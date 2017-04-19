Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко

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Гопко: уже сейчас вся украинская команда сфокусируется для того, чтобы обеспечить доказательную базу . Уроды, а не команда. Вы, с чем, в суд шли???
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А вот это- " обязать россию обеспечить в крыму ...", - вообще , считаю , шагом к признанию крыма кацапским
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Израиль за всё время своего существования и противостояния с террористами не потратил ни
единого шекеля на суды..... (опа) потому что знает - решающим аспектом в этом противостоя-
нии является сила....
Короче очередная пэцина перемога.....
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10.Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11.Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015года.
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Гаагский суд подтверждает: Порошенко российский шпион внедренный в Революцию Достоинства,- Журналист1 час назад
Украине отказали во временных мерах в отношении России по Конвенции о борьбе с финансировании терроризма.
Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.
Об этом объявляя промежуточное решение суда, заявил судья Абрахам, передает 112.ua.
Таким образом, Международный суд ООН отказал во временнных мерах в отношении России по Конвенции о борьбе с финансировании терроризма.
«Суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям», - объявил судья.
Журналист Виталий Глюдзо уверен, что к такому решению Гаагского суда причастен Порошенко и его барыги:
«Есть два варианта. Либо у Порошенко и его барыг заплыли мозги от алкоголя и долларов, либо они агенты Кремля. Я склоняюсь ко второму варианту. Сегодня Гаагский суд фактически подтвердил, что Порошенко в 2013 году неспроста появился на Майдане и неспроста его поддержали пророссийские олигархи (Фирташ, Левочкин и компания) на выборах Президента Украины в 2014 году! Этот олигарх (ред.Порошенко) перевел все достижения народа Украины в нужное Кремлю русло и сегодняшнее заседание Гааги самое яркое тому подтверждение!
Посудите сами.
В открытом доступе есть миллионы гигабайт информации с российскими танками на Донбассе, Градами, оружием, есть миллионы гигабайт признаний от боевиков, миллионы гигабайт фото российских солдат на Донбассе и суд принимает решение, что Россия не финансирует терроризм в Украине ибо нет доказательств.
А ПОЧЕМУ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ!!!?? ПОТОМУ, ЧТО ПРОРОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ ВО ГЛАВЕ С ПОРОШЕНКО НЕ ПРЕДОСТАВИЛА ЭТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ! Тем самым дав их начальнику Путину и российским убийцам миновать наказания за десятки тысяч смертей украинцев.
На самом деле это очень страшно… На 3 год войны это очень страшно осознавать… Но все еще впереди…
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Какие последствия, сойка???? Не откроют кацап укр школу - ООН им ай-ай-ай, пальчиком пригрозит?
А тем временем рашка дальше будет снабжать лугандон - они ж не террористы, их никто там не признал и ничего не запретил
Феншуй. А Шокохряк очередной раз бровки домиком состроит - "мы боремось! У поти чола!"
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нет слов - шаги просто ахуитительнейшие. вам прямо сказано - доказательств мало. а вы - штаны-шаги...
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