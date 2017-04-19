6856 119Теги: пенсионная реформа (843) пенсия (1580) Рева (182) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 23:59 Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - РеваОтечественная пенсионная система сегодня находится на грани катастрофы, считает министр социальной политики Андрей Рева. читать источник x Мне нравится 3
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"Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой", - Рева
Логічно.
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Об этом пишет экономист Даниил Монин на своей странице в Facebook.
Он отмечает, что ПФ с октября 2016 года перестал публиковать данные по выплатам, а отчет за 2016 год на сайте фонда до сих пор отсутствует по причине аферы невиданных масштабов, однако экономист утверждает, что ему удалось получить доступ к неопубликованным еще данным.
Так, согласно этому отчету, количество пенсионеров в 2016 году по отношению к 2015 снизилось на 357 тыс человек (!!!). При этом в 2015 году в стране наблюдался их прирост на 200 тыс человек. По утверждению Монина, такая ситуация возникла из-за того, что ПФ «отрезал» часть пенсионеров со временно оккупированных территорий Донбасса, а часть пенсионеров со всех областей Украины приписали к таким.
«Размер махинаций с пенсионерами Лднр поражает здравое воображение! На выплату на оккупированные территории в 2015 году было потрачено 34 млрд гривен. На начало 2016 года числилось 956 тыс. пенсионеров. Им просто прервали выплаты и заставили пройти банковскую верификацию через Ощадбанк. Результаты поражают. 407 тыс!!! Или почти 45% не явились за пенсиями по причине боевых действий, инвалидности и невозможностью передвигаться. Осталось всего 549 тыс». Таким образом деньги размыли по частным фондам. Почти миллиард долларов пенсионных денег разошлись по карманам всего за год!!!, - написал он.
Кроме того, экономист опубликовал статистику, которая говорит о том, что в Украине с 2014 года в 22 раза увеличилась смертность людей пожилого возраста, при этом экономист уверен, что деньги продолжают «выплачивать» даже мертвым душам, ибо статистики просто нет. Придет время и эта афера на жизнях пожилых людей войдет в историю как самая алчная и страшная в истории мира, ведь в современной истории таких прецедентов просто не было…
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Що робити? Дивись на пенсійну систему інших країн. І працюй......
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З 1 січня 2017 року, відповідно до бюджету на 2017 рік, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, а з 1 грудня - 1700 гривень.
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Загадка.
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Господин Президент
И Верховная Рада,
Ловят каждый момент -
Всё использовать надо.
Поимели Майдан
И за дорого слили.
Из страны дерибан
Безо всяких усилий.
Хорошо поиметь
Дураков-патриотов.
Эти будут терпеть -
Потерпеть им охота.
Государство терпил -
Просто стадо по сути.
Хорошо научил
Всех иметь мудрый путин....
(полностью+видеоклип: Господин Президент!(Видео) )
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