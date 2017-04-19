EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(595183)
  3362  53
Теги: пенсионная реформа (844) пенсия (1582) военнослужащие (3562) Рева (183)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева

Третьим этапом пенсионной реформы будет пересмотр пенсионного обеспечения военнослужащих, четвертым - внедрение накопительной системы.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Давай давай я посмотрю как вы пенсии судьям отмените!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у них нет пенсий, у них пожизненное обеспечение.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а мне похер как это называется!! по мне пенсия любая это тоже не пенсия а пожизненное обеспечение ХА ХА ХА
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Самый лучший этап у этих безбашенных реформаторов,когда они пойдут по этапу!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
удачная пенсионная реформа, это когда человек просто не хочет уходить на пенсию и не потому что он на ней умрет с голода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Итак. Что имеем:
1-й этап - одномоментное повышение минималки. Результат - уровниловка между низкоквалифицированным работкиком и работником средней квалификации. Введение минималки 3200 грн повлекло уход части работников в тень, а у бюджетников перевод на 0.5, 0.75 ставки. Новая минималка лишит многие украинские семьи в следующий отопительный сезон субсидий по ЖКХ.
Ну чтож - результат на лицо.
Наблюдаем за вторым этапом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а я вижу противоположное. У нас массова начли выводить на белую зарплату. Уже открыто ищут рабочих на зарплату 6000 - 12000 в месяц. Странно что работающие на 3200, не хотят работать за 6000 - 12000?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это где такое счастье 12000? В какой альтернативной Украине? Я это просто здесь оставлю. Третий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева - Цензор.НЕТ 2255
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мукачево, Задрали своей рекламой. Мало того что по радио с утра до вечера крутят, так еще и все столбы заклеяли. Я, кстати задолбался тут на Цензоре ссылки выкладывать. Скоро начну с них деньги брать за рекрутинг рабочих.
Последний пример Фишер Мукачево от 8,5 до 11, 5 (для начинающих и не обученных)!
 показать весь комментарий
Ответить
 
и много желающих с Чернигова или Сум рвануло искать счастье в Закарпатье? Наверное очередя выстроилися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, ага. За мукачево поверю. Или к полякам от 900 евро или в Мукачево на 280 евро грязными. Я тебе привел статистику нашего минфина. Остальное мишура.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Работать за 6000-12000 где и кем? В Европе и больше зарплату можно найти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я реально задолбался выкладывать ссылки. На заводе, рабочим, в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мне ссылки не надо, я уже никуда не поеду. Уточняю область. Чё местные не идут?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И тут тишина... Я лично знаю несколько заводов, где приглашают и токарей и электриков с зарплатой от 8000 грн. Но реально получают максимуи 4000. Разводилово в объявлениях полнейшее. Потому местные и не идут, что знают что по чем...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ото ж то. Я и здесь могу в Ашане, Фуршете или Эпицентре полы мыть за большую зарплату.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Где это у вас? Основной массе населения, предприниматели срипя зубами платят минималку. И если бы на государственном уровне не приняли минималку 3200 то бырыги (работодатели) и дальше бы использовали труд людей за 1500-2000 грн. И то, что уроавниловка это правда. Всем начали платить одинаково. Нет разницы между (условно говоря) дворником и рядовым инженером. Если и есть где зарплаты от 6000 грн то это не массово. Мы говорим об основной массе на рынке турда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Военнослужащим или тем кто уже давно на пенсии? Служил, видал я этих игрунов в войнушку и не имевших ни какого отношения к реальной боевой службе, в 45 лет на пенсию... А врачам-пенсионерам??? Они то реально людей лечили, спасали!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а что вы имеете ввиду реальной военной службе вы видать не совсем понимаете роль армии, вот например- выходной день вы водку пьете после 41 часов работы а военный служит в наряде и после наряды опять на службу и так нарядов 10 штук не имея значения в какой день и теперь умножьте 24 на 10 будет уже 240 часов службы за 10 дней и прибавьте сюда приблизительно 160 часов за 20 дней и что получается 400 часов службы в месяц против ваших рабочих в 160 часов. Я свое день рождение всегда встречал в окопах и здоровье там потерял без возврата к восстановлению((( так что не надо рассказывать что военные ничего не делают, просто есть жирные места для своих!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По вашему, если человек служил и не принимал участия в боевых действиях то он не заслуживает на достойную пенсию? Тогда загляни в "шкаф" бывших врачей сколько ты там скилетов найдешь... мля...
 показать весь комментарий
Ответить
 
самые злые, это учителя. Это учителя воспитали гройсманов, порошенков и докторов, которые в шкафах скилеты держут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Штрафы, тюремные сроки за зарплаты в конвертах, создание условий для молодежи что бы выравнять демографический баланс, в общем не надо создавать велосипед, его давно создали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дык, про это давно и все знают. Один мой знакомый ещё в начале нулевых написал работу, где разложил проблему с демографией и последствия демографической ямы 90-х. Для выравнивания демографического баланса нужно было предпринимать меры 18 лет назад. Это в 90-х нужно было создавать условия для молодёжи, чтобы сегодня иметь пополнение источников финансирования ПФ. О этом и тогда наверху все знали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Инициатива наказуема. На верх, кстати, у нас избирают только тех кто много обещает, и чем больший бред он несет, тем больше нравится нашему народу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь народ учится политической ответственности о которой так много говорили украинские политики. Так этому народу и надо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
пусть военные как и обычные граждане в 60лет на пенсию идут,или они там сильно переработались,за исключением тех кто участник боевых действий и имеет ранения или инвалидность
Добровольцы больше пользы сделали,а пойдут на пенсию(если доживут) со всеми остальными
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот именно!! военные всю жизнь штаны протирали и шли на пенсию в 40 лет а когда началась война то объявили мобилизацию и потащили гражданских на войну!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
всю жизнь штаны протирали - эти люди спрашивают а где же наша армия?
 показать весь комментарий
Ответить
 
я в армии 2 года прослужил и как там служили военные и что они делали видел лично так что твои сказки на меня не подействуют!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в 40лет они уже хенерали,пол армии разворовали а им ещё и пенсию побольше,а как воевать то мобилизация
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да уж могу вас огорчить в 2013 году численность военных была всего 70 тысяч человек к населению в 45 млн.человек и не рассказывайте сказки те кто по состоянию здоровья мог вернуться на службу вернулись! все президенты до Януковича армию только разваливали, так какое должно быть у бывшего военного к власти?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Браво, я бы тебя с парашютом в болото в 59 лет выкинул, для ума...
 показать весь комментарий
Ответить
 
какая в .... накопительная система.основные рынки монополизированы,тарифами выжимают последние соки,налогами отнимают больше половины,правительство зарабатывает на инфляции,вместе с президентом.... трудоспособные уезжают,молодёжь с интеллектом делает ноги из страны.перспектив ноль,а нам про накопительную систему.... нафтогаз сначала надо разогнать,и определится мы президенстская или парламентская республика.всё универсальное малопродуктивно, и по факту ликвидировать дармоедскую ветвь. и будет понятно с кого спросить.а так просто чёс.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Накопительная система - еще один скрытый налог на работающего. Введение накопительной системы на данном этапе загонит в тень еще больше.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
крытый налог на работающего идущий лично этому работающему. Потом, когда придет время, всем будет наплевать на его нытье. А пока, у нас 12 миллионов "кормильцев" кого не послушаешь, каждый минимум 45 лет в шахте проработал, одно не понятно, а куда делись те кто по 5 лет трудового стажа имеют?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
накапливать в чем будите в фантиках (ой т.е. гривнах) и самое главное ГДЕ?!! вам мало лопнувших банков! а да фонд гарантирования вкладов в котором очередь на 3 года
 показать весь комментарий
Ответить
 
О чем можно говорить если вы понятия не имеет что вообще происходит? Почитайте в чем суть реформы. Что такое 1-й ее уровень, что такое 2-й и третий, а потом постите свои глупости.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все, акромя гос.служащих, судей и мусоров всяческих подвидов, с работы на погост
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я за. Ты лично в какой райотдел участковым пойдешь? Потому что я и.пал!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
еще никто в глаза не видел,какие изменения будут...но зрада уже точно знает,что пенсионная реформа не такая .впрочем,как и все реформы в украине,которые не по нутру совкам...
 показать весь комментарий
Ответить
 
когда рассказывают про новые налоги во благо будущих пенсий (заметь не теперешних а будущих...) то большого ума не надо чтобы понять что тут очередной разводняк!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
И пятый, заключительный этап: создание пенсионных братских могил на кладбищах. Петро тот вообще построить БУК собирается ( Большой Украинский Крематорий). И кому тут пожалуешься, Европе, Трампу? Не думаю. А мысль одна - никому на свете Украина не нужна, лишь её природные ресурсы, даже без населения! А можем ли мы прожить автономно? И, если торговать, то цивилизованно, бережно? Пожалуй, последний ресурс у нас - это земля...Давайте беречь её до последнего горшочка с геранью...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тех вояк кто во время боевых действий отсиделся в тылу,увольнять ! и на минимальную пенсию
а то если воевать,то пусть идут трактористы сварщики и прочие не военных профессий,а их государство на шару выучило,да еще и на пенсию пораньше,за наш счёт,пусть теперь отрабатывают свои пенсии или заробатывают своей профессией на какую учились
 показать весь комментарий
Ответить
 
Рева , коли конкретно буде підвищення пенсій Військовим , чи ТРАМПУ потрібно написати , щоб навів порядок ?? Чому Чорнобильцям до цих пір не осучаснили пенсії ?? У вас совість чи розум є ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
у нас столько льготников,афганцы,дети войны,инвалиды детства,труда,герои разных мастей,что мы тупо не потянем их обеспечение,не говоря что для обычного человека нету любой! работы, чтобы нормально платили,а то как обычно,минималка а остальное в конверте,или вообще в конверте и не оформлен официально
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Реве надо уже заткнуться.На всех сайтах Рева со своим звездежом.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныТретий этап пенсионной реформы - пересмотр обеспечения военнослужащих, - Рева
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
SergTranscarpathian, Ruslan Tkachenko, Фантом Два, Cтарий Кінь, Прохожый, Colt, niki12, sergik, Николай Колесник 4b5ef00f, 5 копійок, George Dok, 2Ghfdlf, Oljik, Евгений Калашников, Дельфін Фатіма, Rhodesian, Urs, Serega 62, Злий Грицько, укропбандерівець, thdfvdhjn, Igor L, Николай Хомяков e80a207d, Лилия Стацкая, Ва Ва 7c567806, Algis, Алексей К 716f450d, Анатолий Прибий, Вадим Андросов, samski2, Мен мен, Міклован, Луиза Тумбочкина, ручка от чемодана, Дмитрий Ч, Странник Виртуальный, Євген Леонідович, геннадий иванов 2cd0f559, Toshno Newapkokrad, Eduard Povolotsky, Игорь Хирскл, иванов юрий 22c2fe05, Vasyl Moroz 779d57e5, Слободянюк Григорий
 Всего на сайте: 151 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти