Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи Аляски

5163 43Теги: авиация (1739) Россия (70021) самолет (2145) США (12398) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 07:16 Истребители США перехватили два российских бомбардировщика вблизи АляскиДва российских бомбардировщика ТУ-95 пролетели вблизи Аляски, в 100 милях от острова Кадьяк и в 280 милях к юго-западу от военно-воздушной базы США Элмендорф. читать источник x Мне нравится 1
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НИХЕРА у них нет ни в вооружениях, ни в экономике, ни в технологиях. Я к тому, что не нужно идеализировать педорашию хоть в чем-то. Их не трогают только по одной причине - говно, пока не высохло, лучше не ворошить - измажешься и вонять будет. Т.е. опасности на самом деле никакой особой - просто противно и лениво.
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маршал дохлого сссра Жюков.книга "воспоминания и размышления" год издания 1969.страница 205.
что имел ввиду главный Мясник 20 столетия?
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В видеоролике, который был показан на торжествах в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена - деда нынешнего лидера страны, продемонстрирована новая баллистическая ракета и ее пуск. Она пересекает океан и наносит удар по городу в США. В следующем кадре показан горящий американский флаг на фоне кладбища.
На параде, предшествовавшем показу, была продемонстрирована, предположительно, новая межконтинентальная баллистическая ракета.
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Также на праздничном концерте прозвучали песни, прославляющие пуски ракет и подразделение Тэпходон стратегических сил Корейской Народной армии, отвечающее за ракетные пуски.
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19 апреля 1922 года родился лучший лётчик-истребитель мира Эрих Хартманн
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Американцы выяснили, что баржи идут порожняком, и немного сопроводили для приличия.
На месте США я бы натренировал каких-нибудь птиц на Ту-95,
чтобы они бросались на фонарь кабины и разбивались об него.
Штатные стеклоочистители не счистят все мясо и кишки - пусть любуются.
Что поделаешь - дикая природа ...
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)))
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намотается на винты или порубится на салат ?
Милые веселые праздничные ленточки, которыми чествуют гостей.
Красивые такие, из легированной стали.
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