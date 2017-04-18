"Фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - Гончаренко

342 30Материалы по теме: Сотрудничество с МВФТеги: МВФ (2397) пенсионеры (580) пенсионная реформа (842) пенсионный возраст (726) Блок Петра Порошенко (1537) Гончаренко (214) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 22:47 "Фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - ГончаренкоПарламентская фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) не поддерживает повышение пенсионного возраста. читать источник x Мне нравится
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Лучше бы вы выбирали то что подходит Украине, а не вам сволочам...
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Нюю, тот случай...)))))
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Я все правильно зрозумів?
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А мона спершу медицину та нормальні стандарти життя??
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"сотрудничества" Украины с МВФ, это поддержка этим фондом
обанкротившейся власти, ведущей страну к катастрофе...
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