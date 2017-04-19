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Теги: пенсионная реформа (843) пенсия (1580) Рева (182)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева

Отечественная пенсионная система сегодня находится на грани катастрофы, считает министр социальной политики Андрей Рева.

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Катастрофа заключается в ширине и объемах воровских харь Розенко и Ревы , которые уже не проходят в двери минсоцполитики . Ну как они будут выносить награбленное бабло из кабинетов ??)))))
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Рева и Розенко грабят Фонд на 50 миллиардов по году .У Розенко харя шире - ему дают побольше . Ну что бы не обиделся))))
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"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева

"Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой", - Рева

Логічно.
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Даёшь выход на пенсию в 70 лет.Тогда и ПФУ можно ликвидировать за ненужностью и никаких катастроф с ним.
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Согласно отчету Пенсионного фонда за прошлый год, в 2016 году количество пенсионеров в Украине снизилось на 357 тыс человек только за один год (!!!)
Об этом пишет экономист Даниил Монин на своей странице в Facebook.
Он отмечает, что ПФ с октября 2016 года перестал публиковать данные по выплатам, а отчет за 2016 год на сайте фонда до сих пор отсутствует по причине аферы невиданных масштабов, однако экономист утверждает, что ему удалось получить доступ к неопубликованным еще данным.
Так, согласно этому отчету, количество пенсионеров в 2016 году по отношению к 2015 снизилось на 357 тыс человек (!!!). При этом в 2015 году в стране наблюдался их прирост на 200 тыс человек. По утверждению Монина, такая ситуация возникла из-за того, что ПФ «отрезал» часть пенсионеров со временно оккупированных территорий Донбасса, а часть пенсионеров со всех областей Украины приписали к таким.
«Размер махинаций с пенсионерами Лднр поражает здравое воображение! На выплату на оккупированные территории в 2015 году было потрачено 34 млрд гривен. На начало 2016 года числилось 956 тыс. пенсионеров. Им просто прервали выплаты и заставили пройти банковскую верификацию через Ощадбанк. Результаты поражают. 407 тыс!!! Или почти 45% не явились за пенсиями по причине боевых действий, инвалидности и невозможностью передвигаться. Осталось всего 549 тыс». Таким образом деньги размыли по частным фондам. Почти миллиард долларов пенсионных денег разошлись по карманам всего за год!!!, - написал он.
Кроме того, экономист опубликовал статистику, которая говорит о том, что в Украине с 2014 года в 22 раза увеличилась смертность людей пожилого возраста, при этом экономист уверен, что деньги продолжают «выплачивать» даже мертвым душам, ибо статистики просто нет. Придет время и эта афера на жизнях пожилых людей войдет в историю как самая алчная и страшная в истории мира, ведь в современной истории таких прецедентов просто не было…


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Пенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой ??????
Що робити? Дивись на пенсійну систему інших країн. І працюй......
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Ну, че - реформы идут полным ходом. Воруйте, падлы, меньше. Скоро вообще будет на одного работающего 10 пенсионеров. Вы же, падлы, на столько богатые, что транжирите самое ценное в Украине - человеческий ресурс. Сколько молодежи выехало на заработки на запад к примеру за последний год? Вот там теперь все налоги и сбооры в пенсионный фонд. А здесь остались горластые совковые пенсы и дальше будет только хуже. Не нужен народ в своей стране к сожалению.
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Нужно вводить пособие по старости. Всем, старше 60 лет минимальный прожиточный уровень. И ликвидировать пенсионный фонд вместе со всеми бездельниками и инфрастуктурой. Хватит на половину пособий.
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По-моему и сейчас у большинства пенсов минимальный прожиточный уровень.
З 1 січня 2017 року, відповідно до бюджету на 2017 рік, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць складає 1544 гривні, з 1 травня - 1624 гривні, а з 1 грудня - 1700 гривень.
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В Новой Зеландии у всех пенсии одинаковые, что у дворника, что у министра. Главное, что всё прозрачно. Почему у наших судей пенсии больше 20 тыс гривен ?
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Почему у наших судей пенсии больше 20 тыс гривен ?
Загадка.
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Западу нужны 7 млн рабов и земля, а не 20 млн пенсионеров
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О как ты загнул. Запад готов платить и платит "рабам" (как ты называешь) от 1000 евриков ежемесячно, предоставлять преференции при поступлении в вузы, назначать госстипендии, оплачивать жилье для специалистов и т.д. Это конечно не то, что у нас - 200 баксов средняя зарплата и выкручивайся как хочешь.
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Только сегодня это стало ясно? Кто-то рассказывал что минималку нужно повысить для наполнения пенсионного фонда - ну что наполнили? Проблема фонда не в количестве пенсионеров - а в не работающей экономике - и к сожаленью не видно когда же она заработает - проблемы теже что и три года назад
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Словами ревы,власть признается шо она полный импотент в решении важнейших вопросов общества и страны.Не способна ни на шо, кроме грабить,грабить и еще раз грабить страну и остатки не сбежавшего и не вымершего населения.Одним словом паразиты,все развалившие и ничего не создавшие за три года.Сейчас для рехворматоров важно выйти хотя бы на уровень 2013 года.Пэрэмога.
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Хорошее высказывание министра на ПЕПЕЛИЩЕ СТРАНЫ! А, может, это вопль о том, что воровать больше нечего? Ну... как вариант:
**
Господин Президент
И Верховная Рада,
Ловят каждый момент -
Всё использовать надо.
Поимели Майдан
И за дорого слили.
Из страны дерибан
Безо всяких усилий.
Хорошо поиметь
Дураков-патриотов.
Эти будут терпеть -
Потерпеть им охота.
Государство терпил -
Просто стадо по сути.
Хорошо научил
Всех иметь мудрый путин....
(полностью+видеоклип: Господин Президент!(Видео) )
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПенсионная система Украины сегодня стоит перед колоссальной катастрофой, - Рева
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