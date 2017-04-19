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 Форум Украины(595253)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: война (3144) скандал (5002) певец (44) Нищук (98)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ. ВИДЕО

Певец, который еще на прошлой неделе рассказывал российским СМИ о дружбе между Украиной и Россией, о братских отношениях, увидев камеру украинских журналистов начал убегать.

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Вот пусть и остается скотина в узком кругу в виде дырки от задницы
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Наверное эта срань и есть его способ стать известным. Бо песнями он явно не прославился.
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это да)я его послушала только когда он пингвины Кузьмы перепел
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Ваня ДНР бежит как олимпийский чемпион.

Интересно, его ФСБ по шманали или за бабло? Притула говорил он отваливал очень много в начале войны и не на гуманитарку, а на военную аммуницию
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из брендовых певцов ртом в унылое говно и дешевого клоуна. молодец
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Навіть бороду "кацапського боярина" зголив, щоб ніхто не впізнав. Але "гімно" здалека видно і чути.
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Така дружба, шо откусаний Крим і 10000 загиблих українців і кожен день гинуть нові.
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я думала ,что он звиздел такое т к в срашке остается...а воно приперлося
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Какие меры будут приняты относительно этого болтуна???
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По-дружески распять на доске объявлений в трусиках? Или зажарить как снегиря?
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Задуть пеной монтажной все технологические отверствия.
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достаточно в одно вдуть, все остальные сами заполняться
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Він не втікає а танцює танець пінгвіна... А взагалі до чого тут дорн? Подивіться ці різні шоу для бидла - розмовляти украінською там вважається дурним тоном і викликає насмішки кацапмовного "ущмлєнного мєньшіства"... А сучасне прокацапське мило що знімається для вати, взяти ту ж "запор і магія" - так там тільки вивіска украінською над відділком і розмовляють як ватні дауни...
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Чего г#ндона популяризировать? Цензор, не будь жёлтым, как колготы у этого п#дора.
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він в Києві і без синяків, терміново поправити таку недоробку.
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ага. ещё один долбойобик нарисовался за чемоданом через вокзал и нах... в расеюшку
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Дорн потомственный кацапидло , родом из Челябинска, и ничем в общем не удивил. Удивляет то, что это падло посмело в Киев приползти. Маловероятно, что я его когда нибудь повстречаю, но если вдруг - обещаю чем нибудь его нае"нуть.
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Надо было его отпиздить тем микрофоном.
Страна воюет а ети прикрылись фразой "ой, искуство вне политики.." И считают что афигенные пацаны.
Я таким как Дорн, Лаблада, Лорак скажу следующее, когда начинаются выборы, так вы за етих политиков жопы рвете дая концерты направо и налево, фотографируясь, агитируя и получая за это бабки, и не говорите что искуство вне политики, а когда в страну пришла война так вы быстро обьявили себя ни при чем. Гнусные твари. Спуску никому из вас кто пытается балаболить как Дорн не будет.
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відправити цього дрона на раіссю, там його дуже хвалять... цуку
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Дорн, а летает как дрон. А при попутном пенделе он быстрее может?
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Цапа грёбанного отмудохать до синего состояния, на видео снять другой текст с опровержением-извинением и нафиг с пляжа сАбаку!
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Побольше рекламы на таким г@ндонам, шоб страна знали их поименно и встречала тухлыми яйцами на всех концертах. Когда каждый день гибнут украинские ребята, а кацапы делают все возможное для уничтожения украинского государства, всем этим 3,14дорнам таки придется делать свой выбор - или бабло в рашке косить, или быть уважаемыми украинскими актерами.
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А что так шустро убегал? Если все равно ответил
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Цензор.НЕТФорум Украины"Иван, вы действительно считаете, что между Украиной и Россией дружба?", - певец Иван Дорн убегает от украинских журналистов после скандального интервью российским СМИ. ВИДЕО
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