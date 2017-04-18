80 единиц техники ночью будут очищать дороги Харьковщины от снега, - начальник облавтодора Зражевец

2762 25Теги: погода (2409) Укравтодор (289) Харьковщина (1146) техника (662) снегопад (624) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 23:39 80 единиц техники ночью будут очищать дороги Харьковщины от снега, - начальник облавтодора ЗражевецВ ночь с 18 на 19 апреля на расчистку дорог Харьковской области от снега будет выведено до 80 единиц техники. читать источник x Мне нравится
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В приватних будинках- ваще безпредел!!!
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В Херсоні є ще приватний будинок... Так за свій кошт десь на початку 80-х газ провели-труби МОЇ!!Потім газЛічильник-МІЙ!!! Потім , якогось хренана, лічильник треба було переставити і зробити якусь вентиляцію- вже років з 15 все було нормальок і з документацією...
Мене не було в країні-коли це "покращення" з мами здирали...
Все можуть видумати-влада ПРоти Народу!!
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Сам ніяких не встановлював-безблялімітний)))
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Але, знайшли оцей спосіб здерти бабло, як і за "підключення " газу...
Завтра буде за відкриту квартирку-повітря )))
Банда керувала й далі керує..)))
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в окно выглянул - снег под окном по щоколотку
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В квартире -нормальок +20 , риби в бассейнах активныя-автомат контроль...
)))
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Мама відколи на дачі щось там сіяла-садила, а тепер - мороз.
Всім - тепла і сонця !
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