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Материалы по теме:  Борьба с коррупцией
Теги: НАБУ (1609) коррупция (7154) расследование (2070) Сытник (372) Насиров (477) Холодницкий (286) Антикоррупционная прокуратура (418)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник часто дискутирует с антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким.

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Дискуссии..., дискуссии..., дискуссии... А зарплата, и не маленькая, идет...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСытник о Холодницком: "Основная проблема в наших дискуссиях - оценка достаточности собранных доказательств"
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