Кто руководит флагманом зернового рынка страны?

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С января 2017 года по сегодняшний день в ПАО ГПЗКУ было назначено 5 заместителей председателя правления, а именно - Шулежко В.В., (ответственного за закупку продукции); Осийчука М.С., (ответственного за кадровую политику и юридическое обеспечение компании); Швеца А.С., (отвечающего за финансы); Горобинського М.А., (ответственного за безопасность); Задиру А.Ю. (ответственного за элеваторную деятельность). Четыре из пяти вновь назначенных заместители являются взаимосвязанными лицами.
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