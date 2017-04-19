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 Форум Украины(595356)
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Материалы по теме:  Украина против России в Гааге
Теги: Гаагский трибунал (176) иск (375) ООН (2056) Россия (70048) Гопко (68)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко

Неисполнение промежуточного решения Международного суда ООН будет иметь для Российской Федерации серьезные правовые и политические последствия.

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- Суд поддержал позицию Украины в том, что события, которые представила Украина, подпадают под действие Конвенции; - суд поддержал позицию Украины относительно соблюдения досудебной процедуры; - суд формально признал prima facie (предварительную) юрисдикцию относительно Конвенции; - суд признал недостаточными доказательства "правдивости для применения" (plausibility) прав.
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СвиноРылая, кацапня, именно в связи со скудостью содержимого ваших мозгожопых черепных коробок, совершенно не понимаете того, что за вами ублюдками уже прочно закрепился статус признанных мировых недочеловеков и клоунов
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так позорно не подготовить доказательную базу против рашки насчет финансирования терроризма- это ПДЦ полный! БПП-импотенты,а не власть
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...за час Незалежності замість того щоб створити ЕЛІТУ ми викормили СВИНОЕЛІТУ яка тільки що й вміє це красти...
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дивлячись на деякы морди, ты маеш рацыю
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на морди не звертай особливо увагу...кулявлобий і морду не наїв але тянув (і тяне ятак думаю) не гірше сліпоготрастюка...
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Лечись и не тревожь людей!
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какое то словоблудие ,мож я чего то не понял....тем более последствия для кацапов.
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ну типа им скажут "как вам не айяйяй"..насчет доп санкций сегодня отморозился суд (недосуд)
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пустой трёп и громкий пук -это фирменный стиль "пороха" и его команды, визитная карточка
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Очередной факт "самообладания". Ипут сами себя и всем доказывают, что это хорошо и им очень приятно.....
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промеж-шуточное, точно.В нашем цирке все такое, три года война , а страна зависла где то в промежутке, между обещанным и выполненным.
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вот именно ,три года войны ,а у нас нет официально не войны ,не оккупантов ,не оккупированных территорий,не террористов!
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У увеличение экспорта в кацапстан значительное.
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ну обратитесь вы снова в суд, и снова, и снова? и какие последствия, можно конкретней?
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как это? вы в курсе сколько стОит обратиться в такой суд?? последствий у "истцов" никаких, у бюджета трохи будет результата - зэрро...то нах бюджету страдать при таких....порохо-кананеко-гопко -грановских... и пр.
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сейчас смотрел Друзенко, Богословскую и лёшу костусева по 112. кого выбрала Украина - полный пистец!
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жена слушала, пока я в соседней комнате на цензе душу отводил))) Но, то , что там чорноротая инка была слышал. Так оно орало)))) Пойду жену спрошу по чем срач)))) Заинтриовал)))
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Я тоже смотрю. Никогда не думала, что буду полностью согласна с Богословской. Чудны дела твои, Господи.
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выполнение решения суда -- амнистия лугандонам будет иметь виселицу тут для чоколадного, вот за эти его минские писульки
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Какой суд! Настали темные времена. Прав тот кто сильнее. А тот кто сильнее покажит война!
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Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.
Гопко: уже сейчас вся украинская команда сфокусируется для того, чтобы обеспечить доказательную базу . Уроды, а не команда. Вы, с чем, в суд шли???
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в суд они шли с кружевными труселями, а вернулись без кружев и без трусилей
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А куда девались? Додик-пупырышка вспомнил базарную юность и продал? Хоть не продешевил?
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с полной жопой на авось или умышленно без доказательств!
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мда дело дрянь: петрушка вещает на весь мир про террористов, оккупантов.., но в первом же суде все это разваливается нах. либо кто-то брешет, либо собиратели доказательств такие же как и апачводинтур. либо это какая-то много ходов очка, либо.. я хз что еще
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Я не спец юриспруденции, но по 112 Богословская рассказывает, что мы проигрываем.
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я съем фуражку, если выиграем. Да, елки зеленые, считайте, что суд, напрямую говорит, пацаны. а доказательства где? ваше словоблудие никому не надо.
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Эти суды будут длиться годами,результат вряд ли кто способен сейчас предсказать...
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Знаете, но если бы суд был адекватным , доказательной базы более чем- оккупированный крым, , российское оружие и военные на донбассе, снимки с американских спутников о нарушении границ Украины, о колоннах военной техники, Гиркин, Губарев, пленные офицеры и тд- российские граждане, какие еще доказательства нужны? не надо закрывать глаза на то что нас поимели.
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главное чтоб они эти доказательства предоставили,мыж не знаем что было предоставленно.
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Если бы не было этих доказательств - не было бы и санкций, решение суда противоречит всем имеющимся международным мерам воздействия на рашку.
А вот это- " обязать россию обеспечить в крыму ...", - вообще , считаю , шагом к признанию крыма кацапским
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Да нет, это дополнительное признание того что расия окупировала Крым
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И что , оккупанты имеют право обеспечивать нам на нашей земле обучение на украинском языке? Не много ли "полномочий" выделили оккупантам?
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Обосрались с главным - суд не признал "финансирование терроризма" рашкой. Это понятно - рошен запретил называть днр - лнр террористическими организациями (они же партнеры), а западу то тогда зачем это нужно. Предатель и барыга - позор Украины.
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получи на юрфаке другую специальность а потом пиши... договорились?
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Вбивць Майдану беркутивців відпустили і тут вони в піддавки з куйлом зроблять.
.
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Суд признал, что Украине надо признать Донецк и Луганск с Захерченко и Плутницким, срочно провести там выборы и услышать гудки Донбасса.
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Минут 5 назад на 112 Геннадий Друзенко сказал сакраментальную фразу (не дословно) :
Израиль за всё время своего существования и противостояния с террористами не потратил ни
единого шекеля на суды..... (опа) потому что знает - решающим аспектом в этом противостоя-
нии является сила....

Короче очередная пэцина перемога.....
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Евреи Израиля так и говорили - посылайте на 3 буквы все ООН, а дружите только с США.
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Никаких последствий не будет. Гопко наверно глупый, или лукавит. Суд ООН дает рекомендации, а не наказания. Заведомая бутафория.
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и никакого рассизма а есть тока гендерность
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Минюст и мид нужно разогнать уже давно, там сидят непрофессиональные кацапы , которые не хотят для Украины добра. Четвёртый год войны, а не АТО , и не смогли предоставить доказательств финансирования , значит сепары шахтёры производят сами и сами стреляют.
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9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционная реформа) к концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 - в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы.
10.Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп.
11.Проведение конституционной реформы в Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании[1], до конца 2015года.
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это текст минских соглашений - прочитайте и вдумайтесь что будет если Украина выполнит мирный план Петра Порошенко
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Вот только вопрос: почему расия не выполняет такие "выгодные" для нее минские соглашения?
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недогосударство... там некому выполнять
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Було б їм це вигідно - виконали б аж бігом ))
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Уже давно вдумались. Для Украины это будет полный песец. Это будет развал страны и гражданская война. Лучше потерять эту территорию, чем допустить такое.
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https://elise.com.ua/2017/04/19/gaagskij-sud-podtverzhdaet-poroshenko-rossijski-shpion-vnedrennyj-v-revolyutsiyu-dostoinstva-zhurnalist/

Гаагский суд подтверждает: Порошенко российский шпион внедренный в Революцию Достоинства,- Журналист1 час назад

Неисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко - Цензор.НЕТ 1592

Украине отказали во временных мерах в отношении России по Конвенции о борьбе с финансировании терроризма.
Международный суд ООН признал недостаточными доказательства Украины о финансировании Россией терроризма.
Об этом объявляя промежуточное решение суда, заявил судья Абрахам, передает 112.ua.
Таким образом, Международный суд ООН отказал во временнных мерах в отношении России по Конвенции о борьбе с финансировании терроризма.
«Суд пришел к выводу, что условия, которые необходимы для определения дополнительных мер в отношении прав, нарушающихся в Украине на основе Конвенции по борьбе с финансированием терроризма, не соответствуют требованиям», - объявил судья.
Журналист Виталий Глюдзо уверен, что к такому решению Гаагского суда причастен Порошенко и его барыги:
«Есть два варианта. Либо у Порошенко и его барыг заплыли мозги от алкоголя и долларов, либо они агенты Кремля. Я склоняюсь ко второму варианту. Сегодня Гаагский суд фактически подтвердил, что Порошенко в 2013 году неспроста появился на Майдане и неспроста его поддержали пророссийские олигархи (Фирташ, Левочкин и компания) на выборах Президента Украины в 2014 году! Этот олигарх (ред.Порошенко) перевел все достижения народа Украины в нужное Кремлю русло и сегодняшнее заседание Гааги самое яркое тому подтверждение!
Посудите сами.
В открытом доступе есть миллионы гигабайт информации с российскими танками на Донбассе, Градами, оружием, есть миллионы гигабайт признаний от боевиков, миллионы гигабайт фото российских солдат на Донбассе и суд принимает решение, что Россия не финансирует терроризм в Украине ибо нет доказательств.
А ПОЧЕМУ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ!!!?? ПОТОМУ, ЧТО ПРОРОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ ВО ГЛАВЕ С ПОРОШЕНКО НЕ ПРЕДОСТАВИЛА ЭТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ! Тем самым дав их начальнику Путину и российским убийцам миновать наказания за десятки тысяч смертей украинцев.
На самом деле это очень страшно… На 3 год войны это очень страшно осознавать… Но все еще впереди…
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Еще и эта таможенная невестка подпряглась отрабатывать соевую пайку. Не зря же стыцько сегодня на барщину целую бригаду с Крыжополя выгнал - отмывать захезаный пецин мундир.
Какие последствия, сойка???? Не откроют кацап укр школу - ООН им ай-ай-ай, пальчиком пригрозит?
А тем временем рашка дальше будет снабжать лугандон - они ж не террористы, их никто там не признал и ничего не запретил
Феншуй. А Шокохряк очередной раз бровки домиком состроит - "мы боремось! У поти чола!"
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Интересно !,а вот Гитлер исполнил бы ,а !!!????,бла бла бла !
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Гопко ,Порошенковскач жополизка,шла бы ты лесом..
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...а "решение" то яке прийняли ...відмовити Україні бо бездарі не зібрали доказову базу для суду ?
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Я думаю, что это хорошие первые шаги...
нет слов - шаги просто ахуитительнейшие. вам прямо сказано - доказательств мало. а вы - штаны-шаги...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНеисполнение промежуточного решения суда ООН будет иметь для России серьезные последствия, - Гопко
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