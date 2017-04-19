Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - Порошенко

2268 88Теги: бізнес (126) Велика Британія (365) візит (366) інвестиції (91) Порошенко (3031) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 02:00 Британский бизнес инвестировал в Украину $2 млрд, - ПорошенкоВ ходе официального визита в Великобританию Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями деловых кругов страны. читать источник x Мне нравится 5
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Президент также приветствовал интерес британских компаний к Украине, в частности, международной компании Unilever, которая открыла чайную фабрику в Киевской области, и международной компании Hutchison Ports, Источник: http://censor.net.ua/n436823
Речь шла об этих компаниях.
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шото тіпа ахмєтова лондонського , галатея йорського і насірова ліверпульського ?
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Что-то типа Offshore Company LTD
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Пока только эти цифры нашел...
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Знакомая инженером работала на Антонове, говорила еще в прошлом году что сокращения идут, типа бабок нет, зато своего начальника шоколадники пристроили с нереальной зп. Рассказывала дуб дубом, вообще отбитый. Вот и все покращення.
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The charter capital of Naftogaz of Ukraine has grown by $1.1 billion to $7.07 billion, according to Ukraine's National Securities and the Stock Market Commission.
Ukraine has partnered with global technology company the Bitfury Group to put a sweeping range of government data on a blockchain platform, the firm's CEO Valery Vavilov told Reuters. According to him, this project is the largest of its kind anywhere.
State-run Oschadbank saw $5.88 million in net profit in January-March, which was up 41.3% on the same period of 2016, the bank said in a press release. In the reporting period its assets increased by $588 million, or by 7.5%, to $8.41 billion.
The price of natural gas bought by Naftogaz from European suppliers, which is to be delivered in May, is $25-30 per 1,000 cubic meters lower than the price stipulated in a contract with Gazprom, Naftogaz Chief Commercial Officer Yuriy Vitrenko said, Interfax-Ukraine reported.
Hungary's low-cost airlines, Wizz Air, launched flights between Lviv's Danyla Halytsky airport and the Polish city of Wroclaw on Thursday, Interfax-Ukraine reported.
Deputy Governor of the National Bank of Ukraine Dmytro Solohub projects that this year's inflow of foreign direct investment in Ukraine will total $1 billion, the same level as in 2016, UNIAN reported.
The Board of the National Bank of Ukraine has decided to cut the key policy rate to 13%, effective today. Resumed monetary policy easing is in accord with inflation targets set for 2017-2019, the central bank said in a press release Thursday.
Ukraine's parliament has voted to authorize the resignation of head of the State Property Fund (SPF) Ihor Bilous, UNIAN reported.
In January-February, the minimum average wage grew by 36%, and the real one - by 20% on a year-on-year basis. Chairman of the National Bank of Ukraine Valeriya Gontareva said this at a press conference, an Ukrinform correspondent reported.
The Economic Development and Trade Ministry expects that Ukraine will improve by 10 positions in the 2018 ranking of Doing Business. This was stated by Vice Prime Minister - Economic Development and Trade Minister Taras Kutovyi, the ministry's press service reports.
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Источник: http://censor.net.ua/n436771
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Украина в партнерстве с глобальной технологической компанией Bitfury Group предоставила широкий спектр правительственных данных на платформе блокчейнов, сообщил Reuters директор компании Валерий Вавилов. По его словам, этот проект является самым крупным в своем роде в любом месте.
Государственный Ощадбанк увидел в январе-марте чистую прибыль в размере 5,88 млн. Долл., Что на 41,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в пресс-релизе банка. За отчетный период активы компании увеличились на 588 млн долл. США, или на 7,5%, и составили 8,41 млрд долл. США.
Цена на природный газ, закупленный «Нафтогазом» у европейских поставщиков, который должен быть поставлен в мае, составляет 25-30 долл. За тысячу кубометров ниже цены, предусмотренной контрактом с «Газпромом», сказал Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, Интерфакс-Украина Сообщается.
Бюджетные авиакомпании Венгрии Wizz Air начали полеты между львовским аэропортом Danyla Halytsky и польским городом Вроцлав в четверг, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
Заместитель управляющего Национального банка Украины Дмитрий Сологуб прогнозирует, что в этом году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составит 1 млрд долларов, что соответствует уровню 2016 года, сообщает УНИАН.
Правление Национального банка Украины приняло решение об сокращении ключевой учетной ставки до 13%, действующей сегодня. Возобновление политики смягчения денежно-кредитной политики соответствует целевым показателям инфляции, установленным на период 2017-2019 годов, говорится в пресс-релизе Центробанка в четверг.
Парламент Украины проголосовал за санкцию на отставку главы Фонда госимущества Игоря Билоуса, передает УНИАН.
В январе-феврале минимальная средняя заработная плата выросла на 36%, а реальная - на 20% в годовом исчислении. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева, сообщает корреспондент Укринформа.
Министерство экономического развития и торговли ожидает, что Украина улучшится на 10 позиций в рейтинге Doing Business 2018 года. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Тарас Кутовой, сообщает пресс-служба министерства.Ну вот перевод - и зачем эту хрень нужно было постить?
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Разве, что "отмыть" да в офшорчик вывести, или просто стыздить. Барыга в этом профи..
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В Израиле вандалы осквернили русскую православную церковь пророка Илии, разрисовав ее стены сатанинскими символами. Об этом во вторник, 18 апреля, РИА Новости рассказал настоятель храма протоирей Мирослав Витив.
Инцидент произошел в городе Хайфа. По словам настоятеля, неизвестные черной краской нарисовали перевернутые кресты, пентаграммы, цифру 666. «Вчера вечером мы обнаружили на внешней стене надписи… Сатанинская символика. Такая неприятная вещь произошла. Вандализм. Сегодня здесь были представители консульства [России], была полиция», - рассказал протоирей.
Отец Мирослав добавил, что аналогичный случай произошел в начале 1990-х годов. Тогда вандалы причинили храму значительный ущерб, повредив икону. Также неизвестные оставили оскорбительные надписи на стенах церкви.
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...ликвидированный член командования ИГ по прозвищу Абу Хаджер ар-Руси - предположительно гражданин России. Он был убит во вторник, 18 апреля, в районе Эс-Саура при операции иракских силовиков.
4 апреля в федеральной полиции Ирака заявили об уничтожении в Мосуле Абу Мухаджира ар-Руси, также главаря ИГ и возможного выходца из России. Через три дня сообщалось о ликвидации в том же городе члена «Исламского государство» по прозвищу Абу Мария ар-Руси, курировавшего в ИГ сферу нефтепродуктов. Предположительно, он также был россиянином.
Совпадение?..
И таки "Украина - не Россия".
Добрий ранок Україно!
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млрд, - Порошенко
01:55Глава российского "Внешпромбанка" призналась в
хищении $2 млрд
совпадение??
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