Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра Клименко

708 14Теги: ГПУ (8488) допрос (1098) расследование (2070) Клименко (272) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 23:49 Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра КлименкоГенеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает на допрос бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. читать источник x Мне нравится
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//Necro Mancer ретвитнул(а)
Alabriel @alabrielver 9 ч.9 часов назад
#Ровеньки, ДТЭК: штатное до сих пор не готово. Сокращать будут многих. Может, и 50%. У местных истерика, граничащая с паникой.//
А если бы "наши" "главкомы" прекратили в ту помойку прокацапскую, подачу электричества и воды, мозги у лугандонской ваты враз на место бы стали.
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Схоже награбоване баблішко ще не скінчилось?
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