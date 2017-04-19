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Теги: выборы (21670) горсовет (335) депутат (2869) мэр (1424) Черновцы (379)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мэр Черновцов Каспрук просит парламент назначить перевыборы

Мэр Черновцов Алексей Каспрук просит Верховную Раду назначить в городе внеочередные выборы.

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барыгам пора паковать чемоданы- вот что это даст
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В Корее
население обокрали на один процент - Майдан!В Украине
- нищету обобрали в три раза - стабильность!...
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В Південній Кореї..)))
Бував - заііііїііпіііісь!!! ))))
Бував і в Сєвєрной- нахнахнахнах(,щось мишку чи Мене заклинило)
)))
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Мэр и городской совет - это местное самоуправление (по идее), независимое от государства.
Так почему же государственная Верховная Рада назначает перевыборы, когда эти выборы должны быть в местной компетенции.
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Если честно, то я сильно разочарован. Мне всегда казалось, что менее всего этим болезням подвержен именно этот регион
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Я з Чернівців, там є притомні люди, сподіваюсь Олексій Каспрук один із них - але є велике кодло бувших регіоналів та інших гандонів, курва - Папієв звідти , містечко дуже корумповане, але в основному всі тихо крадуть , зачищати треба дуже жорстко. Деякі райони повністю румунські, є загроза сепаратизму.
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Напевно Ви давно не були в Чернівцях.
Корупції у нас не дуже багато. Я, би сказав більше ідіотизму з боку чиновників. Проте у міській раді депутатський корпус це просто жах. Такої кількості дебілів в такому малому приміщенні, напевне, немеє ніде.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМэр Черновцов Каспрук просит парламент назначить перевыборы
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