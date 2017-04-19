В районе Керченской переправы потерпело крушение российское судно

7096 66Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Керченский пролив (183) Крым (19518) сухогруз (11) крушение (371) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 07:38 В районе Керченской переправы потерпело крушение российское судноСудно "Герои Арсенала" потерпело в среду крушение в Черном море читать источник x Мне нравится 38
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В район спасательной операции направлены суда "Епископ" (та інші)
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"який же мені прапопець тепер начепити, щоб українці поспівчували?" - дуже напружено думає капітан та стукотить скоріш морзянкою до Андрей Шевченко 73396fdd
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Не для того древние украинцы копали Черное море.
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На борту сухогруза «Герои Арсенала», потерпевшего крушение в Черном море, по предварительным данным, находились восемь россиян, три гражданина Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов, передает РИА «Новости».
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Известно, что судно "Герои Арсенала", ходившее под флагом Панамы, следовало из города Азов в Турцию с грузом зерна. На его борту находились 12 человек, их личности и гражданство сейчас устанавливаются.
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В 07-40
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На борту сухогруза «Герои Арсенала», потерпевшего крушение в Черном море, по предварительным данным, находились восемь россиян, три гражданина Украины и один гражданин Грузии. Об этом сообщил помощник начальника ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов, передает РИА «Новости».
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В район спасательной операции направлены суда "Епископ" (та інші)
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/proisshestviya/4192798"
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Ранее Южный региональный центр МЧС сообщил об исчезновении сухогруза в районе Керченской переправы, - сообщает ТАСС.
http://echo.msk.ru/news/1965774-echo.html
і добавляють:
tvitov66 19 апреля 2017 | 07:29
Простите, а потерпели крушение герои лондонского арсенала или нашего - Тульского? able_seaman__ 19 апреля 2017 | 07:22
Неужели в мост въехал )) Бывает.. gvs 19 апреля 2017 | 07:27
"Исчезло" в современном понимании - значит с3,14здили ))) davit_koloradov_ 19 апреля 2017 | 07:31
Так и мост может исчезнуть... wrongway1 19 апреля 2017 | 08:03
исчезновении сухогруза-----Филадельфийский эксперимент
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Geroi Arsenala
02.2015РСУ ПанамаПрочие (Турция)Владелец: Us Deepblue Shipping Inc
Оператор: Gunes Denizcilik Nakliyat ve Ticaret
08.2013 Фритаун Герои Арсенала
08.2005 ХерсонПАО СК Укрречфлот
11.1992
11.1989РР УССР ХерсонМежотраслевое государственное объединение Укрречфлот
1988ПО Главречфлот
????Главное управление речного флота при Совете министров УССР Волго-Балт 224 РР РСФСР КалининградГП Западное речное пароходство МРФ РСФСР
тобто продавали-продавали та нарешті розпродали. турки там вже давно керченський міст бомбардують баржами. тепер от ще раз напевне спробували
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**...
Зачем в Крыму нам укроиностранцы?
И мост теперь совсем уж ни к чему.
Ведь нам помогут русские китайцы!
Спасти свою великую страну.
Полсотни лодок каждую минуту
Гостеприимно примет наша Керчь.
Полюбим мы юани, как валюту.
И выучим китаистую речь.
Китайских русов крепкие объятья
Удержат полуостров на плаву.
Как вариант - индусы тоже братья.
Вот только поделили бы Москву. (полностью: Керченская переправа )
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