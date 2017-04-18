Благодаря минскому процессу идет консолидация стран мира вокруг Украины, - Ирина Луценко

200 13Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: Россия (70018) США (12397) Донбасс (14147) Луценко Ирина (225) минские соглашения (2091) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 22:59 Благодаря минскому процессу идет консолидация стран мира вокруг Украины, - Ирина ЛуценкоБлагодаря минскому переговорному процессу страны мира объединились вокруг Украины и усилили давление на Россию. читать источник x Мне нравится
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Блять, разные были в вРЫГовной Раде, но такой дЫбильной я не помню.
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