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Теги: погода (2409) Укравтодор (289) Харьковщина (1146) техника (662) снегопад (624)
Тему создал: Цензор.НЕТ

80 единиц техники ночью будут очищать дороги Харьковщины от снега, - начальник облавтодора Зражевец

В ночь с 18 на 19 апреля на расчистку дорог Харьковской области от снега будет выведено до 80 единиц техники.

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Кто очистит души продажных корупционеров, разворовавших деньги на строительство дорог в Автодоре?
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Это хорошо но почему отопление включили только в некоторых областях, задубеем же.
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А може наша біда ісходу доріг пісня снігів на весні в том що ми його чистемо ? вам бог дав другий шанс .. не трогайте його ..
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У нас в квартирах тепло и снега нет, только мороз небольшой.
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У мене теж. Весь день працює духовка на малому вогні.
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Включили отопление у нас, а духовка наверно дорого обойдется.
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У мене немає лічильника газу, так що безліміт.
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А вот моего родственника газовая служба заставила поставить счетчик, сказали что такое постановление приняли до начала 2017 года у всех должны быть счетчики.
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Мусять самі , газопостачальники,ставити за свій кошт в квартирах..
В приватних будинках- ваще безпредел!!!
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Да, они так и сделали, за свой счет поставили и это очень невыгодно, раньше можно было все включать, а платить не очень много, сейчас сложно...
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Нууу, за свій кошт???
В Херсоні є ще приватний будинок... Так за свій кошт десь на початку 80-х газ провели-труби МОЇ!!Потім газЛічильник-МІЙ!!! Потім , якогось хренана, лічильник треба було переставити і зробити якусь вентиляцію- вже років з 15 все було нормальок і з документацією...
Мене не було в країні-коли це "покращення" з мами здирали...
Все можуть видумати-влада ПРоти Народу!!
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Народ дурят, как хотят и в разных областях придумывают свои инструкции. Короче, понять трудно.
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Є вже на весь дім, і вода-,потім розкинуть на "безлічільників"..
Сам ніяких не встановлював-безблялімітний)))
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У мене і на будинку поки що немає, а на воді х/г я встановив ще у 2000 році.
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В Мене квартира-мав їххххх..на увазі..
Але, знайшли оцей спосіб здерти бабло, як і за "підключення " газу...
Завтра буде за відкриту квартирку-повітря )))
Банда керувала й далі керує..)))
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Нюююю..в Кременчуге дождик моросил...
В квартире -нормальок +20 , риби в бассейнах активныя-автомат контроль...
)))
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Всем хорошей погоды, с понедельника идет потепление и наверно уже настоящая весна.
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Ну,не суки! Уже и весеннее тепло и снег в оффшоры отправляет педрошенко и К*.После ВМ войны и только при власти педрошенко призошла такая аномалия с погодой после Пасхи.Нет,не будет нам удачи с этой властью.
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Ну ладно вже в нас: Канада, холод, півроку зими (а то й більше, як ми кажемо), а в Україні ж має бути тепліше.
Мама відколи на дачі щось там сіяла-садила, а тепер - мороз.
Всім - тепла і сонця !
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Цензор.НЕТФорум Украины80 единиц техники ночью будут очищать дороги Харьковщины от снега, - начальник облавтодора Зражевец
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