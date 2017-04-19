Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, БМП и гранатометов. За сутки - 35 обстрелов, - штаб

415 6Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: армия (7659) обстрел (6035) штаб (577) Антитеррористическая операция (16493) Авдеевка (1446) Широкино (414) Водяное (31) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 07:29 Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, БМП и гранатометов. За сутки - 35 обстрелов, - штабСитуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины. читать источник x Мне нравится
После этого можно вам верить????
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«Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 миллионов долларов. Первая партия из 5 танков была поставлена в конце 2013 года. В июне 2015 года концерн выполнил очередную поставку из 5 танков», - напоминает УНИАН.
Обязательства по контракту должны были быть выполнены украинской стороной до конца 2014 г. Однако на сегодняшний день Таиланд получил лишь 10 танков.
Слухай, русскій, ти б за своїм нєДімоном слідкував.
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