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Теги: пенсионеры (581) пенсия (1580) статистика (321) Рева (182)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева

Максимальная пенсия сегодня в Украине составляет 58 тыс. грн.

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так а кто этот "злоумышленник" который получает такую пенсию в воюющей стране. и пенфонд которой находится перед крахом ?. за что воно накопило?.
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ее получает Герой Украины и летчик-испытатель.Источник: http://censor.net.ua/n436815
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это я прочитал. только где те самолеты .которые он наиспытывал?. де та наука?- академиков больше чем во всем мире взятом. генералов. тоже. де результаты за которые они получают такие пенсии?.
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А военных пенсионеров , вышедших на пенсию до 2014 года, надо всех посадить на минимальную за розвал и грабеж армии.
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Товарищ Рева! Пересчитайте справедливо пенсию - ОСОВРЕМЕНЬТЕ ее. Пенсия старшему поколению заморожена на уровне 2007 года. Потолок должен быть для ВСЕХ без исключения. И не трогайте коэффициент 1,35 . Не воруйте у народа 35% пенсии!!!
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Ниночка с будуна? Или не видишь разницы между обычными военными, которые несли службу, и генералитетом, во главе с президентами, которые реально ответственны за развал
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Военным пенсионерам пенсию не повышают уже лет восемь ни на гривну. Даже на тот мизер, наскоторый гражданским повышают
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все АНы он испытывал и не только АНы. По всей видимости это Галуненко.
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Я так думаю, что это Галуненко. Герой Украины, академик, в " укрспецэкспорте" чин какой то занимал., испытывали"Мрию". Я , в принципе, и не против. Но такая прорва между пенсиями обычных людей....
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Дважды герои это те, кто дожил до минимальной пенсии и продолжают еще как-то жить, несмотря на все усилия государства.
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Это гадость до мозга костей,когда наша власть заявляет об ограничении пенсий всем до 10 тыс. грн,а почти 20 тыс пенсионеров получают больше и им нихера не ограничили.У нас всегда кто -то есть,кто не подчиняется основному законодательству.Есть черные и белые и этому нужно положить конец,изгнав эту сатанячью свору воров и геноцидников народа из власти.Они мало что геноцидники,они проводят политику дискриминации и социального рассизма.В тюрьму этих ублюдков и в Аду им место.
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надо законодательно поставить потолок пенсии- 7 минимальных пенсий..и хватит
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так поставили ж. не больше десятки. и 99 процентов так и получают.. но есть оказывается и другие.. аж испытатель неизвестно чего. вроде самолетов.
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Другие -это почти 20 тыс человек.Вот какая справедливость в стране и какая массовая брехня от власти,которую нужно было давно уже посадить в тюрьму,а она продолжает свой беспредел.
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а стельмах бывший глава нац банка 135тысяч получает а судьи прокуроры военные и др. получают единовременное пособие ,судья 450 тысяч а разные доплаты,все это корупция,плати сейчас депутату 10тысяч так он не даст больше ни кому чем себе .
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а техника . которую он испытывал . имеет назву. чи разбилась. после удачного катапультирования?
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Ан-124, Ан-225. Ну и т.д. Редкий мудак по жизни, честно.
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Максимальная пенсия в 58 тыс. грн, ее получает Герой Украины и летчик-испытатель."Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева - Цензор.НЕТ 501
Вот он этот неизвестный льётчег !
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Александр Галуненко- За установление 110 мировых авиационных рекордов в одном полете на Ан-225 «Мрия» его имя занесено в книгу рекордов Гиннеса
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Про этого мифического летчика-налетчика я уже слышу лет 20!
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"Зырить" можешь свою вошь злобную мордовскую кремлевскую, направляющую Емель хрюских на нерест...
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Хорошо живет. этот "Летчик испытатель". Самолетов столько нет.
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Если учесть что это женщина, то тогда какие карманы у мужиков?!
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Кто женщина? Единственная женщина летчик-испытатель Марина Попович, она живет в Раиссе. И она никогда не была героем ни Совка, ни Украины.
В Украине два героя именно Украины, среди летчиков - Александр Галуненко и Сергей Трошин.
Сергей пока не на пенсии.
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Возможно ты и прав - инфу, что проскочила я не проверял...
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева - Цензор.НЕТ 8046
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Еще в рашке была Протасова на МиГах вышивала - сейчас уже не летает...
"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева - Цензор.НЕТ 9397
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Была испытателем или рядовым пилотом? Я про нее не слышал.
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1) Она не Герой Украины. В списках героев три летчика - Галуненко, Трошев и военный - Тишков, ему почти 70 лет.
По этой награде полные списки.
2) У военных много бабок не платят. Реально летчики-испытатели только на ГП Антонов получают очень много, сейчас 30-50 штук в месяц, раньше - 15-25. Там пенсии в 15-20 штук реальны.
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Чуток дополню - Герой Украины, заслуженный летчик−испытатель, летчик−космонавт Каденюк Л.К., Герой Украины, заслуженный летчик−испытатель Галуненко А.В., Герой Украины, летчик−испытатель Трошин С.М., Герой СССР, заслуженный летчик−испытатель Курлин Ю.В., Герой СССР, заслуженный летчик−испытатель Мигунов В.В.
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"Есть у нас 19,2 тыс. пенсионеров, которые получают больше этой нормы, больше 10 740 грн. Из них 10-20 тыс. получают около 18 тыс. человек, и более 20 тыс. - до 2 тыс. пенсионеров"Источник: http://censor.net.ua/n436815
Уверен - все 100% этих блатных пенсионеров - это министры, как Рева, судьи, прокуроры и другая братия из бюрократов-чиновников, всю жизнь приносивших пользу "перекладыванием бумажек из одной стопки в другую!"
И одного врача, учителя, поэта, художника, агронома или строителя в этом списке нет!
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просто они много знают..им платят за молчание..
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Почему. Я думаю, что Патон, получает не меньше. Строители? Бабушкин пойдет. Поляченко думаю входил в этот круг. Врачи тоже разные бывают. Возианов точно получает овер 30000.
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Не думаю что таких столько - же как судей,прокуроров,депутатов... вместе взятых.
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Лучше уж иметь социальное пособие бомжа в Европе, чем пенсию в Украине. А про пенсию этого летчика помню еще при Яныке писали.
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Стыдно быть пенсионером такой " дэржавы2. Всю жизнь проработать и доживать в нищете . А ублюдки просидели 5 лет в депутанах и до конца своих дней не в чем себе не отказывают !!!
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Вообще, любые трудности всегда закаляют. Теперь работающие люди будут знать, что лучше купить запасную квартирку и сдавать ее на старости лет, чем надеяться на пенсии.
А, вообще, по моему мнению то, как сейчас обращаются с пенсионерами другим словом как свинство (или даже геноцид) не назовешь.
Не дай бог нам когда-то иметь такую старость.
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То есть где то от 200 000 до 400 000 пенсионеров можно обеспечить минимальной пенсией если использовать этот резерв. Вот и средства откуда можно взять на выплату пенсий народу.
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Думаєте, ви платите внески в Пенсійний фонд і всі ці внески підуть лише на вашу пенсію????????????
В Україні розрізняють такі види пенсійних виплат:
- пенсія за віком (конкретно ваша пенсія в старості),
- пенсія за інвалідністю (у тому числі каліцтва) - мали б платить ті хто покалічив,
- пенсія у зв'язку з втратою годувальника - те саме,
- довічна пенсія???,
- довічна обумовлена пенсія???,
- довічна пенсія подружжя???,
- одноразова пенсійна виплата,
- додаткові пенсії,
- пенсії за вислугу років
- чорнобильська пенсія,
- пенсії за особливі заслуги перед Україною
- пенсії дітей війни.

Увесь цей шалений список пенсій виплачується із внесків на пенсійне страхування, які роблять офіційно працевлаштовані працюючі громадяни України.
ось звідки в нас 12 млн пенсіонерів....
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Бесполезно человеку что то говорить, если у него сдвиг по фазе.
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Нююююю...Не знаю жівой он счас ілі ужо там...
О Стельмахе глаголю- 120тисч грв прі курсе $8-10 било тело...
А жінка ХРЯКА1.0- 40 тисч грв..
Може Я щось таки та прощелкал...на то и форум...)))
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работяга который 30 лет на заводе пахал получает 1500 грн, а сука которая грабила и воровала этих работяг, которая никуя не работала на благо общества, только вставляло палки ему в колеса получает 60000грн, акуенная страна
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блядская дэржава,конституция,власть... дальше перечислять не буду.
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держава как раз норм, все есть..а вот люди говно..
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Коррупция vs. похороны судей за госсчет
http://uainfo.org/blognews/1490565201-korruptsiya-vs-pohorony-sudey-za-gosschet.html

А ви, Шановне Панство, про якісь пенсії...
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Бог в помощь!

Нові ціни на поховання у Львові
Виконком мерії затвердив нові тарифи на поховання. У середньому вони зросли на 12 відсотків
Як пояснив директор ЛКП, причиною зростання тарифів на поховання стало підняття мінімальної зарплати.Додамо, що востаннє мерія підвищувала такі тарифи торік.

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Где те самолеты .которые он наиспытывал?. де та наука?- академиков больше чем во всем мире взятом. генералов. тоже. де результаты за которые они получают такие пенсии?.
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И какая КУРВА дэржавная получает 58 тыс. сраных гривень .Что эти ублюдки сделали такого героического ??????????
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Летчик испытатель Галуненко. В общем и зарплата у него была некислая 17-20 тысяч при курсе 5. И налогов он платил с нее стало быть штуки 2 баксов в месяц. Их и получает.
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Странное дело - испытатели есть а самолеты все времен совка . А прошло уже 26 лет . ПОРА БЫ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ СЕРИЙНО ПОЯВИТЬСЯ .А те только конхфеткам ПАРАШЕН.
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Думаю что у конституционных проституток( судей) пенсии в разы больше .Только гостайна это чтоб народ тихо сопел в неведении .
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ДЕРЬМО. ПОЛНОЕ ДЕРЬМО!
Во первых: всевозможные "пенсионеры"-депутаты и "пенсионеры"-чиновники становятся вот такими красивыми "пенсионерами" СРАЗУ после своего 5-летнего срока и получают такие пенсии.
Во вторых: помимо таких пенсий, они совершенно не стыдятся и получают в 3-5 раз БОЛЬШЕ всевозможных доплат: проФФесорские, доХторские, Хероические, Ликвидаторские, и даже всякие Материальные восПОМОЖения, Ветеранские и прочее-прочее-прочее.
В третьих: эти "пенсионеры" имеют вполне легальные бизнес, накопления, дивиденды, ... - от всего того, что они успели украсть, пока не вышли на "пенсию".
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... + куча недвижимости, которую они сдают в аренду.
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Любят они прикрыватся лётчиком-испытателем, как будто он один из заявленых 19 200 пенсионеров. Одним задницей одного героя закрыли 19200 генералов, министров, прокуроров, судей...
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Так вони і продовжують збільшувати пенсії "окремим категоріям" НЕВЖЕ ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД ЗАБЛУКАВ ДО ПАРЛАМЕНТУ?
Законопроект про Конституційний Суд, що передбачав нечувані досі в Україні розміри зарплат державних чиновників (суддів КС), відхилено. І хоча до другого читання заробітки дещо зменшили, вони все ж залишилися такими, які я не можу назвати інакше, ніж непристойними.
Судіть самі: суддя отримує оклад у розмірі 150% до окладу судді Верховного Суду. А це 180 тис. грн. (75 прожиткових мінімумів, а додайте ще коефіцієнт 1,5). Надбавка за стаж може сягати 40% - 72 тис. грн., надбавка за вчений ступінь - ще до 20% (36 тис. грн.). Набігає 288 тис. грн. А ще є доплата до відпустки за праведні труди - 288 тис. або 24 тис. грн. на місяць. А це вже більше 300 тис. грн. Наголошу - на місяць.
Із суми заробітку нараховується пенсія у розмірі 80%, а це 230 тис. грн. - стільки, скільки пересічний український пенсіонер отримує за все своє життя.
Не забули і про квартири. Як же без них. Хоча: йшлося про службові квартири.
Не можна сказати, що дана обставина була єдиною причиною відхилення закону, але вона стала однією з головних.
Залишається побажати нам усім, щоб заблудлий з якихось причин до парламенту здоровий глузд не знайшов дороги назад.
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Кравчук в 92м говорил "5 лет будет как в штатах!" Ющенко в 04м"10 лет как в Польше!" А я в 17м думаю"хоть бы через 20 лет жили как при кучме.
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Рева за бабло стал мразью не сравнимой даже с Президентом Украины гарантом конституции Петей , на которого плюет вся Европа за мародерство с фронта . Ниже опущенный только Розенко . Эти недоноски грабят стариков и детей во время войны на 50 миллиардов . Что эти падонки расскажут своим внукам после войны? Мы типа обирали инвалидов и детей под шумок взрывов на фронте и поддержки Бу- Бу -Бу Парубия и Сюмар .
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Почему гнида Рева делает коррупционерам гигантские пенсии , а тем кто на фронте и рабочим нищенскую ? Видать он сцыт , что судьи его посодють за предательство . Посмотрел на объемы воровских Харь этих ублюдков . Даже на вид гниды . А как брешут за какие то рехвормы , то только плюнуть хочется в рыло .
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"Хотя я за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", - сказал Рева".
А "знаменатель" тот уж очень склоняется к советской норме: каждому колхознику - по 12 рублей пенсии.
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Он или обманывает или некомпетентен. "Как говорят эксперты, самые богатые пенсионеры - судьи в отставке, пенсия судьи Конституционного Суда будет 226 тысяч гривен, а у председателя - 235 тысяч гривен". И это не один испытатель. Судей в самой коррумпированной стране мира - тысячи.
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Надо разобраться с депутатами о справедливости в социальной сфере...

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Це і є Соцсправедливість , Гуманізм Мораль , Честь , Рівність , Солідарність ??
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О да, конечно, герои получают и лётчики, у которых нет самолётов!
ВРАНЬЁ!
Типичное украинское метовско-держслужбовное враньё!!!
Расскажи, брехло, какие категории пенсионеров в Украине создали дефицит пенсионного фонда!
От себя: почти 30 лет разворовывалась Украина чиновничьей дрянью.
В любом городе стоят разрушенные разворованные заводы, фабрики! Что делается по сёлам?
И платить пенсии в несколько прожиточных минимумов подонкам, всей этой массе бывшего чиновничьего ворья, живущего в многоэтажных маетках в зелёных зонах?
Вывод - не платить. Как? Догадайтесь.
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дебильная стран страна...
чиновникам которые ее разворовывают
платят по 10 000 - 50 000 грн....
а моему родственнику-работяги,
у которого 42 года стажа - начислили 957 грн...
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Только тупые или провокаторы акцентируют внимание народа на пенсии летчика -испытателя.
1. Нужно требовать опубликовать информацию об всех пенсиях больше 10000грн.
2. Нужно добиваться привлечения к материальной ответственности (с доходов их семей компенсировать бюджету выплату сверхбольших пенсий) депутатов, которые организовали сверхбольшие пенсии за штатную работу госслужащим заведшим страну в существующее тяжелое положение.
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Любой чиновник, любого звена должен перед выходом на пенсию заполнять декларацию и проходить проверку. Процентов 75 из них вместо пенсии может получить казённую койку и скромную еду.
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Пфіг розмір пенсій, ви для початку порахуйте скільки ці судді і герої украли, наприклад Юхнівський герой голова шахти Засядька, а академіки керівники інститутів майно яких розпизджене, а ліквідатори яких близько не було на ЧАСЕС, а генерали які розпиздили армію і здали державу? Пофін пенсії, порахуйте скілкьи ці пенсіонери накрали, на мільярди а бо по мірках Китаю на 10 розстрілів кжен.
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Це вже інша тема. І за таку ситуацію, на мій погляд, повинні відповідати особи, які відволікали увагу народу від цих важливих проблем.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Максимальная пенсия, которая сегодня выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн", - Рева
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