EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 Форум Украины(595096)
  4  0
Тему создал:

Кто руководит флагманом зернового рынка страны?

С января 2017 года по сегодняшний день в ПАО ГПЗКУ было назначено 5 заместителей председателя правления, а именно - Шулежко В.В., (ответственного за закупку продукции); Осийчука М.С., (ответственного за кадровую политику и юридическое обеспечение компании); Швеца А.С., (отвечающего за финансы); Горобинського М.А., (ответственного за безопасность); Задиру А.Ю. (ответственного за элеваторную деятельность). Четыре из пяти вновь назначенных заместители являются взаимосвязанными лицами.

На сегодняшний день, с успешного предприятия, заинтересованные лица, хотят сделать филиал аграрного фонда.

Радченко Андрей – бывший кандидат на должность главы ПАО ГПЗКУ, а ныне председатель аграрного фонда, не оставляет амбиций руководить главной зерновой компанией Украины, за помощью директора департамента по управлению государственной собственностью министерства АПК, Кучеренко И.Б. и директора департамента правовой и законопроектной работы министерства АПК Пивоварова А.А, назначает в ПАО ГПЗКУ «своих» людей. Первым из таких стал бывший руководитель секретариата министерства АПК Осийчук М.С.

Пивоваров и Осийчук знакомы еще по работе в МИНЗДРАВЕ, работали они во времена руководства Богатыревой и Мусия. Осийчук прославился преследования главного врача Охматдету Юрия Гладуша в интересах Богатирьовой и ее команды. При проведении акции общественного союза всеукраинского объединение «Защищенная медицина», Осийчук М.С. благодаря своей деятельности, занял пятое место в рейтинге самых коррумпированных работников МИНЗДРАВА.

Следующим назначенным стал Шулежко В.В, бывший директор департамента производственных операций ПАО ГПЗКУ. Он свою очередь, вместе с Радченко, работая в аграрном фонде, в апреле 2016 года стали участниками скандальной истории с вымогательства средств с частного общества за предварительную оплату по контракту. По данному факту следователями прокуратуры было возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, подобные схемы работали на постоянной основе.

Следующим назначенным заместителем стал Швец Олег Станиславович, бывший директор финансового департамента ПАО ГПЗКУ, о связи с Осийчуком свидетельствует тот факт, что Швец работал исполнительным директором ООО «Феникс – Капитал», а Осийчук указывает в декларации доходы от этого общества.

Последний назначен заместитель – Горобинський Николай Александрович тесно связан с Игорем Белоусом, который является товарищем Кучеренко Игоря Борисовича. Горобинський работал в налоговой милиции и руководителем львовской таможни. Основанием для увольнения, которая освещалась в средствах массовой информации , послужило то, что он собственными действиями покрывает противоправную деятельность своих подчиненных, делает невозможным мероприятия по документированию противоправной деятельности и дальнейшее привлечение виновных к ответственности. Коррупционные схемы и поборы, которые работали при старой власти и в дальнейшем продолжали свое существование под руководством Горобинського М.А.

Группа Радченко продолжает свою противоправную деятельность и на должностях в ПАО ГПЗКУ. По данным информированных источников корпорации приводим пример таких действий:

На конец 2016 года ПАО ГПЗКУ в возмещение принадлежало 2 млрд. грн НДС, за период декабрь 2016 года-январь 2017 года было возмещено 600 млн. грн.. Чтобы не допустить ухудшения ситуации по возмещению НДС руководителем ПАО ГПЗКУ было принято решение увеличить долю закупок у непосредственного производителя, тем самым гарантируя 100 процентный возврат налога на добавленную стоимость, и уменьшить долю закупки у посредников, для не допуска спорных вопросов по возврату налогов. Кроме того, руководителем предприятия был подписан приказ об оплате посредникам 75 процентов стоимости товара по факту поставки, и оплаты 25 процентов после электронной регистрации налоговой накладной. Работа новых заместителей говорит сама за себя, саботируя распоряжения руководителя, за два последних месяца под руководством первого заместителя, Шулежко В.В. было закуплено около 200 тысяч тонн зерна в сомнительных посредников, что в будущем приведет к невозврату НДС. Приказ о частичной оплате не выполняется по сговору Шулежко, Осийчука и Швеца, последний в свою очередь оплатил сомнительным посредникам 100 процентов стоимости поставленного товара, не ожидая регистрация налоговых накладных.

Кроме того под угрозой стало выполнение внешнеэкономических контрактов по поставке кукурузы, поскольку участились случаи поставки в порт некондиционной продукции, которая была закуплена в сомнительных посредников по завышенным ценам.

Хочется спросить руководителя ПАО ГПЗКУ - где декларируемая прозрачность компании, почему он не может повлиять на грабительские действия своих заместителей и куда он ведет лидера зернового рынка Украины - к успешной приватизации или до позорного банкротства?

Кроме того есть вопросы к правоохранительным органам, НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры – за что они получают деньги налогоплательщиков?

 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФорум УкраиныКто руководит флагманом зернового рынка страны?
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Harib Da, НацЕг, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Anti Bot dda31bb4, Прохожый, Nikol Pricol, Yuriy Yurieff, NNN, жовтоблакитний, укропбандерівець, Речь Брежнева, Луиза Тумбочкина, Cтарий Кінь, jhbc, spel 68dbbe31, Andrey Sokolov d0d9f127, Демьяна Соколова, Matr Ua, Герхард, deaddreams, Baks13. UA, Yaroslav Tsutsa, AndyMariman, Elena Italenna, V-roma, Sophia-Maria Duglass, Бандерівець Самбірський, Иван Афанасьев, Alexandr Slavich, Valik babuchkin, Богдан Подзізей, Andriy Satsik, Панько Недобрий, Semen Semenich, Гарис, Khmelnitskiy, Juli Schubs, SergeLi, Яукр, Genadiy Gena, Дима Добрый, Галина Петренко, Vedana
 Всего на сайте: 152 писателя
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти