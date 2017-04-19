Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину

7701 58Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Киев (16856) концерт (306) Крым (19518) музыка (671) Одесса (5483) рэпер (10) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 00:44 Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в УкраинуРоссийский рэпер Баста (Василий Вакуленко), неоднократно выступавший в оккупированном Крыму, собирается дать концерты в Киеве и Одессе. читать источник x Мне нравится
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Опыт - дело наживное.
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Сначала впустит в Украину, потом пересадит с лимузина на инвалидную коляску, не без помощи сочувствующих граждан, и отправит на ней в веселое путешествие обратно)
Я его и раньше дебилом считал, а теперь и подавно.
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Юрій Михальчишин відзначив, що у більшості СБУ - рудимент КДБ, яке було просто перейменоване у 1992 році. «На відміну від Естонії, яка цілковито ліквідувала КДБ і створила нову спецслужбу з нуля, у нас було прийнято рішення компромісне - трансформація репресивного органу у пострадянську спецслужбу.
Зберігалася і територіальна структура, успадкована від КДБ - бажання мати територіальний орган в кожному райцентрі, воно є абсолютно відсталим від наших реалій, і нагадує ХІХ століття. Ця маса штучно була введена в структуру, і їй довелося шукати певні функції. При цьому відбулося зрощення з корумпованою владою, ФПГ, транснаціональними злочинними угрупованнями. Все це розклало спецслужбу зсередини не гірше, аніж російська пряма агентура», - зауважує Михальчишин.
Відтак, на думку екс-нардепа, сучасна українська спецслужба не не чинить достойного опору ФСБ, ГРУ та СЗР Російської Федерації.
- http://zik.ua/news/2017/04/18/myhalchyshyn_rozpoviv_pro_te_chomu_pishov_z_sbu_1081839
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Непритомного його захопили у полон. Він втратив ногу. Однак, у 2015 році став на протез та повернувся до ЗСУ. Нині він командир взводу. Вони були в донецькому аеропорту останніми. Кілька десятків українських "кіборгів" тримали оборону аеропорту в найважчі дні і ночі, під майже безперервними обстрілами. Тримали оборону 242 дні. кулеметник 80-ї бригади із Калуша Станіслав Стовбан був одним з цих бійців.
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Ну що , ще хочеш щоб оце мудло було у твоему місті ? бо воно оно ще й любе не однократно..
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в футбол "Ювентус" и "Лечче".
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