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Теги: вырубка (93) лес (359) парк (127) экология (970)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На территории национального природного парка "Голосеевский" вырубили вековые дубы, - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга. ФОТОрепортаж

Вырубка охватила значительную часть 21, 28 квартала и часть – 27го кварталов Голосеевского леса. На этой площади в лесу были разбросаны десятки иногда просто гигантских пней дубов.

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безлес взамен безвиза
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Карпаты редеют и по областям, и это называется не обращайте внимание, "страшилки". Тогда верни деревья, я только пеньки от них вижу
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Миша, ты халтурно работаешь, тебе в ольгино денег не дадут
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Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...

Сумно....
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Порубили все дубы на гробы ...(Высоцкий). Хтось випилює, а хтось садить, але чого байстрюки погані мають наживатися на тому, що є всенародною природньою спадщиною? Де закон, чого мовчить ? До суду байстрюків!
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интересный директор. который не в курсе .что подчинненные кварталы построили в парке.
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хіба не те саме було за режиму Януковоча?

тоді в чому полягає сутність життя по-новому?
не інакше як красти і брехати по-новому
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вековой дуб. не вековой. какая разница????? если есть возможность использовать древесину пока она не усохла от старости, не струхла и ее шашель не сьел - то почему бы это не сделать??? Вопрос в другом: какого хрена вовремя не сажают столько же новых деревьев, сколько срубили старых??? плюс еще надо учитывать период за который это дерево вырастет. если это 50-100 лет, то и рубить в год можно 1-2% лесозапасов, и высаживать новых столько же...
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Это национальный парк, здесь не ведется лесное хозяйство.
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и толку с него с этого парка? пускай он будет, но рубить просто нада вовремя. придет время и древесина усохнет. если не срубить вовремя еще и на голову кому то упадет. зачем рубить трухлое и пускать на пелеты если можно срубить еще не трухлое и сделать реально хорошие вещи??????
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Вам уже ответили - это национальный парк, никакие "вещи" из деревьев делать не положено, в том числе и хорошие.

По-вашему, "вовремя", это значит - рубать все здоровые деревья подряд?
Ну-ну
Вырубка охватила значительную часть 21, 28 квартала и часть - 27го кварталов Голосеевского леса. На этой площади в лесу были разбросаны десятки иногда просто гигантских пней дубов.
Источник: http://censor.net.ua/p436813
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Директор сказал , что не в курсе... А что вы хотели от него услышать - да я в курсе , я неплохо на этом заработал ?...
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Так же безцеремонно барыги до сих пор распиливают Украину...
Нету будущего у этих гнид...
Печальные будни нашей разворованной страны, которую нынешняя власть позволяет иметь кому угодно..
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на фото трухлое дерево или ждать,когда зашибет кого нить
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плохо учился читать:...
"дно дело, когда речь идет о выборочной рубке сохнущих средневозрастных сосновых деревьев, которые могут быть легко сломаны ветром, могут быть источником повышенной опасности для туристов, да и слишком большой ценности для биоразнообразия, как правило, не представляют. Другое дело - огромные вековые дубы, которые даже в сухом состоянии способны простоять многие десятилетия, служа не только местом проживания животных, а и даже эстетическим украшением настоящего естественного леса,"
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Если бы поймали этих браконьеров,то я бы не очень удивился,если бы браконьерами оказались педрошенко и гнойсман.
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ну так посадите на их месте осины авось когда нить пригодятся
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Сажали их еще монахи.
"В XVIII в. «на голой земле» был заложен (т.е. «посеян») лесопарк, отчего вся местность получила название Голосеево. Свт. Петр Могила (†1647) построил здесь храм во имя вмч. Иоанна Нового, Сочавского и основал загородный скит Лавры[1]. Пустынь стала летней резиденцией Киевских Митрополитов - священноархимандритов Лавры."

И пусть "директор" не строит из себя "девственницу" ( мягко выражаясь...) - "он совсем не в курсе этой вырубки " . Ну просто - Ахрененный директор.
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Если мы сегодня не срубим эти деревья, завтра их срубят солдаты НАТО, и Путин нападёт.
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От коли по кумполу гілка із такого здатного сухим простояти десятирічча дуба йому гілка прилетить, тоді й буде ля-ля.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа территории национального природного парка "Голосеевский" вырубили вековые дубы, - координатор волонтеров WWF в Украине Плыга. ФОТОрепортаж
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