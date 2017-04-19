Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА

4544 17Материалы по теме: Борьба с коррупциейТеги: Transparency International (76) банки (1539) коррупция (7154) Медведев (3962) Правительство РФ (91) проверка (447) Путин (23647) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 01:34 Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКАНеправительственная организация "Transparency International Россия" просит президента РФ Владимира Путина проверить информацию о возможном конфликте интересов у премьер-министра Дмитрия Медведева. читать источник x Мне нравится 2
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
, щя он его наругает...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ОТВЕЧАЙТЕ нам а то!
Если ви не отзоветесь.
Ми напишем в Спортлото!!!!
(В. Висоцкий)
Ответить
Ответить