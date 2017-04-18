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Теги: Администрация_Президента (1438) НДС (252) реестр (114) Шимкив (108) ГФС (2732)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Запрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив

Заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив заявляет, что запрашиваемый Администрацией у Государственной фискальной службы доступ к реестру заявлений о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) не предусматривает внесения в него изменений.

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Запрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив - Цензор.НЕТ 4997
Нужное подчеркнуто! Створення об"єктів у власних схемах, це що?
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особенно общественные активисты по возврату ндс умиляют
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воно скрізь сує свій шоколадний ніс, бо все не нажреться пархатий
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Для более глубокой аналитики были согласованы аналитические работы путем предоставления доступа к данным в режиме чтения данных. "Перед нами стоит задание предложить аналитические инструменты, которые позволят в процессе работы с большими объемами данных ГФС обнаруживать модели злоупотреблений и манипуляций. просто слухавки в европе уже никто не берет. когда наш безотлогательно звонит. то ап нашло себе применение. анализировать и улучшать. и тут -бац ..ндс оказался не у дел.
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Проснулись, кАзлы! НН регистрируются по два дня! А с июля привяжут к есв,Уроды. Ещё в прошлом году поймали насраловцев на взбросе ндс и что поменялось?! Вот кто просить на ночь о наболевшем чтоб вас задавило этим НДС
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Там де ви, бариги, пориєтесь, сам чорт ратицю зламає.
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мертві кацаби і "снигири" теж без ндс, москалику
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І ось Петро Порошенко зробить прозорий НДС. Бо всі мріяли платити податок. Ясно? Кожен народ мріє платити податки, і Педро прийшов здійснити цю народну мрію. Героям слава!
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Решили вымывать НДС из бюджета что тут думать. Будут смотреть кто возмещает, анализировать и просить переводить на свой счет определенный %.
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Шимкив только не уточнил, что получив доступ даже Read Only ничего не мешает в АП создать полноценную и точную копию этой базы, чтобы потом торговать этой информацией. Странное государство (?) строит Порошенко: хочет из АП руководить всеми сторонами жизни государства, не делая того, что должно делать. Как будто он не бывает за границей, где четко делегированы полномочия и осуществляется контроль за качеством выполнения функций государства, а не тотальная подмена всего и всех. И уж что точно там не бывает, так это назначение на должность главы ГФС казнокрада и прохиндея типа Насирова.
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Иопаный карась, а в тюрьмах слабо сделать по одному "рабочему месту", чтобы "воры в законе" знали кого трясти и ставить на "счётчик"?
А слабо заложить пару фугасов под АП, чтобы раз и навсегда избавить страну от "генератора коррупции"?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗапрашиваемый АП у ГФС доступ к реестру возмещения НДС не предусматривает внесения изменений, - Шимкив
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