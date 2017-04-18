Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокат

453 7Материалы по теме: Задержание НасироваТеги: адвокат (889) арест (10227) паспорт (568) Насиров (476) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 22:57 Насиров обратился в суд в связи с арестом его паспорта гражданина Украины, - адвокатАпелляционный суд Киева 19 апреля рассмотрит жалобу адвоката главы ГФС Романа Насирова в связи с арестом личных вещей и документов. читать источник x Мне нравится
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Зато Администрация Президента ликует: своих (казнокрадов, ворьё и жульё) не сдаём!
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Как сообщают небезразличные граждане, сегодня около 12:30 в визовом центре vfs.global был замечен мужчина в темных очках очень похожий на главу Федерации дзюдо Украины, Романа Насирова. Когда там соревнования по дзюдо в Европе? Нужно вовремя открыть визу.
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