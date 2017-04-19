884 4Материалы по теме: Борьба с коррупциейТеги: НАБУ (1609) коррупция (7154) расследование (2070) Сытник (372) Насиров (477) Холодницкий (286) Антикоррупционная прокуратура (418) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 00:07 Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник часто дискутирует с антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким. читать источник x Мне нравится 1
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