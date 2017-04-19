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Теги: банки (1539) коррупция (7154) Россия (70021) хищение (279)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава российского "Внешпромбанка" призналась в хищении $2 млрд

Глава российского "Внешпромбанка" Лариса Маркус признала вину по делу о хищении свыше 114 млрд рублей у финучреждения и просила рассмотреть ее дело в особом порядке.

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Мне вспомнилась детская шутка: "Смотрел кино "Багдадский вор", а русский вор штаны упёр..."
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Х@йло начало планктону подельников на разрыв сливать, типа "нате, вот хто тут варуит"...
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Воровать так миллион - спать так с королевой . Миллиард украл, теперь дело за царицей
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норм, такие братаны, Беджамов и Маркус. Чисто русский продукт. Истинно, все по Кириллу, точно. душа русская.
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Для таких людей смена фамилий, ради дела, это обычная ситуация
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почали витрушувати матраци холопів, санкції вам у поміч
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Димон и Путлер нашли 2 ярда,приплюсуем к Юкосу,.Башнефти и прочим нефтям...
всирамно денех инет,но вы держитесь..
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Президент Украины Петя по году прет только через Насцалика из мин энергетики до 250 миллиардов . Это они с Ахметовым на коммунальных тарифах и кантрабасе тырят . Неплохо у Гаранта конституции получается на продаже новой военной техники за границу вместо фронта . По рефинансирования банков через Гонтарева грабанул 650 миллиардов . Через Кубива 360 миллиардов . И по мелочам с таможни до 300 миллиардов через Насралова . За сотни миллионов с фронта за поставки гнилого мяса на передок , уже и говорить стыдно . Там помогает Бирюков поставлять легко пробиваемые бронижилеты за хорошие откаты. Петя хозяйственный . Все в дом , все в дом . Мародером не нарадуется Ху ... ло Педафил . Не надо врагов , Пети достаточно .
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Рома Абрамович с Путлером и Димоном наВиолончелили 400 ярдов долляров,ото бизнес,не то что нищеброды в Украине
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Кормовая база уменьшается, начинают жрать друг дружку. ))) Это говорит только о том, что система власти российская не жизненноспособна.
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Виолончель у Ролдугина стащила? У этих банкиров такая тяга к музыке!
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странное дело, ну понятно, что эта баба всего лишь исполнитель - 2 млрд. - не банка варенья, даже в помойном кацапстане их так просто не сопрешь, но чего ж эта выдра росиськая не свалила из своей помойки куда-нить подальше? хозяева херово поделились?)))) скорее всего так и было, еще и на прицел семейку всю взяли, типа ротельник раскроешь - всех положим) татаро-монголы в своем феерическом исполнении)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГлава российского "Внешпромбанка" призналась в хищении $2 млрд
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