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Теги: Ирак (250) ликвидация (344) терроризм (20139) ИГИЛ (492)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Полиция Ирака заявляет о ликвидации полевого командира ИГ по кличке Русский

Полиция Ирака заявила о ликвидации одного из полевых командиров террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Хаджера по прозвищу Русский.

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осталось ликвидировать еще 50 тысяч боевиков игил и дело будет сделано
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Зачем из всех ликвидировать? Просто выдавить на масковию,нехай они там тоже повеселятся.
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Точно! вичавити цих 50 тисяч ФСБшних напівствочників назад в свій Мордор..
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Кругом эти уроды.Такое впечатление что не китайцев миллиард.

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Порозлазилися, як таргани. Вивести важко. І лише гадять.
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ДАЖЕ ПОЛИЦИЯ ИРАКА МОЧИТ ЭТИХ РУССКИХ. ТОЛЬКО НАМ МИНСК МЕШАЕТ..
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За пол года освобождена только восточная часть города - передайте им что освобождать ползком хорошо, но пешком будет быстрее!
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Трохи офтоп, але ...
Оце побачила перед сном ...

Є такий фрик у москалів, Марков (діагноз на фейсі написаний). Нові перли:
С. Марков― Послушайте, бандеровская диктатура в Украине это главная проблема Европы наряду с беженцами. И это главный вызов российской нации, российской государственности. Что происходит в Украине. 40 миллионов русских пытаются сделать антирусскими. Сделать войну этих антирусских с русскими. Мы обязаны решить эту задачу. Мы должны ответить на этот экзистенциальный вызов.

С. Марков― Конечно, мне много есть что сказать по Украине. Кстати, чем еще украинская важна проблема. Украинская проблема это важнейший индикатор, который отделяет человека демократических взглядов от недемократических. Если осудили киевскую хунту - вы демократ. Не осудили - пошли прочь отсюда!

http://echo.msk.ru/programs/personalno/1964776-echo/
Це хворе - політолух.
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Если бы ГПУ было нормальное, то возбудило бы за заявы Маркова уголовное дело и осудило и подало в интерпол. А поскольку ГПУ не нормальное- украинцам приходится терпеть гавнометания и ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВО ОТ этого гавнюка
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Не "русский", а "российский".
Россия никакого отношения к Руси не имеет.
Россия - наследница Орды.
Столица - татарская Мокша.
Орда падёт !!!
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На жаль в Україні немає(де факто),ні ГПУ,ні СБУ.Ці органи(де факто)сміливо можна перейменовувати в ГПП та СБП!!!
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Тяжелые бои в Мосуле. Иракская армия терпит огромные потери.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция Ирака заявляет о ликвидации полевого командира ИГ по кличке Русский
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