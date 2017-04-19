"Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном". ВИДЕО

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Всего на сайте: 185 писателей
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НА 100% СХОДСТВО ОДНО -
ВОРЬЁ, НИЩЕТА, ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!
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ОТ "УГОЛОВНИК"!...
А ЕЩЁ "ПИД...РАС".....НО ЭТО ТОЖЕ...ПОКА НЕ ДОКАЗАНО...
"МРАЗЪ и ПОДОНОК".....
"НЕГОДЯЙ и УБЛЮДОК"....
"МЕРЗКИЙ ФАШИСТ".
"ФЕТИШИСТ"
...
Источник: http://censor.net.ua/v436943
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Рабами были, рабами и остануться - трусливые, пропитые, гнилые слуги кадыровцев и тувинцев, скот одним словом.
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От дурні кацапи..))
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Тётя Роза @ANAKOYHER 2 ч.2 часа назад
При демократии часто приходится выбирать из двух зол меньшее.
В России проще - здесь приходится выбирать из одного зла.
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Видать кацапы остановились ,как тупиковая ветвь развития человечества
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ну не тянет Навальный на политика,не тот калибр,впрочем носильщик чемоданов Собчака был тоже всего лишь отставным майором КГБ...
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но слишком эмоционально и искренне.
значит молодежь там еще не вкурила, что спорить с кремлядями бесполезно.
их надо тупо убирать силой.
безнадежная страна в ближайшие годы..
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П.С. До-речі хто ще не читав цю книгу рекомендую.
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https://www.facebook.com/thepushba/posts/1671821622828024
Некоторые ответы:
Marvel Roman Бери побольше мальчиков в трусиках, тогда может пропустят. Будешь их бросать в кровавые рты хохлов и они, возможно, сменят гнев на милость!
Алла Пестовська Бандерівці люблю вас
Andrii Kazmirchuk Безпечніше подивитися фотографії https://goo.gl/pw35IK
Пётр Костюк Да никаких проблем не будет. Гимн споете и, преклонив колено, поцелуете портрет Степана Андреевича. Ну, может быть, если будет плохое настроение у пограничников в Канатопе (это если поездом), поскачете минут 15
Александр Зарайский Сейчас есть негласное указание впускать а потом арест и колония строго режима на Западной Украине. Дают по 8 лет обычно. Потом за малейший проступок добавляют.
В общем еще никого не выпустил из тех кого посадили.
Evgenia Ignatenko ну что за люди такие, а?! продуманные друзья пригласили российскую дамочку на свадьбу, предварительно продав билеты на зрелище "Сбрасывание москальки с моста в пропасть", чтобы отбить все расходы на свадьбу...а вы - спугнули...какой замечательный бизнес-план путину под хвост, а((
Denis Litvinenko если вы поддерживаете "крымнаш", то я ума не приложу, зачем вам ехать к нам, биндеровцам? Что Вы забыли в Каменце?
Artem Dalyn Приїзди, візьму до себе рабинею. І візьми з собою рускоязичного дідуся-вєтєрана - на холодець піде.
Serhii Skorobohatov Красивую девушку обижать никто не будет, в клубный бордель "Правого сектора" отдадут сразу, работать научат.
Іван Савостін Анжелочка, зачем, голубушка, Вам этот Каменец-Подольский, кто Вас надоумил туда ехать? Вы же видите, опасно нынче очень... кругом одни каратели. Понимаю, что по Украине тоскуете, поэтому приезжайте лучше в Глухов - древнюю гетьманскую столицу, прямо на границе с Россией. Риска в разы меньше! И мер там европейский, французобендеровский. Говорят, что из московитов они там прекрасные киши готовят, с коноплей. Уже всю приграничную зону выели, поэтому каждого гостя как родного встречают! А если и быть съеденной, то лучше таким мером! Это гораздо почетнее, по крайней мере в историю войдете)
Leonid Yefremenko Приезжайте
Встречу на вокзале, питание и ночлег гарантирую. Возьмите подружку и снегирей побольше (закончились)
Ласкаво просимо))))
П.с.
Работа не сложная, в основном в поле
Tatyana Iam Главное, на забывать почаще повторять: "Слава Украине! Героям слава!" и "Путин - х...ло!" И все будет ок! Да, еще неплохо было бы сине-желтую ленточку на сумку прицепить
Maksym Mozok Цікаво, може її можна було б на людей поміняти? На Сєнцова, Клиха, чи іще кого із наших.
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Напомнило мне военную утренюю сказку политинформацию перед заброской в Кабул в 1985м, а потом реальность.
Политические проститутки не меняются и добровольно не уходят от кормушки. Это тоже касается наших украинских гныд з Рады.
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???
Может у кацапов такое кино только в волгограде,но тогда почему именно "для владимирских студентов"?
Самые неблагонадёжные?
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и хотя неравное сражение еще продолжается на всех сколеновстающих свалках,
но уже явно просматриваются ростки грядущеи Победы.
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