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 Форум Украины(595122)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия (7659) обстрел (6035) штаб (577) Антитеррористическая операция (16493) Авдеевка (1446) Широкино (414) Водяное (31)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, БМП и гранатометов. За сутки - 35 обстрелов, - штаб

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными Силами Украины.

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Петр алексеевич - это пасхальное перемирие, как вы приветствовали во время телефонных переговорах четверки???!!!
После этого можно вам верить????

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Почему новые танки Оплот не идут на фронт , а по воровской схеме папередников продаются за границу ? Сколько бабла на этом наваривают Президент Украины Петя и кананенка ?
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Могу сказать точно - бабла они наворачивают на сотни миллионов долларов в год!!!
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Тому що контракти. До речі, невиконані контракти.
«Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 миллионов долларов. Первая партия из 5 танков была поставлена в конце 2013 года. В июне 2015 года концерн выполнил очередную поставку из 5 танков», - напоминает УНИАН.

Обязательства по контракту должны были быть выполнены украинской стороной до конца 2014 г. Однако на сегодняшний день Таиланд получил лишь 10 танков.
Слухай, русскій, ти б за своїм нєДімоном слідкував.
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кацапо-рашисти сцукі, шоб вам оркам клятим повилазили!! здохне путен-хуйло та його мухи!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВраг открывал огонь по позициям ВСУ из 120- и 82-мм минометов, зениток, БМП и гранатометов. За сутки - 35 обстрелов, - штаб
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