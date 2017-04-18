"НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - Сытник

734 19Материалы по теме: Борьба с коррупциейТеги: НАБУ (1609) коррупция (7153) статистика (321) арест имущества (138) Сытник (372) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 23:29 "НАБУ - первый орган, который арестовал имущества движимого и недвижимого, наличных денег, банковских счетов на 4 млрд грн", - СытникНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уже арестовало имущества и денег на сумму 4 млрд грн. читать источник x Мне нравится 3
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а вот народ продажный (кто за 100, кто за 200 грн). или честный но глупый.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Але , принаймні , буде зафіксовано - гроші потрапили в бюджет ! А поки що - ну заарештували , але ж арешт легко (!) знімається ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить