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Теги: Львовщина (1436) убийство (4847) военнослужащие (3563) Военная прокуратура (499)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Яворовском полигоне военнослужащий в ходе ссоры убил женщину-медика

На территории палаточного городка Международного центра миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон) во Львовской области ночью 18 апреля военнослужащий убил женщину-военного медика.

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Вечная трагедия. Ревность. Но убивать то зачем?
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так затем что жлобство, в протоколах всегда такую причину пишут чтоб не заморачиваться, ну и не так позорненько, потому что думают что ревность это понятие как бы рамантическае, миллиционерские протоколы это вообще отдельная тема, а там наверняка злоупотребляли оба или только убийца, спиртным
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На раиSSе нужно писать "полиционерские протоколы".
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Расстрелять!
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Или повесить.
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Не хорошая новость. Трагедия для 2-х семей, как минимум
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К сожалению Война калечит не только души, но и разум.
Ибо, нельзя остаться "святым" в МИРе полном агрессии.
Война Украины и сысысыры отражается на каждом из Нас с Вами. Что уж говорить о Наших Солдатах?
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Выбросил в яму. Пытался замести следы. Война там ни при чем.
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А Вы там были?
- Вы получаете лиш ту информацию, которую считают нужным Вам донести.
(Андрэ Моруа).
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Не думаю что убийство 31-летней женщины будет таить государственные тайны и интриги.
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А при чём здесь тайна?
Просто Нам с Вами "скинули" - факт.
А вот причины???????
- Не суди, и не будеш осуждаем.
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Во все времена считалось, что женщина на корабле - это не к добру.
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Андреа Слау с вами категорически не согласна. Дурные мужики не к добру - что на корабле, что на военном полигоне, что в жизни.
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ватникам при Цусиме отсутствие женщин не - помогло.
Женщина - суть бренного существования мужчины.
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зачем армии раисси медики? У них передвижной крематорий есть.
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Если бы я убивал всех своих баб в молодые годы из-за ревности, население сильно бы уменьшилось. Можно списать на то, что он воевал, и мозги не на месте, но все равно - своих мочить, да еще по такому позорному поводу - кретин.
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безумие какое-то.. Мало нам войны с тысячами смертей, так ещё и "ревность".. Просто идиотизм какой-то.
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На Волині затримали солдата, який забив до смерті товариша по службі

У Волинській області затримали 19-річного військового, який до смерті побив 25-річного контрактника з 14-ої механізованої бригади
Співробітники поліції затримали 19-річного військового зі Львівської області, який до смерті побив товариша по службі - 25-річного військового контрактної служби 14-ої механізованої бригади з Маневицького району.

Попередньо встановлено, що декілька військовослужбовців-контрактників у позаслужбовий час в одному з громадських місць проводили свій вільний час на власний розсуд.
В результаті між військовослужбовцями виникла суперечка, яка призвела до бійки, внаслідок якої один з військовослужбовців отримав травму не сумісну з життям.
На даний час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
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За смерть от 7 до 10??? Пожизненно .Жаль нет смертной казни..
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"По предварительным данным, причиной конфликта стала ревность. Сейчас все обстоятельства происшествия расследуются". Источник: http://censor.net.ua/n436902

Читай внимательно
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Людську природу не переробити - якщо прибрати з назви "військовослужбовці" - то такі випадки , в нас , щоденно трапляються ...
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Только в идеале между гражданскими и военными таки есть серьезная разница (раньше точно была).
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Да ну ... Забули - в нас армія яка ? Народна ...
А тим більше зараз ... Тож , як завжди - "маєм те , що маєм ..."
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Я какраз не забыл.
Армия - это в первую очередь порядок, дисциплина, устав, а потом уже все остальное.
А сейчас - это не армия в классическом понимании. И очень многие до сих пор не понимают (или не хотят понимать), чем отличается американский морской пехотинец от украинского пейнтболиста в ВСУ.
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Находчивый малый. Я- о выгребной яме. Вот это ревность! Отелло- в гробу перевернулся. И сменил цвет кожи.
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Ни Вы, ни я . Не имеем морального права судить об етом инциденте.
Слишком мало информации, и слишком много мнений.
( Фридрих 2).
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Армия это жизнь по Уставу. Там где руководство разводит бардак сразу же случаются ЧП и трагедии.
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вважаю тих хто дуже ревнивий людьми без розуму який їм замінюють емоції,що змінить у стосунках сварка або ось таке,якщо пройшла любов вже нічого це не змінить,тому треба відпустити ситуацію,так боляче,але треба цепросто пережити,час лікує...
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Или ты шутишь, быдлан, или ты сын суки. Выбирай, довбилоид.
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Просто кастрировать и отрубить правую руку. Пусть бегает и ревнует, жлобяра.
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В силовых структурах пьяные смерти почти каждый день, вчера один офицер сбу коллегу зарезал и так каждый день. Понабирали быдла. А старых кадро послали на .... . Ну-ну.
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ЭКСТЕНСИОНАЛЬНОСТЬ. Жак Фреско - Достаточно ли мы Человечны? "Любовь?" https://www.youtube.com/watch?v=zzFEn0FyXrM ----------- Любовь и субъективность - Жак Фреско - Проект Венера https://www.youtube.com/watch?v=HkFdpJWb_LI

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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа Яворовском полигоне военнослужащий в ходе ссоры убил женщину-медика
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