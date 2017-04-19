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Теги: горсовет (337) Кернес (1244) конфликт (679) Медведчук (686) Харьков (4172)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Я буду драться за свою страну. Даже с поломанной ногой", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО

Из зала заседаний харьковского горсовета охрана вывела бывшего депутата горсовета Андрея Лесика, являющегося членом организации "Украинский выбор" кума Путина Виктора Медведчука.

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Там потрібен вогнемет, там снайпер не буде знати в кого стріляти, там сепар на сепарі один одного товще.
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Непогано,аби ця мразота один одного подушила-а тих хто вижив потім додушити.
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Судячи по істеричним крикам Лесика, він на вбивство не готовий. Вбивця Вороненкова не істерив перед пострілами, а прийшов і вистрелив. Тому там де купа крику там немає небезпеки. Небезпека є там де не кричать а тихо підходять і сують заточку в бочину, або тихо натискають на курок. Судячи по спокою Кернеса, в нього все під контролем і бажаючих тиснути на курок поки немає. Все це вистава для лохів, поки не побачу масові некрологи по сепарам, не повірю в рішучість борців за Україну.
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Шо це за страна така "своя"? Твоя страна Лугандонія.
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Эти два чучела ? За какую страну? Бабляндия и Ватастан?
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Я й забув що у нас тільки патріотів і активістів саджають, а різна погань руліт.
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А Гепа уже забыл, что он фронтовик Украинского фронта, организованного им в 2014 году?
Туда вошли Гепа, Допа и Раппопорт (россиянин, ставленник Суркова). Я до сих пор так и не понял, что в том фронте было украинского?
Плохо, что ни рюкзАваков это не вспоминает, пи Югик, ни Петя.
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РадиоБабай‏ @radiobabay 18 апр.
В Донецке вероятно начнется новая волна самообстрелов. Народ без денег негодует. И лучший способ перенаправить ненависть это кровь и трупы
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лесик ты как попугай там откуда-то вещаешь
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Розумію, що бик Лесик із дренього єврейського містечка Камінь-Каширський, що на Волині, але хуцпа - це не для поліського нензи.
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Генадия Адольфрвича, блин, какое подходящее ему отчество, тоже не мешало бы вслед за медведчуковскими депутатами вынести из зала , и Украины.
Никто не забыл ,как этот адольфович колотил сепарскими съездами и колорадскими ленточками Украину.
"Я буду драться за свою страну. Даже с поломанной ногой", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком - Цензор.НЕТ 7264
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Цензор.НЕТФорум Украины"Я буду драться за свою страну. Даже с поломанной ногой", - конфликт в Харьковском горсовете между Кернесом и экс-депутатом, "медведчуковцем" Лесиком. ВИДЕО
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