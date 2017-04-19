"Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ. ВИДЕО

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Всего на сайте: 192 писателя
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Интересно, его ФСБ по шманали или за бабло? Притула говорил он отваливал очень много в начале войны и не на гуманитарку, а на военную аммуницию
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За вещами приехал?
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Страна воюет а ети прикрылись фразой "ой, искуство вне политики.." И считают что афигенные пацаны.
Я таким как Дорн, Лаблада, Лорак скажу следующее, когда начинаются выборы, так вы за етих политиков жопы рвете дая концерты направо и налево, фотографируясь, агитируя и получая за это бабки, и не говорите что искуство вне политики, а когда в страну пришла война так вы быстро обьявили себя ни при чем. Гнусные твари. Спуску никому из вас кто пытается балаболить как Дорн не будет.
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