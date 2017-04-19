Мэр Черновцов Каспрук просит парламент назначить перевыборы

1629 11Теги: выборы (21670) горсовет (335) депутат (2869) мэр (1424) Черновцы (379) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 00:28 Мэр Черновцов Каспрук просит парламент назначить перевыборыМэр Черновцов Алексей Каспрук просит Верховную Раду назначить в городе внеочередные выборы. читать источник x Мне нравится
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население обокрали на один процент - Майдан!В Украине
- нищету обобрали в три раза - стабильность!...
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Бував - заііііїііпіііісь!!! ))))
Бував і в Сєвєрной- нахнахнахнах(,щось мишку чи Мене заклинило)
)))
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Так почему же государственная Верховная Рада назначает перевыборы, когда эти выборы должны быть в местной компетенции.
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Корупції у нас не дуже багато. Я, би сказав більше ідіотизму з боку чиновників. Проте у міській раді депутатський корпус це просто жах. Такої кількості дебілів в такому малому приміщенні, напевне, немеє ніде.
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