Кислица на заседании Совбеза ООН: Россия в Крыму хочет уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова

1700 11Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Крым (19518) МИД (4035) права человека (674) Совбез ООН (533) Донбасс (14149) Кислица (1) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 07:54 Кислица на заседании Совбеза ООН: Россия в Крыму хочет уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуостроваУкраинская делегация призвала членов Совбеза ООН при рассмотрении ситуации в оккупированных РФ Крыму и Донбассе обращать особое внимание на соблюдение прав человека на временно подконтрольных агрессору территориях. читать источник x Мне нравится 1
В #Подмосковье двое мужчин и несколько подростков пили пиво во дворе дома и стали свидетелями драки с участием школьниц. На их глазах девушки избили 13-летнюю потерпевшую и раздели ее. Тогда и зеваки решили "позабавиться": они отвезли избитую школьницу на #кладбище, где и убили ее после шести часов издевательств.
В Подмосковье осуждены "зеваки", которые наблюдали за избиением девочки, а потом похитили..
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