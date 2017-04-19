Россия должна немедленно остановить расовую дискриминацию в оккупированном Крыму, - Климкин

Валентин78
, sulima ivan
, Яукр
, Konechno Vasya
, piligrim
, Mi3ch
, Fell
, Vadym Tsyrkalyuk
, Nata Ross
, Георгий Иванов db24279b
, циля бадминтон
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, Elena Italenna
, Yurii Sliusarchuk
, Adelaida Adaprokopchuk
, Алексей Вовченко f033f386
, Bogdan Suvorov
, KIKOOO46
, Правда понад усе 4b41b86e
, Максим Полынов
, larisa890
, Ost Mann
, Вячеслав Shaman
, Vladimir Kalashnikov
, answer
, Савва Никифорович 5725ddad
, marina marinina
, Ирина Порохненко b8d6a257
, сидней
, JleXa BaCuJl6eB
, Едвард
, Юрий Шмадченко
, Juli Schubs
, Саша Медведская
, belge
, трембита
, Жора Некацап 47c37851
, жовтоблакитний
, Baldr
, Vovix S.
, Elena I 52638e4b
, marusia klimova
, Ksenia VB
, Sabio
, Oleg Youryevich
, Константин Гризодубо
, Cтарий Кінь
, Леонид Днепр
, KonstnT
, Прохожый
, уаыау
, комэск Титаренко
, Semen Semenich
, Oleg Mamont
, Nikolay Motruk
, Игорь Курикін
, Леопольд Пупкин 3cf6c583
, Milady Alena Vinter
, Borboris
, Vlad shtm
, John Observer
, Эйяфьятлайокудль
, Roman Rjevskiy
, Иван Задорожный
, Alex Nemo
, Павел 44 521f088a
, Туземец
, Volodymyr Harbuzyuk 44c1e964
, 4life
, Геракл Платонович
, SSG
, Речь Брежнева
, мальчиш-плохиш
, NonCFist
, кацахол
, Дима Добрый
, antuanet
, Rn Il
, Genadiy Gena
, Александр Канарев
, Шрек Баблокат
, borodas
, Nickol Nickols
, Оолександр Білець
, cthutq dfcz
, Стопор
, Aлександр Alexsis
, Nikol Pricol
, qwe1 qwe22
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Лара Ли b1dc2b9c
, tamerlan
, Дмитрий Гайдук
, Борис Іванченко
, Berko Berko
, Лёва Паливода
, Ars UA
, uegfybyf
, Vladimir Goryachev
, Лилия Стацкая
, 133133
, Планета Земля-Рай
, Дімонич
, Algis
, Fobos
, Гельдрих
, Tatyana Pomolova
, чтец
, антиватник черниговский
, Глеб Егорович Жеглов d16baf6c
, Lina Morkvych
, Гуцул Рой
, Роман Иванович 88d29025
, pinkerton
, Петр Исакович
, Maxim Ak-Murza
, Aleks_15
, Волот
, oleole
, vetalman pather
, Михаил Кротов
, vassa0103
, Иванко
, secret secret_too
, Kair Prm
, Кирилл Лещенко
, Vlad1606
, Андрей Кайнаран
, Лео Кот
, 911_
, Ex perd
, Панько Недобрий
, Aleksey Lazareyko
, Robert Chenk
, grigs
, zwjagel
, Lanigram
, frosch
, CА
, Планка Упала
, Роман Бакс
, буков
, fnln6050 .
, Родион Иверин
, Рома Бакинский
, Вячеслав
, Lina Zakazova
, Диды ваивале
, Hehe
, Den4ik1771
, Magdalena Zurbiene
, Slithy Tove
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кто остановить?
вот дает Климкин, на ватное святое покушается...
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печально,но факт,пока шо свидетели зрады оказываются чаще правы,чем их оппоненты.
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а наверное потому что татары монголоиды
значит всё правильно сказал
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Во-первых кацапы хрен ложили на любые международные нормы и механизма способного заставить их соблюдать пока нету, кроме санкций. Но для санкций не надо доказывать очевидное в судах.
Во-вторых если деньги налогоплательщиков, которые вы выкинули не бесполезный суд, влить в спецвойска, которые например взорвут в лифте шалаву Няшу, то тут будет больше ПОЛЬЗЫ.
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Что бы она выполняла конвенцию про рассовую дискриминацию
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да-да, клямкин!!!! маладца!!! громче!!!!
. а что по этому поводу думает твой тесть???
про жену очередную даже спросить стесняюсь
надеюсь их там никто не "дискриминирует"...
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По словам Порошенко - эта победа многообещающая!
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Но для этого нужно два существенных условия.
Первое это жесткая уголовная ответственность, для тех, кто хотя бы попытается засунуть руку в бюджет минообороны.
И второе - правительство Украины должно не кататься по Европе и С.Америке с плачами об введении санкций против кремля, а идти в авангарде этих санкций. Мы вводим санкции, а потом просим об таком же введении своих европейских партнеров.
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Оказывается:
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Twitt
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