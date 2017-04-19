"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева

6843 84Теги: пенсионеры (581) пенсия (1580) статистика (321) Рева (182) Тему создал: Цензор.НЕТ19.04.17 00:58 "Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - РеваМаксимальная пенсия сегодня в Украине составляет 58 тыс. грн. читать источник x Мне нравится 1
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Вот он этот неизвестный льётчег !
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В Украине два героя именно Украины, среди летчиков - Александр Галуненко и Сергей Трошин.
Сергей пока не на пенсии.
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По этой награде полные списки.
2) У военных много бабок не платят. Реально летчики-испытатели только на ГП Антонов получают очень много, сейчас 30-50 штук в месяц, раньше - 15-25. Там пенсии в 15-20 штук реальны.
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Уверен - все 100% этих блатных пенсионеров - это министры, как Рева, судьи, прокуроры и другая братия из бюрократов-чиновников, всю жизнь приносивших пользу "перекладыванием бумажек из одной стопки в другую!"
И одного врача, учителя, поэта, художника, агронома или строителя в этом списке нет!
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А, вообще, по моему мнению то, как сейчас обращаются с пенсионерами другим словом как свинство (или даже геноцид) не назовешь.
Не дай бог нам когда-то иметь такую старость.
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В Україні розрізняють такі види пенсійних виплат:
- пенсія за віком (конкретно ваша пенсія в старості),
- пенсія за інвалідністю (у тому числі каліцтва) - мали б платить ті хто покалічив,
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника - те саме,
- довічна пенсія???,
- довічна обумовлена пенсія???,
- довічна пенсія подружжя???,
- одноразова пенсійна виплата,
- додаткові пенсії,
- пенсії за вислугу років
- чорнобильська пенсія,
- пенсії за особливі заслуги перед Україною
- пенсії дітей війни.
Увесь цей шалений список пенсій виплачується із внесків на пенсійне страхування, які роблять офіційно працевлаштовані працюючі громадяни України.
ось звідки в нас 12 млн пенсіонерів....
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О Стельмахе глаголю- 120тисч грв прі курсе $8-10 било тело...
А жінка ХРЯКА1.0- 40 тисч грв..
Може Я щось таки та прощелкал...на то и форум...)))
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http://uainfo.org/blognews/1490565201-korruptsiya-vs-pohorony-sudey-za-gosschet.html
А ви, Шановне Панство, про якісь пенсії...
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Нові ціни на поховання у Львові
Виконком мерії затвердив нові тарифи на поховання. У середньому вони зросли на 12 відсотків
Як пояснив директор ЛКП, причиною зростання тарифів на поховання стало підняття мінімальної зарплати.Додамо, що востаннє мерія підвищувала такі тарифи торік.
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Во первых: всевозможные "пенсионеры"-депутаты и "пенсионеры"-чиновники становятся вот такими красивыми "пенсионерами" СРАЗУ после своего 5-летнего срока и получают такие пенсии.
Во вторых: помимо таких пенсий, они совершенно не стыдятся и получают в 3-5 раз БОЛЬШЕ всевозможных доплат: проФФесорские, доХторские, Хероические, Ликвидаторские, и даже всякие Материальные восПОМОЖения, Ветеранские и прочее-прочее-прочее.
В третьих: эти "пенсионеры" имеют вполне легальные бизнес, накопления, дивиденды, ... - от всего того, что они успели украсть, пока не вышли на "пенсию".
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Законопроект про Конституційний Суд, що передбачав нечувані досі в Україні розміри зарплат державних чиновників (суддів КС), відхилено. І хоча до другого читання заробітки дещо зменшили, вони все ж залишилися такими, які я не можу назвати інакше, ніж непристойними.
Судіть самі: суддя отримує оклад у розмірі 150% до окладу судді Верховного Суду. А це 180 тис. грн. (75 прожиткових мінімумів, а додайте ще коефіцієнт 1,5). Надбавка за стаж може сягати 40% - 72 тис. грн., надбавка за вчений ступінь - ще до 20% (36 тис. грн.). Набігає 288 тис. грн. А ще є доплата до відпустки за праведні труди - 288 тис. або 24 тис. грн. на місяць. А це вже більше 300 тис. грн. Наголошу - на місяць.
Із суми заробітку нараховується пенсія у розмірі 80%, а це 230 тис. грн. - стільки, скільки пересічний український пенсіонер отримує за все своє життя.
Не забули і про квартири. Як же без них. Хоча: йшлося про службові квартири.
Не можна сказати, що дана обставина була єдиною причиною відхилення закону, але вона стала однією з головних.
Залишається побажати нам усім, щоб заблудлий з якихось причин до парламенту здоровий глузд не знайшов дороги назад.
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12 квітня о 9:27 ·
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А "знаменатель" тот уж очень склоняется к советской норме: каждому колхознику - по 12 рублей пенсии.
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ВРАНЬЁ!
Типичное украинское метовско-держслужбовное враньё!!!
Расскажи, брехло, какие категории пенсионеров в Украине создали дефицит пенсионного фонда!
От себя: почти 30 лет разворовывалась Украина чиновничьей дрянью.
В любом городе стоят разрушенные разворованные заводы, фабрики! Что делается по сёлам?
И платить пенсии в несколько прожиточных минимумов подонкам, всей этой массе бывшего чиновничьего ворья, живущего в многоэтажных маетках в зелёных зонах?
Вывод - не платить. Как? Догадайтесь.
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чиновникам которые ее разворовывают
платят по 10 000 - 50 000 грн....
а моему родственнику-работяги,
у которого 42 года стажа - начислили 957 грн...
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1. Нужно требовать опубликовать информацию об всех пенсиях больше 10000грн.
2. Нужно добиваться привлечения к материальной ответственности (с доходов их семей компенсировать бюджету выплату сверхбольших пенсий) депутатов, которые организовали сверхбольшие пенсии за штатную работу госслужащим заведшим страну в существующее тяжелое положение.
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