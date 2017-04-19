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Материалы по теме:  Борьба с коррупцией
Теги: Transparency International (76) банки (1539) коррупция (7154) Медведев (3962) Правительство РФ (91) проверка (447) Путин (23647)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Transparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА

Неправительственная организация "Transparency International Россия" просит президента РФ Владимира Путина проверить информацию о возможном конфликте интересов у премьер-министра Дмитрия Медведева.

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главный конфликт у Медведа в голове: США - враг, но iPhone - лучший друг

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Там главный конфликт между мозгами и ватой..
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"Скучно девочки... скучно... А в общем - ИДИТЕ ВЫ НА..." (с) )(уйло.
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у этих ублюдков по две педали в машинах ... одна, газ ... другая ................... нефть
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у всей креблядской верхушки один конфликт интересов - они считают, что паРашка это их собственность и давно забыли, что бюджет страны это не их личные деньги )))))
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но я только рад - чем больше они будут денег тырить - тем быстрее кацапстан загнется и канет в лету ))))))) Так что руки прочь от медведа, он вам не Димон ))))
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Да пусть грабят быстрей развалится , надо же было додуматься пожаловаться матерому вору , на подельника . Воруйте , воруйте , государство не обеднеет , царь знает , что делает )))
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Зря они это, теперь их организация станет террористической.
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Скоро в Мордоре выборы,Димону песец,великий и справедливый сцарь Вован Последний принесет его в жертву. Прямо как султан Сулейман из Роксоланы своего друга визиря казнил. Интересно,по примеру Сулеймана,Димону отрубят голову,или Вован возьмет пример со своего кореша из Кореи Ким Вынь Хуня,который любит пострелять в своих соратников и родственников.
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Transparency International просит Гитлера проверить конфликт интересов Геринга. Обеспокоиность в концлагеря Северной Кореи Transparency International не забыло отослать?
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крыть кучерявому нечем ... поэтому на навального и не подают в суд за клевету иначе надо будет доказать что врет и оговаривает.. они через баранов стойлового содержания пропустили то бишь думу... все единогласно согласились что мол поклеп и оговор так что разбирательств не будет...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныTransparency International просит Путина проверить конфликт интересов Медведева. ИНФОГРАФИКА
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