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 Форум Украины(595122)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Крым (19518) МИД (4035) права человека (674) Совбез ООН (533) Донбасс (14149) Кислица (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Кислица на заседании Совбеза ООН: Россия в Крыму хочет уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова

Украинская делегация призвала членов Совбеза ООН при рассмотрении ситуации в оккупированных РФ Крыму и Донбассе обращать особое внимание на соблюдение прав человека на временно подконтрольных агрессору территориях.

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Перед нами замечательный пример сострадания и взаимовыручки между руSSкими животными

В #Подмосковье двое мужчин и несколько подростков пили пиво во дворе дома и стали свидетелями драки с участием школьниц. На их глазах девушки избили 13-летнюю потерпевшую и раздели ее. Тогда и зеваки решили "позабавиться": они отвезли избитую школьницу на #кладбище, где и убили ее после шести часов издевательств.

В Подмосковье осуждены "зеваки", которые наблюдали за избиением девочки, а потом похитили..
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РАБссия уничтожает собственный народ с 7 ноября 1917 года,ничего удивительного.
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Необхідно знати що нинішня влада України робить для того, щоби звільнити цього справжнього українця.
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тільки повне знищення ціеї резервації-расія, дасть людству можливість вільно дихати!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКислица на заседании Совбеза ООН: Россия в Крыму хочет уничтожить идентичность украинцев и коренных жителей полуострова
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