивание военного потенциала ВСУ.
Но для этого нужно два существенных условия.
Первое это жесткая уголовная ответственность, для тех, кто хотя бы попытается засунуть руку в бюджет минообороны.
И второе - правительство Украины должно не кататься по Европе и С.Америке с плачами об введении санкций против кремля, а идти в авангарде этих санкций. Мы вводим санкции, а потом просим об таком же введении своих европейских партнеров.
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Кому был адресован, этот вселяющий ужас, спич, Климкина?
Оказывается:
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitt
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Хм..................... "заклики" міжнародного суду якісь непереконливі........ А визнання доказів України недостатніми, взагалі - насторожує.......
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин
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