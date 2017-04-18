Запрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявляет, что запрашиваемый Администрацией у Государственной фискальной службы доступ к реестру заявлений о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) не предусматривает внесения в него изменений.
Нужное подчеркнуто! Створення об"єктів у власних схемах, це що?
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А слабо заложить пару фугасов под АП, чтобы раз и навсегда избавить страну от "генератора коррупции"?
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