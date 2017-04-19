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Теги: авиация (1739) Россия (70021) самолет (2145) США (12398)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски

Два российских бомбардировщика ТУ-95 пролетели вблизи Аляски, в 100 милях от острова Кадьяк и в 280 милях к юго-западу от военно-воздушной базы США Элмендорф.

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Можуть, коли захочуть...............
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Що андруша - тяжка доля кацапського троля на Цензорі?
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все пытаются потрясти всех мощью ... а трясут мощами
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Невже хуйло сподівається на те, що Трамп злякається його літаючого металобрухту?
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И зачем про каждый "пук" писать? Перехватывать - это их повседневная и рутинная работа, вот если бы сбили, то это уже другое дело!
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И вообще, дальняя стратегическая авиация без поддержки истребителей - это летающие гробы! Другое дело подводные лодки (если успеют уйти на глубину), то есть шанс выжить.
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набагато смішніше, це коли кацапська тролятина смердить на українському сайті з під прапора сша
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Почитайте, что такое "ревущая корова баренцева моря". На такой выживешь, да...

НИХЕРА у них нет ни в вооружениях, ни в экономике, ни в технологиях. Я к тому, что не нужно идеализировать педорашию хоть в чем-то. Их не трогают только по одной причине - говно, пока не высохло, лучше не ворошить - измажешься и вонять будет. Т.е. опасности на самом деле никакой особой - просто противно и лениво.
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А у нас тем временем вон чего случилось - на цветущую магнолию снег выпал. Такая вот нынче весна:
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски - Цензор.НЕТ 1653
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Напрасно плешивый недоумок играет Трампу на нервах,...ведь Трамп псих,хотя псих очень умный
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для поБеды над Германией нам не хватило 32 000 танков.
маршал дохлого сссра Жюков.книга "воспоминания и размышления" год издания 1969.страница 205.
что имел ввиду главный Мясник 20 столетия?
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"великий стратег" просто дурачёк который гордился победой с 7-10 кратным превосходством сил... да и то...
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Танцы с бубном у костра. А додик ведь уже давно сказал - будут мельтешить, будем сбивать
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Ахаха , не туда смотрят наши американский друзья :

В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена - деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.
На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.

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Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски.
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Ни одна западная страна не таскает на парадах ракеты. И только раша и кндр это делают . ПОБОЛЬШЕ ПОКАЗАТЬ ИМ НЕЧЕГО.
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Есть! Только в этих двух педерациях сосуны ездят на танках, пока ву смерть пьяные папы валяюццо в кустах
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.....Они сопровождали российские самолеты около 12 минут .... 12 раз можно було б залишити пірячко від цих зухвалих пітухів. Трамп де дії? Слова набридли.
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Паноптикон...,Сегодня 19 апреля 1898 года Конгресс США признал Независимость Кубы и выгнал Испанию с острова Свободы.
19 апреля 1922 года родился лучший лётчик-истребитель мира Эрих Хартманн
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Сигналить о приближении начали еще подводные лодки, которые отлично ловят гул Ту-95.
Американцы выяснили, что баржи идут порожняком, и немного сопроводили для приличия.

На месте США я бы натренировал каких-нибудь птиц на Ту-95,
чтобы они бросались на фонарь кабины и разбивались об него.
Штатные стеклоочистители не счистят все мясо и кишки - пусть любуются.
Что поделаешь - дикая природа ...
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Птичек жалко. Зачем им разбиваться, пусть просто какают туда же
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в штате Калифорния с криками "аллах акбар" негр расстрелял белых прохожих ..есть погибшие и раненые..
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И это самым непосредственным образом связано с парашскими иропланами. Они тоже кричали Аллах Акбар?
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Кто только эти самолеты с 50- летней давностью конструкции не перехватывал . И американцы, и англичане, и французы, и канадцы. Истребительная авиация НАТО ушла далеко вперед, а тут руцькие-камикадзе на престарелых "медведях" шастают.
Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски - Цензор.НЕТ 9985

Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски - Цензор.НЕТ 9961
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Да-а-а, по нынешней жизни для перехвата приходится использовать ретро-истребители.
)))
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Интересно, если прямо по курсу сбросить обрывки проволки или фольги -
намотается на винты или порубится на салат ?
Милые веселые праздничные ленточки, которыми чествуют гостей.
Красивые такие, из легированной стали.
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Для быстрой смены курса парашских иропланов в нужную сторону, достаточно в той стороне отсветить флакошку бояры
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Хотя кацапские летчики были сильно пьяны, в момент перехвата они все равно обосрались
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИстребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски
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