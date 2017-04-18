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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: журналистика (2375) Крым (19514) свобода слова (977) СМИ (3266)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские оккупанты хотят заставить замолчать крымского журналиста Семену, - адвокат

Силовики в аннексированном Крыму ополчились против журналиста Радіо Свобода Николая Семены и хотят сделать так, чтобы он не проявлял свой голос, свою позицию и молчал.

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Аляска наш! )))

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерные заряды, пролетели у берегов Аляски. Для перехвата были подняты американские истребители. Инцидент произошел в ночь на 18 апреля, сообщает Fox News.http://www.foxnews.com/us/2017/04/18/russian-bombers-fly-near-alaska-air-force-scrambles-jets.html

Телеканал ссылается на источники в правительства Соединенных Штатов. Два Ту-95 пролетели на расстоянии около 100 миль от американского острова Кадьяк и в 280 милях к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf.
Отмечается, что российские военные самолеты приблизились к границе США на самое близкое расстояние с момента избрания Дональда Трампа президентом США.
На перехват им были направлены два истребителя F-22 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3. Самолеты летели параллельными курсами около 12 минут. Затем российские бомбардировщики развернулись и легли на обратный курс.
В последний раз российские бомбардировщики пролетели рядом с побережьем США 4 июля 2015 года. Тогда пара бомбардировщиков прошла у берегов Аляски и Калифорнии.
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представляю, как охренели пилоты Рапторов, увидев это древнее чудище, которое лет на 15 старше их.....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские оккупанты хотят заставить замолчать крымского журналиста Семену, - адвокат
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