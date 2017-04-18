"Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами", - нардеп Виктор Балога

1547 53Теги: Балога (1354) Венгрия (408) гражданство (546) Закарпатье (1368) Порошенко (12723) чиновник (1336) РГА (129) госслужащие (189) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 22:16 "Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами", - нардеп Виктор БалогаДвойное гражданство для государственных служащих должно быть запрещено. читать источник x Мне нравится 1
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Чи і від сусідів паспорт з "двоголовим" вже отримати встиг ? ..))
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А как его пьяного выносили из бани санатория Синяк( его собственность) и он орал , что он хозяин закарпатья. А потом все тур перевозчики ржали,
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Схоже Україна буде "євроінтегруватися" потроху - частинами ...
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Медведев признал, что в деревнях «не нужно такого количества населения» "Нет населения - нет проблем." Или я что-то перепутала?
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Хто його з'їдає ..?
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Але ж хтось таки його з'їдає - при тому , що навкруги кричать про бойкот рошенам ...
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"Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами. Я категорически против этого: это угроза национальной безопасности. И непонятно, почему молчат спецслужбы", - добавил политик. Источник: http://censor.net.ua/n436805
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если Закарпатье уйдет, то виноватый будет Порох !
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Ну-ну...
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