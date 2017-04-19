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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Киев (16856) концерт (306) Крым (19518) музыка (671) Одесса (5483) рэпер (10)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), неоднократно выступавший в оккупированном Крыму, собирается дать концерты в Киеве и Одессе.

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А что делает СБУ,если какой -то рэпер,признавший Крым российским и выступавший там, прется в Украину,где война? И что делает наша власть,которая до сих пор не ввела визовый режим с оккупантом? Геть этих предателей народа из власти. Они не власть,а мародеры и геноцидная сатанинская свора .Им место в Аду.
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А ничего.Что,не заметно не вооруженным глазом? В прифронтовой зоне спокойно предлагают бесплатное подключение кабельного тв с росс.каналами,ОТКРЫТО.И подключают.И ничего.И т.д. и т.п.
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надо его пустить. и пусть его здесь убьют. и все мы будем знать что это сделал путин. и баста.
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арестовать етого питара и обменять на режиссера Сенцова. Думаю что обмен адекватный.
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а че вы только сейчас проснулись? он в украине с 2014 по 5 концертов ы год дает...
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таки да. бывал неоднократно. просто в СБУ у нас одни подонки работают которым побыстрей бы на лексус настричь, а не о стране думать и вовремя запрещать въезд таким кадрам.
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Ты думаешь, что всех гавриков от попсы легко отследить. Что такое этот, как его там, баста? Я к примеру это погоняло впервые слышу. Возможно он кумир какой-то там у школоты, но для большинства уверен оно ничто. Всех ведь не проверишь даже при всем желании. Сейчас вон инфошум и засвет сего кадра пошел думаю, что концерты теперь его здесь уже фсьо.
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Пограничники уже взялись за работу СБУ. Уже и шпионов начинают ловить - кому то нужно эо делать.
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ОНО собирается! А СБУ не собирается послать его следом за барышней на коляске самойловой? Шастают, как у себя дома!
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СБУ все правильно делает.
Сначала впустит в Украину, потом пересадит с лимузина на инвалидную коляску, не без помощи сочувствующих граждан, и отправит на ней в веселое путешествие обратно)
Я его и раньше дебилом считал, а теперь и подавно.
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Жаль но СБУ ничего не делают это начала работу пограничная разведка, увидев бездеятельность СБУ.
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Михальчишин розповів про те, чому пішов з СБУ. (Видео)

Юрій Михальчишин відзначив, що у більшості СБУ - рудимент КДБ, яке було просто перейменоване у 1992 році. «На відміну від Естонії, яка цілковито ліквідувала КДБ і створила нову спецслужбу з нуля, у нас було прийнято рішення компромісне - трансформація репресивного органу у пострадянську спецслужбу.
Зберігалася і територіальна структура, успадкована від КДБ - бажання мати територіальний орган в кожному райцентрі, воно є абсолютно відсталим від наших реалій, і нагадує ХІХ століття. Ця маса штучно була введена в структуру, і їй довелося шукати певні функції. При цьому відбулося зрощення з корумпованою владою, ФПГ, транснаціональними злочинними угрупованнями. Все це розклало спецслужбу зсередини не гірше, аніж російська пряма агентура», - зауважує Михальчишин.
Відтак, на думку екс-нардепа, сучасна українська спецслужба не не чинить достойного опору ФСБ, ГРУ та СЗР Російської Федерації.
- http://zik.ua/news/2017/04/18/myhalchyshyn_rozpoviv_pro_te_chomu_pishov_z_sbu_1081839
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Если можно камеди вумен, то почему ему нельзя?
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И камеди вумен нельзя, просто прикордонники промаргали...
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Не прикордонники а СБУ за мзду запрет не поставило, у програничной разведки столько ресурсов как у СБУ нет, часто один опер на район или пункт пропуска.
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раз у него "ума хватило" ездить в оккупированный Крым, ну тогда кто ему доктор.
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"Кіборг" із Калуша Івано-Франківської області Стас Стовбан: "Я підписав контракт до кінця особливого періоду - схоже, це на все життя..." Під час оборони ДАП йому бетонною брилою привалило ногу, але він 10 годин продовжував відстрілюватись.

Непритомного його захопили у полон. Він втратив ногу. Однак, у 2015 році став на протез та повернувся до ЗСУ. Нині він командир взводу. Вони були в донецькому аеропорту останніми. Кілька десятків українських "кіборгів" тримали оборону аеропорту в найважчі дні і ночі, під майже безперервними обстрілами. Тримали оборону 242 дні. кулеметник 80-ї бригади із Калуша Станіслав Стовбан був одним з цих бійців.

Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину - Цензор.НЕТ 2445
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Ну выступал в Крыму. Хоть чуток поднял настроение оккупированным, раз родная страна даже не планирует войсковую операцию по их освобождению. Это плохо? И кстати, вроде как никакого запрета выступать в Крыму не существует. Запрещено въезжать туда не через Украину.
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все одно пристрелить. на одну вату меньше станет.
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Все эти русские так званные музыканты будут к нам ехать и пропагандировать свой стиль жизни,пока у нас не поменяется полностью мышление.Как говорится если есть спрос то будет и предложение.
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Будут ехать пока будут пускать. Спрос - дело преходящее а своевременный пендель - двигатель этого прогресса.
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Всем пенделя не даш,хотя хотелось бы,но нужно по немногу в себе что то менять.Все это часть так называемой гибридной войны.Фильмы и сериалы тоже к этому относятся.
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А я б для всех подобных музыкантов на официальном уровне влупил большой налог от концертных сборов , и назвал бы его " на нужды ВСУ " ! Причём очень громко объявляя о том , что не уплативший не имеет право выступать ! Что б все знали , если выступает в Украине , значит материально поддерживает ВСУ . Тогда проблема сама собой исчезнет .
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ДЕНЕХ хочет. Реперу тоже хочется хорошо кушать.
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Більше всього мені сподобалось речення "неоднократно выступавший в оккупированном Крыму
Ну що , ще хочеш щоб оце мудло було у твоему місті ? бо воно оно ще й любе не однократно..
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Шо этим сука гастролерам в своей кацапии не гастролируется ? Есть прекрасный город Омск. Йошкар ола Ак-Довурак Верхняя Пышма Биробиджан и куча других нет все равно ползут в Украину!
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русский рэп это ОМП куда там северокорейским ракетам
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Если выступит, то как Украина будет отмазываться перед Миром по Самоойловой​ на Евровиденьи?
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Баста не дурак. Он знает, что поднимется кипиш, его с шумом выдворят, а потом он с новостных экранов сходить не будет. Отличная реклама!
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та собираться хоть на Луну. хоть на Альфу-Центавру можно . Толку-то? А бы попиариться
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Не сработают по закону СБУшники - вой по Самойловой усилится во сто крат.
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Запретить въезд козломордому ...нечего у нас ему делать ..
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В Одессу,при румынской окупации приезжал играть
в футбол "Ювентус" и "Лечче".
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Ну и что Вы хотели сказать? Что нужна оккупация, чтобы "Ювентус" приехал ?
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Видно отстёбывает нашей коррупционной власти не хило вот и можно ему выступать и пропагандировать временную оккупацию российскими фашистами Украинского Крыма. А СБУ так оно больше всего действует по наводке и требованию нашей даже язык не поворачивается назвать её проукраинской таких себе чиновником украинофобов при власти. Так ещё СБУ сильно занято так как занимается более важными делами и притом успешно пресекает диверсии на складах боеприпасов, возбуждает уголовные дела против Парасюка и всех патриотически настроенных граждан ...да преданно охраняет нашу незаменимую власть украинофобов.
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Давайте бомбити сторінки СБУ та соцмережі- цей путинський планокур хай далі Санкціонії концерти не дає.
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обалдеть какая бессмысленная ерунда волнует людей-))
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та взяти гавкало на кордоні, пом'яти, та статтю-терорист!! нехай у буцегарні лайє)))) поки не піде на обмін... а може воно на Донбасі стріляли чи у Криму...!!
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...сбу думает свою работу делась? чы орехи понад усэ? как грил Михо Саакашвили...
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тільки дебіл може піти на концерт цього рагуля....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВыступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину
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