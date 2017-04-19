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Теги: Кабмин (10161) конфискация (348) коррупция (7154) Нафтогаз (2246) госслужащие (190) заседание правительства (39)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств

Кабмин на заседании в среду намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.

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Хотілось би , що всі конфісковані кошти направили на розвиток нашої школи , бо , фактично , крали то з Благодійного Фонду Школи - подивіться на той Фасад школи та квартири . дачі , іномарки всього бандугруповування , та "" братва "" та "" мертві душі "" Які були оформлені "" працівниками "" - то в РАЙОНО є такі посади - також весь стаж анулювати , а гроші повернути Державі .. Ви почитайте всі сайти , що витворяли бандити в школі , та попередьте , що знищувати сайти , де описуються антикорупційні дії - є покривання та приховування корупції- є така ж сама корупція .. школа 272 - відгуки .. потвора школи 272 - дача Тарути С . О .. Благодійний Фонд школи 272 .
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порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.Источник: http://censor.net.ua/n436829

это тех 5200 грн. что вернули в бюджет??? бу-га-га...
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будет создана межведомственная комиссия Источник: http://censor.net.ua/n436829

О! тоже нужная вещь! давно новых комиссий не создавали!
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якщо уважно прочитаємо статтю знайдемо таке посилання на сайт
Читайте также на "Цензор.НЕТ": В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денегИсточник:http://censor.net.ua/n436829.
Мені цікаво, як вони цю суму ділити будуть? Мабуть нею всі дірки бюджету закрити можна от і потрібно для цього проведення засідання КабМіну. Жесть.
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Конфіскат буде нещадно розкрадений. І ця сума за 2017 - 1000грн. Словоблуддя.
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Вот еще придумали, распределения.... Все пашинскому, Чернорот поддержит
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств
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