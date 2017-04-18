На территории национального природного парка "Голосеевский" вырубили вековые дубы, - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга. ФОТОрепортаж

5681 34Теги: вырубка (93) лес (359) парк (127) экология (970) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 23:45 На территории национального природного парка "Голосеевский" вырубили вековые дубы, - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга. ФОТОрепортажВырубка охватила значительную часть 21, 28 квартала и часть – 27го кварталов Голосеевского леса. На этой площади в лесу были разбросаны десятки иногда просто гигантских пней дубов. читать источник x Мне нравится 1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сумно....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
тоді в чому полягає сутність життя по-новому?
не інакше як красти і брехати по-новому
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По-вашему, "вовремя", это значит - рубать все здоровые деревья подряд?
Ну-ну
Вырубка охватила значительную часть 21, 28 квартала и часть - 27го кварталов Голосеевского леса. На этой площади в лесу были разбросаны десятки иногда просто гигантских пней дубов.
Источник: http://censor.net.ua/p436813
Ответить
Ответить
Нету будущего у этих гнид...
Печальные будни нашей разворованной страны, которую нынешняя власть позволяет иметь кому угодно..
Ответить
Ответить
Ответить
"дно дело, когда речь идет о выборочной рубке сохнущих средневозрастных сосновых деревьев, которые могут быть легко сломаны ветром, могут быть источником повышенной опасности для туристов, да и слишком большой ценности для биоразнообразия, как правило, не представляют. Другое дело - огромные вековые дубы, которые даже в сухом состоянии способны простоять многие десятилетия, служа не только местом проживания животных, а и даже эстетическим украшением настоящего естественного леса,"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"В XVIII в. «на голой земле» был заложен (т.е. «посеян») лесопарк, отчего вся местность получила название Голосеево. Свт. Петр Могила (†1647) построил здесь храм во имя вмч. Иоанна Нового, Сочавского и основал загородный скит Лавры[1]. Пустынь стала летней резиденцией Киевских Митрополитов - священноархимандритов Лавры."
И пусть "директор" не строит из себя "девственницу" ( мягко выражаясь...) - "он совсем не в курсе этой вырубки " . Ну просто - Ахрененный директор.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить