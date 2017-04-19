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Теги: провокация (1144) СБУ (13993) Ткачук Александр (43)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Россия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины с целью разжигания межэтнической вражды, - СБУ

Речь идет о Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

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нет у нас никакой "межэтнической вражды"...
Есть те, кто любит Украину и те, которые готовы променять на кусок колбасы.
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может где то оно и так , но и кацапов тоже не просто так сюда вместо уничтоженного украинского народа штабелями сюда везли ..
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Везли и в Крым, после депортации татар, везли и в другие области, опустевшие после голодомора, везут и сечас, выдавливая из Крыма и лугандона всех, кто не с ними и заселяя кацапов, вместо них.
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Вводите жесточайший визовый режим, алени конченные
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а шо, есть какая-то в вражда в Украине у нас в районе постоянно армяне с дагами срутся, а потом вместе за столом сидят. высосанная из пальца тема
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А ты мало знаешь фсб? Вальнут одного армяна, а потом одного дага - и конфликт "высосанный из пальца" готов. Или еще чего придумают, они на это мастера.
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Тем временем по японскому телевидению Хйло назвали главарем бандитского трио.

Россия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины с целью разжигания межэтнической вражды, - СБУ - Цензор.НЕТ 8146
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японцы скоро курилы отожмут и правильно сделают, надо шатать власть на россии
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Ленточки колорадские уже завезли? Если они не порезаны на кусочки, а в рулонах, будет удобно на них вешать организаторов провокаций.
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Если Гройсмана бить - то есть шанс на успех.
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Пока не сядут предыдущие провокаторы , всегда найдутся желающие покричать за российские деньги .
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Когда уже эти кацапские мракобесы упокоятся.Навека.
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Махно? - ""Во время гражданской войны, будущий лауреат Нобелевской премии по физике Игорь Тамм попал в плен к одному из отрядов Махно. Его отвели к атаману - "бородатому мужику в высокой меховой шапке, у которого на груди сходились крест-накрест пулеметные ленты, а на поясе болталась пара ручных гранат".
- Сукин ты сын, коммунистический агитатор, ты зачем подрываешь мать-Украину? Будем тебя убивать.
- Вовсе нет, - ответил Тамм. - Я профессор Одесского университета и приехал сюда добыть хоть немного еды.
- Брехня! - воскликнул атаман. - Какой ты профессор?
- Я преподаю математику.
- Математику? - переспросил атаман. - Тогда найди мне оценку приближения ряда Маклорена первыми n членами. Решишь - выйдешь на свободу, нет - расстреляю.
Тамм не мог поверить своим ушам: задача относилась к довольно узкой области высшей математики. С дрожащими руками и под дулом винтовки он сумел-таки вывести решение и показал его атаману.
- Верно! - произнес атаман. - Теперь я вижу, что ты и в правду профессор. Ну что ж, ступай домой.
(Уолтер Гратцер "Эврики и эйфории")
http://hvylya.org/wp-content/uploads/2013/07/Batko-Mahno.jpg
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Анну Герман,Кивалова и пару сотен их подобных посадите и провокации не будет кому проводить.
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Чертовы китайцы... Все никак не сообразят, сидят и нюхают пекинский смог. Ведь если вдруг этак мильонов 50-100 "беженцев от кровавого пекинского режима" (пыль для моряка), возьмут да и перейдут границу в Сибири, то в России могут начаться "ущемления китайскоязычных" со всеми вытекающими...
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Так пусть подорвут Конче Заспу или другой районе с обитателями элитной верхушки. Мы, украинцы, против не будем.
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в Одессе "поминальщики" шашлыка на 2 мая уже готовят шабаш
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тянут ... пора ввести визовый режим давно... обязательно надо довести все до абсурда и до жертв из за этого вонючего шайтаната
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Стоп. С кем, кроме кацапов, у нас может быть настоящая этническая вражда?
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Именно кацапов, которые среди этнически русского населения Украины составляют меньшинство.
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Да не кричите и не пиарьтесь! Это по тихому надо не допускать и предупреждать! Всё у вас шатуны и болтуны. А реально в стране идёт Крадун во властных структурах.
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7 мая опасный денёк.
8 мая Евровидение.
Потом дедываивали 9 мая.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссия в ближайшие недели планирует провокации на территории трех областей Украины с целью разжигания межэтнической вражды, - СБУ
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