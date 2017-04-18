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Теги: ГПУ (8488) допрос (1098) расследование (2070) Клименко (272)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра Клименко

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) вызывает на допрос бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

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кто в Армии служил, тот с этого цирка не смеется..
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Показуха! Ну и что, что вызывает? Вот если бы гпу и сбу вызвали на допрос тех уродов, что организовали гешефт с террористами лугандона, да еще с последующим арестом, тогда... Так они ж - в доле. И э/энергию, и газ, и воду прет туда Украина за так. Ветераны АТО и поддержавшие их депутаты Семенченко, Соболев и др. блокадой торговли на крови , показали Народу масштабы предательства барыг. А ведь блокада дала положительные для Украины результаты. В лугандоне реально - паника:

//Necro Mancer ретвитнул(а)

Генпрокуратура вызывает на допрос экс-министра Клименко - Цензор.НЕТ 2616 Alabriel‏ @alabrielver 9 ч.9 часов назад

#Ровеньки, ДТЭК: штатное до сих пор не готово. Сокращать будут многих. Может, и 50%. У местных истерика, граничащая с паникой.//
А если бы "наши" "главкомы" прекратили в ту помойку прокацапскую, подачу электричества и воды, мозги у лугандонской ваты враз на место бы стали.
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это того у которого конвейер был в хранилищах для черного нала? он должен быть давно расстрелян.
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Печально что Генеральный прокурор Украины дурак и пьяница- соответственно и решения такие же кроме смеха ничего не вызывающие.
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Не з'явиться, зате газетки з його фейсом та ролики з'являються(((
Схоже награбоване баблішко ще не скінчилось?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГенпрокуратура вызывает на допрос экс-министра Клименко
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