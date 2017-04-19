На сегодняшнем заседании Кабмин намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств

Кабмин на заседании в среду намерен утвердить порядок распределения конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционных и связанных с коррупционными правонарушений в 2017 году.
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это тех 5200 грн. что вернули в бюджет??? бу-га-га...
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О! тоже нужная вещь! давно новых комиссий не создавали!
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Читайте также на "Цензор.НЕТ": В январе-феврале 2017 года в бюджет вернули 5100 грн из украденных коррупционерами денегИсточник:http://censor.net.ua/n436829.
Мені цікаво, як вони цю суму ділити будуть? Мабуть нею всі дірки бюджету закрити можна от і потрібно для цього проведення засідання КабМіну. Жесть.
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