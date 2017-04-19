На Яворовском полигоне военнослужащий в ходе ссоры убил женщину-медика

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Всего на сайте: 192 писателя
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Ибо, нельзя остаться "святым" в МИРе полном агрессии.
Война Украины и сысысыры отражается на каждом из Нас с Вами. Что уж говорить о Наших Солдатах?
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- Вы получаете лиш ту информацию, которую считают нужным Вам донести.
(Андрэ Моруа).
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Просто Нам с Вами "скинули" - факт.
А вот причины???????
- Не суди, и не будеш осуждаем.
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Женщина - суть бренного существования мужчины.
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У Волинській області затримали 19-річного військового, який до смерті побив 25-річного контрактника з 14-ої механізованої бригади
Співробітники поліції затримали 19-річного військового зі Львівської області, який до смерті побив товариша по службі - 25-річного військового контрактної служби 14-ої механізованої бригади з Маневицького району.
Попередньо встановлено, що декілька військовослужбовців-контрактників у позаслужбовий час в одному з громадських місць проводили свій вільний час на власний розсуд.
В результаті між військовослужбовцями виникла суперечка, яка призвела до бійки, внаслідок якої один з військовослужбовців отримав травму не сумісну з життям.
На даний час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового утримання, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
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А тим більше зараз ... Тож , як завжди - "маєм те , що маєм ..."
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Армия - это в первую очередь порядок, дисциплина, устав, а потом уже все остальное.
А сейчас - это не армия в классическом понимании. И очень многие до сих пор не понимают (или не хотят понимать), чем отличается американский морской пехотинец от украинского пейнтболиста в ВСУ.
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Слишком мало информации, и слишком много мнений.
( Фридрих 2).
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