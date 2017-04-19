8799 17Теги: банки (1539) коррупция (7154) Россия (70021) хищение (279) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 01:55 Глава российского "Внешпромбанка" призналась в хищении $2 млрдГлава российского "Внешпромбанка" Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у финучреждения и просила рассмотреть ее дело в особом порядке. читать источник x Мне нравится 4
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01:55 Глава российского "Внешпромбанка" призналась в хищении $2 млрд
ой британский ли?)
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всирамно денех инет,но вы держитесь..
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