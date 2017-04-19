Полиция Ирака заявляет о ликвидации полевого командира ИГ по кличке Русский

4781 21Теги: Ирак (250) ликвидация (344) терроризм (20139) ИГИЛ (492) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 01:19 Полиция Ирака заявляет о ликвидации полевого командира ИГ по кличке РусскийПолиция Ирака заявила о ликвидации одного из полевых командиров террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Абу Хаджера по прозвищу Русский. читать источник x Мне нравится 13
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Оце побачила перед сном ...
Є такий фрик у москалів, Марков (діагноз на фейсі написаний). Нові перли:
С. Марков― Послушайте, бандеровская диктатура в Украине это главная проблема Европы наряду с беженцами. И это главный вызов российской нации, российской государственности. Что происходит в Украине. 40 миллионов русских пытаются сделать антирусскими. Сделать войну этих антирусских с русскими. Мы обязаны решить эту задачу. Мы должны ответить на этот экзистенциальный вызов.
С. Марков― Конечно, мне много есть что сказать по Украине. Кстати, чем еще украинская важна проблема. Украинская проблема это важнейший индикатор, который отделяет человека демократических взглядов от недемократических. Если осудили киевскую хунту - вы демократ. Не осудили - пошли прочь отсюда!
http://echo.msk.ru/programs/personalno/1964776-echo/
Це хворе - політолух.
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Россия никакого отношения к Руси не имеет.
Россия - наследница Орды.
Столица - татарская Мокша.
Орда падёт !!!
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