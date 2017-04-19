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Теги: Гитлер (145) Россия (70039) Навальный (343) студенты (510)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном". ВИДЕО

18 апреля в актовом зале главного корпуса Волгоградского госуниверситета для владимирских студентов, а в особенности для принявших участие в митинге 26 марта "Он вам не Димон", организовали просмотр фильма, посвященного оппозиционному кандидату в президенты России Алексею Навальному.

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Задовбують.Нас рашка давно вже задовбала!
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А ТАМ "ТО ЖЕ"....НО ПРО УКРАИНУ.
НА 100% СХОДСТВО ОДНО -
ВОРЬЁ, НИЩЕТА, ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!
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Как кремляди все таки зависимы от телевизора в своей пропаганде
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"В видеоролике рассказывалось об "уголовном прошлом" оппозиционера ....., которые позже были ОТВЕРГНУТЫ СУДОМ"
ОТ "УГОЛОВНИК"!...
А ЕЩЁ "ПИД...РАС".....НО ЭТО ТОЖЕ...ПОКА НЕ ДОКАЗАНО...
"МРАЗЪ и ПОДОНОК".....
"НЕГОДЯЙ и УБЛЮДОК"....
"МЕРЗКИЙ ФАШИСТ".
"ФЕТИШИСТ"
...
Источник: http://censor.net.ua/v436943
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А какая судьба у "маладежи педерацейськой" может быть ???
Рабами были, рабами и остануться - трусливые, пропитые, гнилые слуги кадыровцев и тувинцев, скот одним словом.
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тепер є вибір - стати удобрєнієм на Дамбасі або здохнути в пісках Сирії
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Та ну на..й этого Педального.Какой он в ...ду оппозиционер???? Все кто Путину мешал или мог мешать от Лебедя до Немцова в земле гниют.Развод для лохов, мол у нас кто-то против чего то выступает
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як що переді мною "виступила" ота Быба, то я б точно не повірив її побрехенькам..
От дурні кацапи..))
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Навальный сам наверное запасной человек ТКК (Тайная канцеллярия Кремля.Таких мы видели уже.
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В конце 80-х кгб в Баку одних опозиционеров допускала на трибуну, а других нет.
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Гитлер на данный момент у нас один - это Путлер. А Навальный это так, птица помельче - Кальтенбрунер или Гейдрих не больше. Хотя оба порождения российского Империализма! Украине, что тот, что этот все равно. От Навального легче не станет.
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Гейдриха не надо , умный был чел , лучше Кальтенбруннер , обычный дуболом .
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Феерические идиЁты.. кто их учит? Чем сильнее щемят в параше кого-то - тем больше к нему интерес. Кретины, чтобы с чем-то атм бороться - нужно организовать и возглавить. И это точно похороны. А так - только пиар варят Навальному
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- А сейчас, от имени 40-ка разбойников выступит Алла Быба!
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"Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном" - Цензор.НЕТ 6525
Тётя Роза‏ @ANAKOYHER 2 ч.2 часа назад

При демократии часто приходится выбирать из двух зол меньшее.
В России проще - здесь приходится выбирать из одного зла.
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Посмотрел и вспомнил далекие совковые годы с пропагандистами в лекционном зале.
Видать кацапы остановились ,как тупиковая ветвь развития человечества
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И я о том же. В студенческую мою бытность пропагандисты приходили и рассказывали о трудной жизни пролетариев в кап. странах. И мы слушали и завидовали. И росли диссидентами в душе. Правда, идя на экзамен по истории КПСС нацепляли значок. Комсовмольский
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КГБэшная Хунта обучает Шариковых с помощью ящика а теперь с киношкой соорудили клипчик типа Навальный фюрер.
ну не тянет Навальный на политика,не тот калибр,впрочем носильщик чемоданов Собчака был тоже всего лишь отставным майором КГБ...
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что спорят с пропагандонами, это хорошо
но слишком эмоционально и искренне.
значит молодежь там еще не вкурила, что спорить с кремлядями бесполезно.
их надо тупо убирать силой.
безнадежная страна в ближайшие годы..
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это называется заставь дурака Богу молиться... Верной дорогой идешь )(уйло, твои же .ополизы тебя и доведут до цугундера, как Яныка в свое время.
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В своєму романі "1984" Д.Орвелл подібну процедуру називав "п'ятихвилинка ненависті", тепер рашка використовує цю книгу як методичку)))
П.С. До-речі хто ще не читав цю книгу рекомендую.
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Высказать свое мнение можно здесь
https://www.facebook.com/thepushba/posts/1671821622828024

Некоторые ответы:

Marvel Roman Бери побольше мальчиков в трусиках, тогда может пропустят. Будешь их бросать в кровавые рты хохлов и они, возможно, сменят гнев на милость!

Алла Пестовська Бандерівці люблю вас

Andrii Kazmirchuk Безпечніше подивитися фотографії https://goo.gl/pw35IK

Пётр Костюк Да никаких проблем не будет. Гимн споете и, преклонив колено, поцелуете портрет Степана Андреевича. Ну, может быть, если будет плохое настроение у пограничников в Канатопе (это если поездом), поскачете минут 15

Александр Зарайский Сейчас есть негласное указание впускать а потом арест и колония строго режима на Западной Украине. Дают по 8 лет обычно. Потом за малейший проступок добавляют.
В общем еще никого не выпустил из тех кого посадили.

Evgenia Ignatenko ну что за люди такие, а?! продуманные друзья пригласили российскую дамочку на свадьбу, предварительно продав билеты на зрелище "Сбрасывание москальки с моста в пропасть", чтобы отбить все расходы на свадьбу...а вы - спугнули...какой замечательный бизнес-план путину под хвост, а((

Denis Litvinenko если вы поддерживаете "крымнаш", то я ума не приложу, зачем вам ехать к нам, биндеровцам? Что Вы забыли в Каменце?

Artem Dalyn Приїзди, візьму до себе рабинею. І візьми з собою рускоязичного дідуся-вєтєрана - на холодець піде.

Serhii Skorobohatov Красивую девушку обижать никто не будет, в клубный бордель "Правого сектора" отдадут сразу, работать научат.

Іван Савостін Анжелочка, зачем, голубушка, Вам этот Каменец-Подольский, кто Вас надоумил туда ехать? Вы же видите, опасно нынче очень... кругом одни каратели. Понимаю, что по Украине тоскуете, поэтому приезжайте лучше в Глухов - древнюю гетьманскую столицу, прямо на границе с Россией. Риска в разы меньше! И мер там европейский, французобендеровский. Говорят, что из московитов они там прекрасные киши готовят, с коноплей. Уже всю приграничную зону выели, поэтому каждого гостя как родного встречают! А если и быть съеденной, то лучше таким мером! Это гораздо почетнее, по крайней мере в историю войдете)

Leonid Yefremenko Приезжайте
Встречу на вокзале, питание и ночлег гарантирую. Возьмите подружку и снегирей побольше (закончились)
Ласкаво просимо))))
П.с.
Работа не сложная, в основном в поле

Tatyana Iam Главное, на забывать почаще повторять: "Слава Украине! Героям слава!" и "Путин - х...ло!" И все будет ок! Да, еще неплохо было бы сине-желтую ленточку на сумку прицепить

Maksym Mozok Цікаво, може її можна було б на людей поміняти? На Сєнцова, Клиха, чи іще кого із наших.
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Був я в Кам"янці. Красиве місто, чисте, є що подивитись. Це коли мером був б"ютівець, а коли поставили риганала, так і всьо. Занехаяли бамбасяни.
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А что в Каменце уже голод что так издалека заманивают , или там юбилей какой то , нужно блюдо от шеф -повара ?
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ну, по-хорошему, если она посещала Крым без разрешения украинской стороны, ее не должны пускать в Украину - как и ту певичку...
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Ну как бы да , но не думаю что у каждого наряда погранцов база посетителей Крыма на руках , но с такими взглядами я бы на ее месте не ехал бы в Каменец , откроет рот про Крымнаш ,нарвется на родственников погибших , выкинут в Смотрич .
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Это не мы!Та ясно.Сверху спустили,а вы исполнили.Бараны мля
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"Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном" - слава богу, есть надежда, что шпана кремлёвская не всех зомбировала, страх у москалей сидит в генах, из нескольких сот студентов, только два человеческих голоса слышно, но слабая надежда всё таки есть.
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🔊 Совковая изношенная клячая пропагандист. Только парочку думающих студентов задают вопросы, остальное стадо уже конченное пушечное мясо.
Напомнило мне военную утренюю сказку политинформацию перед заброской в Кабул в 1985м, а потом реальность.
Политические проститутки не меняются и добровольно не уходят от кормушки. Это тоже касается наших украинских гныд з Рады.
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в актовом зале главного корпуса Волгоградского госуниверситета для владимирских студентов (с)

???
Может у кацапов такое кино только в волгограде,но тогда почему именно "для владимирских студентов"?
Самые неблагонадёжные?
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показали бы им лучше итоги битвы ватотрактора с заморскими гусями и хамоном.....

и хотя неравное сражение еще продолжается на всех сколеновстающих свалках,
но уже явно просматриваются ростки грядущеи Победы.
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Когда кого-то что-то заставляют смотреть принудительно, реакция на просмотренное прямо противоположная желаемой.
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Вы должны выслушать старую маразматичку до конца не перебивая, потому по другому не удастся вас переломить. У украинской молодежи, такие же проблемы, как и у российской коммунистические престарелые деятели.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Чтобы у вас не было такой судьбы как у украинской молодежи", - в российском Волгограде согнали студентов смотреть фильм о "Гитлере Навальном". ВИДЕО
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