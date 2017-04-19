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Теги: бізнес (126) Велика Британія (365) візит (366) інвестиції (91) Порошенко (3031)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко

В ходе официального визита в Великобританию Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов страны.

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За последние три года 2 миллиарда? или инвестиции при бандитских попэрэдниках - в зачет пошли?
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"...Значительное внимание было уделено созданию инвестиционного климата, проведению судебной реформы, борьбе с коррупцией, реформе банковского и энергетического сектора...", - украинский рынок по привлекательности внизу рейтинга, коррупция одна из самых высоких, энергетический сектор (ТЭС) сотрясали проблемы с поставкой угля... Так где успехи Украины?
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создав десятки тысяч рабочих мест---- чет скромничает. десятки миллонов!
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взяли бабло и вывели в оффшоры, а бритам травят про десятки тысяч рабочих мест, которые вот-вот начнут нести золотые яйца.
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а можно поимённо указать предприятия созданые британским бизнесом? Хочется знать, куда ушли два милиарда?
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Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов" и британской компании Dowty Propellers при создании транспортного самолета Ан-132D.

Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, Источник: http://censor.net.ua/n436823
Речь шла об этих компаниях.
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И в той чайной компании работает вся Киевская область или всего пару десятков человек . По большому счету гордится пока что не чем.
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У меня нет количества работающих в этих компаниях.
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Уверен что на уровень безработицы в конкретной области это не как не повлияет.
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На фасовочной фабрике Липтон, принадлежащей компании Unilever, в Санкт-Петербурге работает около 50 человек. Из них половина грузчики-разнорабочие. Три смены наладчиков линии расфасовки, водители погрузчиков и бухгалтерия с директором. Фабрика обеспечивает чаем Липтон весь Северо-Запад России.
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тіресно було б знати КІНЦЕВИХ ВЛАСНИКІВ цих ігліцьких фірм .....
шото тіпа ахмєтова лондонського , галатея йорського і насірова ліверпульського ?
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это наверное он сказал про компании виргинских островов )).
Что-то типа Offshore Company LTD
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Два лярда зелени за три года конечно это много. Но , если посмотреть, что при дебильной Лерке вывезли 50, то как то не очень.
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Вроде 2 млрд большая сумма, но им стоило привести тут сравнительную таблицу инвестиций Британии за этот период в другие страны. Тогда можно и оценить эту сумму.
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Насколько мне известно, Британия инвестирует 2 млрд в день. Я могу ошибаться , но это по памяти.
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Великобритания является не только крупным мировым реципиентом ПИИ, но и играет ведущую роль среди мировых экспортеров ПИИ. В 2013 г. она занимала второе место после США в мире по объему ПИИ, вложенных за пределами страны, - 1,884 трлн долл. [10].
Пока только эти цифры нашел...
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То есть эту сумму делим на два млрд и потом на три года. Грубо выходит в год около 1/3000 британских инвестиций.
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Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - НУ И ЛОХИ !!! Их тут Порошенко и его гопКО на деньги кинет !!!
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Отвечаю за свои слова т.к. в курсе этого вопроса не по наслышке. Нахальное вранье и чисто совковое преукрашение фактов. Самое печальное, что этот пудель представляет Украину, а когда он вот так публично врет, авторитет и тем более привлекательность для бизнеса страны явно проигрывают
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"Глава государства отметил успешное сотрудничество украинского предприятия "Антонов"

Знакомая инженером работала на Антонове, говорила еще в прошлом году что сокращения идут, типа бабок нет, зато своего начальника шоколадники пристроили с нереальной зп. Рассказывала дуб дубом, вообще отбитый. Вот и все покращення.
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Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6602
The charter capital of Naftogaz of Ukraine has grown by $1.1 billion to $7.07 billion, according to Ukraine's National Securities and the Stock Market Commission.
Ukraine has partnered with global technology company the Bitfury Group to put a sweeping range of government data on a blockchain platform, the firm's CEO Valery Vavilov told Reuters. According to him, this project is the largest of its kind anywhere.
State-run Oschadbank saw $5.88 million in net profit in January-March, which was up 41.3% on the same period of 2016, the bank said in a press release. In the reporting period its assets increased by $588 million, or by 7.5%, to $8.41 billion.
The price of natural gas bought by Naftogaz from European suppliers, which is to be delivered in May, is $25-30 per 1,000 cubic meters lower than the price stipulated in a contract with Gazprom, Naftogaz Chief Commercial Officer Yuriy Vitrenko said, Interfax-Ukraine reported.
Hungary's low-cost airlines, Wizz Air, launched flights between Lviv's Danyla Halytsky airport and the Polish city of Wroclaw on Thursday, Interfax-Ukraine reported.
Deputy Governor of the National Bank of Ukraine Dmytro Solohub projects that this year's inflow of foreign direct investment in Ukraine will total $1 billion, the same level as in 2016, UNIAN reported.
The Board of the National Bank of Ukraine has decided to cut the key policy rate to 13%, effective today. Resumed monetary policy easing is in accord with inflation targets set for 2017-2019, the central bank said in a press release Thursday.
Ukraine's parliament has voted to authorize the resignation of head of the State Property Fund (SPF) Ihor Bilous, UNIAN reported.
In January-February, the minimum average wage grew by 36%, and the real one - by 20% on a year-on-year basis. Chairman of the National Bank of Ukraine Valeriya Gontareva said this at a press conference, an Ukrinform correspondent reported.
The Economic Development and Trade Ministry expects that Ukraine will improve by 10 positions in the 2018 ranking of Doing Business. This was stated by Vice Prime Minister - Economic Development and Trade Minister Taras Kutovyi, the ministry's press service reports.
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На фоне 1 млрд в год эти 2 млрд выглядят солидно. Но по факту это не развитие европейской страны.
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Украина ползет +2% в год. Это средний процент по Европе, выше этого даже теоретически невозможно.
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Возможно, если создать условия, изменив законодательство на привлекательное для инвестиций.
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Украина находится где-то на 150 месте в мире по инвестиционной привлекательности. Поправьте меня, если есть точные данные.
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Зато по уровню коррупции мы впереди планеты всей
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ну смотрите, первое что надо сделать, это уровнять пенсионный возраст с Европой, пенсионные налоги душат бизнесс, отменить государственные пенсии, и сделать накопительную систему, отменить халявную раздачу земли, лекарств, квартир и т. д. и после этого убедить европейцев что Украина им все таки почему то необходима, что бы они квоты не урезали, потому что каким бы привлекательным бизнесс небыл, для роста экономики нужна возможность барыжничать.
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Увлекательно про пенсионный возраст. Я за то, что привели тогда пенсии к европейскому законодательству, включая реальный прожиточный минимум и минимальный стаж. Что же отмены государственных пенсий, то пусть вернут всем выплаты за все годы работы по реальному курсу и отменяют. Так, что таких требований нигде нет.
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"В меморандуме МВФ вопрос возраста снят... Эксперты говорят: вот в Европе время выхода на пенсию на 4 года больше, в Украине это 58 лет, в Европе 62 года. Но давайте говорить и другую правду, что продолжительность жизни украинцев на 10 лет меньше, чем в ЕС. И говорить о повышении пенсионного возраста сейчас нецелесообразно. Повышение продолжительности жизни - вот вызов, и мы должны направить свои усилия на это. Когда вырастет продолжительность, можно будет говорить о повышении возраста", - сказал Розенко.
Источник: http://censor.net.ua/n436771
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А падала с какой скоростью благодаря "реформаторам "?
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В этом длинном опусе отсутствует ссылка на первоисточник, а это пожалуй самое главное
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Как же эта шобла задолбала (( ни за что не проголосуем за них еще раз ... майдан 3 ... и всех в тюрьму ...
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Порошенко Тимошенко, Яценюк Тягнибок, Ляшко Кличко, и Гепа с Допой. Вот кто то из них обязательно будет следующим.
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Я не проценты спрашивал, а обоснование популярности этих кандидатур.
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а зачем популярность, Гепа поддержит Допу и закупит гречку, на выборы придёт вся вата, а это 40% выборцов, остальные не придут, а если немного и придет то равномерно размажутся между другими. Даже второго тура ненадо будет.
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Это маловероятно для всей Украины, хотя частично будет иметь место.
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Скорее всего, что Вы мало знаете об реалиях Украины. Все будет значительно сложнее и Ваши кандидатуры вообще имеют мало шансов пройти в президенты.
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Какой дебил вложиться в страну, которая на 1ом месте по корупции в Мире...?
Разве, что "отмыть" да в офшорчик вывести, или просто стыздить. Барыга в этом профи..
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видимо те люди у которых с мозгами все нормально и которые не пропили их ещё за бояришник
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Скажите, вы действительно верите во все ЭТО?
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Липовые цифры, которые не отражают жизнь украинцев.
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Ха-ха-ха. Не смешите мои трампочки. А на кого записан этот британский бизнес? Не на панамского ли офшоренко?
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А в это время жидобандеры В Израиле осквернили русскую православную церковь

В Израиле вандалы осквернили русскую православную церковь пророка Илии, разрисовав ее стены сатанинскими символами. Об этом во вторник, 18 апреля, РИА Новости рассказал настоятель храма протоирей Мирослав Витив.
Инцидент произошел в городе Хайфа. По словам настоятеля, неизвестные черной краской нарисовали перевернутые кресты, пентаграммы, цифру 666. «Вчера вечером мы обнаружили на внешней стене надписи… Сатанинская символика. Такая неприятная вещь произошла. Вандализм. Сегодня здесь были представители консульства [России], была полиция», - рассказал протоирей.

Отец Мирослав добавил, что аналогичный случай произошел в начале 1990-х годов. Тогда вандалы причинили храму значительный ущерб, повредив икону. Также неизвестные оставили оскорбительные надписи на стенах церкви.
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Прошу таки прощения у шановного панства, но шо ви скажете за здесь? В Мосуле ракетным ударом уничтожили командира ИГ из России

...ликвидированный член командования ИГ по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси - предположительно гражданин России. Он был убит во вторник, 18 апреля, в районе Эс-Саура при операции иракских силовиков.

4 апреля в федеральной полиции Ирака заявили об уничтожении в Мосуле Абу Мухаджира ар-Руси, также главаря ИГ и возможного выходца из России. Через три дня сообщалось о ликвидации в том же городе члена «Исламского государство» по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов. Предположительно, он также был россиянином.

Совпадение?..

И таки "Украина - не Россия".

Добрий ранок Україно!
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Особенно способствует созданию инвестклимату рейдерство и грабеж предпринимателей на государственном уровне . Петя полностью импотент в наведении порядка . Такие облезлые Послемайданники как гнида Пашинский возглавляют бандитские рейдерские наезды на предприятия . Правительство и Президент с Кананенком кроме грабежа Украины , ничем не успевают заниматься . Полная деградация власти . А забыл . Ишо зарплату судьям повышают - до боятся больших сроков получить ))))
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А вот цикаво. Деньги, заплаченнве за залог женой гражданина Британии и члена БэПэПэ Насирова вошли в эту сумму? А те, что остались у него под матрасом? А его многочисленные квартиры в Лондоне? А квартиры и бизнес панив-потреотов Кучмы и Ахметова в Англии считаются украинскими инвестициями в экономику Королевства? Тогда липецкому балаболу стоит гордится перед британскими нищебродами.
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Миллиардеры Пинчук и его жена дочь Данилыча, с Британией имеют хороший бизнес. Коломоский и еще кое кто с Британией тоже крутятся нехило.Что ж Вы такие завистливые?
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Тов. из вохра, хранить деньги в английском банке или покупать в лондоне элитную недвижимость абсолютно не тождественно "иметь хороший бизнес"
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вы плохо и односторонне читаете английские издания....
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Возможно. Только я достаточно давно занимаюсь бизнесом, чтобы знать о том, что говорю, а в свободное время посещаю цензор и читаю про зависть
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02:00Британский бизнес инвестировал в Украину $2
млрд, - Порошенко
01:55Глава российского "Внешпромбанка" призналась в
хищении $2 млрд

совпадение??
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Рыночные отношения это социялизьма с каммунизьмай чЛенина Сралина...
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Кстати барыга и олигарх ТрампДональдс признавался банкротом 7 раз....
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Что же вы так вашего кумира подставляете? А если трамп это прочтет и вызовет кумира на ковер за хищения и коррупцию?
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Ващет эт я нашел в Омериканском издании Ньюсуик
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А додик на ньюс клал. А вот ваши опусы точно идут в кильватере с с позицией харанта - трамп чмо, поддержим клинтон
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Единственный политик которого я уважал за всю свою жизнь,это Маргарэт Тэтчер.вы ошиблись
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Хм, а как же быть с Юлием Цезарем? Вы же из сенаторов?
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Шиколадне куйло видно ек тільки в Україні навчилося брехати тотально, а й там за бугром робить те ж саме щоб бабло отримати
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ОВI не конкурентен с Эпицентром. Сталкивалась с тем что их менеджеры толком не могут подобрать ассортимент товара. На моих глазах открылся и благополучно закрылся. Этого не жалко. ТИКУРИЛЛА -финская краска. Сегодня украинский производитель делает хорошие краски и дешевое. Praktiker - тоже не конкурентен с Эпицентром. SHELL- три раза приходилось менять фильтры сразу после заправки . В первые два раза в голову не приходило, что это их дизель. Потом дошло. Нечего им делать в Украине с таким подходом.
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Я так понимаю, что в Лондоне тоже откроют магазин шоколада. В Братиславе уже открыли. Кто куда инвестирует?
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Китайский бизнесмен Джей Ти Вона инвестировал в Омерику 15 ярдов долляров
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Потому что купил бумагу на разработку генератора Росси по всему миру...
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Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2899
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Это из-за Британии у нас народ нищий? Англичане повысили в СЕМЬ РАЗ тарифы за газ внутренней добычи? Негодяи! Щупальцы кремля!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБританский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко
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