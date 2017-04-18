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 Форум Украины(595096)
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Материалы по теме:  Сотрудничество с МВФ
Теги: МВФ (2397) пенсионеры (580) пенсионная реформа (842) пенсионный возраст (726) Блок Петра Порошенко (1537) Гончаренко (214)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - Гончаренко

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" (БПП) не поддерживает повышение пенсионного возраста.

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"Фракция БПП за полную отмену пенсий", - Гончаренко
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- вирішили , на ніч , народ розвеселити ?
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Хм ... да "запахло" давно - якими саме от питання...
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Та чого ти так? Вони його взагалі не руками крали.
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А когда людей начнете спрашивать? Нет в кашей стране ни одной народной партии и не будет с таким законодательством, которые "пишут" олигархи-монополисты.
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Возраст может пока и не повысят а вот стаж 100% и все ранние выходы на пенсию отменят.
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"Наши кредиторы - в частности, МВФ - могут ставить нам условия, в том числе и по реформированию пенсионной реформы, а мы будем решать, что нам подходит, а что нет.

Лучше бы вы выбирали то что подходит Украине, а не вам сволочам...
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У меня одного такое бешенное желание, перебать этого лёшика так, что б сука сдох на месте?????
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Зачем повышать пенсионный возраст, когда можно его сравнять с минимальным стажем.
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Со всей Украины и украинцев липецкий офшорник посадил в будку...пардон...в Раду гавкать от збиговвська, названного в честь его имени, бывшего рыга и поборника рюзъке мира Лешу Костусева-младшего. Вопрос. Какая разница, что он гавкает, учитывая его биографию?
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Замечено, что люди, неспособные навести порядок в собственной башке и работе, безупречно разбираются в управлении государством.
Нюю, тот случай...)))))
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Сказал сын рыго-аналов и лизун шоколадной задницы.
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Карочє: я в Канаді повинен пахати до 67, і платити податки, щоб з моїх податків Канада допомагала українцям, які не хочуть пахати після 60, а хочуть курити, пити шмурдяк і тому дохнуть раньше строку?
Я все правильно зрозумів?
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Та не звездіть, МВФ ні на чому не наполягає, наша влада сама на свій лад все розуміє.
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Если себе поставить цель что бы не надо было платить пенсию будующим пенсионерам из простого народа то можно и увеличить пенсионный возраст -все зависит от того какую перед собой цель поставить-или дать человеку год два пожить после выхода на пенсию а за проходчиков в шахтах там вобще трудно что то сказать да еще из силикозом -это год или три максимум или сделать пенсионный возрост 65 лет -только я не знаю сколько дотянет из простого люду до такого возраста-50% то точно не дотянет. .
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Сегодня Георгию Вицину исполнился бы стольник...
"Фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 5076
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М-А-Я-Ч-Н-Я!!!
А мона спершу медицину та нормальні стандарти життя??
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Спочатку вони на собі ці реформи проводять.
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Единственный смысл
"сотрудничества" Украины с МВФ, это поддержка этим фондом
обанкротившейся власти, ведущей страну к катастрофе...
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Цензор.НЕТФорум Украины"Фракция БПП не поддерживает повышение пенсионного возраста", - Гончаренко
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