Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева

Злий Грицько
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Всего на сайте: 151 писатель
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1-й этап - одномоментное повышение минималки. Результат - уровниловка между низкоквалифицированным работкиком и работником средней квалификации. Введение минималки 3200 грн повлекло уход части работников в тень, а у бюджетников перевод на 0.5, 0.75 ставки. Новая минималка лишит многие украинские семьи в следующий отопительный сезон субсидий по ЖКХ.
Ну чтож - результат на лицо.
Наблюдаем за вторым этапом.
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Последний пример Фишер Мукачево от 8,5 до 11, 5 (для начинающих и не обученных)!
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Добровольцы больше пользы сделали,а пойдут на пенсию(если доживут) со всеми остальными
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а то если воевать,то пусть идут трактористы сварщики и прочие не военных профессий,а их государство на шару выучило,да еще и на пенсию пораньше,за наш счёт,пусть теперь отрабатывают свои пенсии или заробатывают своей профессией на какую учились
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