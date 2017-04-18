EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(595096)
  200  13
Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Россия (70018) США (12397) Донбасс (14147) Луценко Ирина (225) минские соглашения (2091)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Благодаря минскому процессу идет консолидация стран мира вокруг Украины, - Ирина Луценко

Благодаря минскому переговорному процессу страны мира объединились вокруг Украины и усилили давление на Россию.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Досить вже вашого кривавого "мінського процесу" !

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бестолковая курица даже понятия не имеет о чем она говорит.Украину на куй послали за невыполнение программы реформ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украиноцентричная модель Вселенной глазами луценчихи. К сожалению, это далеко не так - там все преследуют свои интересы и меньше всех свои интересы защищает Украина.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Видать курить начала "Проня Прокоповна" :D
Блять, разные были в вРЫГовной Раде, но такой дЫбильной я не помню.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Консолидация никак не влияет на факт оккупации Крыма и Донбасса. А Минск помогает Западу включать дурака и не упоминать российско-украинскую войну в принципе....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В центре Ирка Луценчиха, и где-то там недалеко от нее Украина, а вокруг страны всего мира ... И тишина...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"яга" отправь своего сынка на передок в окопы для полной косолидации
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныБлагодаря минскому процессу идет консолидация стран мира вокруг Украины, - Ирина Луценко
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Harib Da, НацЕг, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Anti Bot dda31bb4, Прохожый, Nikol Pricol, Yuriy Yurieff, NNN, жовтоблакитний, укропбандерівець, Речь Брежнева, Луиза Тумбочкина, Cтарий Кінь, jhbc, spel 68dbbe31, Andrey Sokolov d0d9f127, Демьяна Соколова, Matr Ua, Герхард, deaddreams, Baks13. UA, Yaroslav Tsutsa, AndyMariman, Elena Italenna, V-roma, Sophia-Maria Duglass, Бандерівець Самбірський, Иван Афанасьев, Alexandr Slavich, Valik babuchkin, Богдан Подзізей, Andriy Satsik, Панько Недобрий, Semen Semenich, Гарис, Khmelnitskiy, Juli Schubs, SergeLi, Яукр, Genadiy Gena, Дима Добрый, Галина Петренко, Vedana
 Всего на сайте: 152 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти