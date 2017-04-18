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Теги: Балога (1354) Венгрия (408) гражданство (546) Закарпатье (1368) Порошенко (12723) чиновник (1336) РГА (129) госслужащие (189)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами", - нардеп Виктор Балога

Двойное гражданство для государственных служащих должно быть запрещено.

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Балога разом з ними мабуть і одержував паспорт Угорщини.
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угорський, так для колекції "дрюжба народов"
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У Балоги вилла на Балатоне . И говорят дом в Будапеште. Паспорт есть .
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Балога это ещё та рыгляцкая прошмандовка и СДПУшная отрыжка . Чья бы корова мычала , а чья бы и помолчала .
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Балога это Балога. За свои грехи он ответит отдельно. Если же он сообщил о нарушении закона госслужащими с двумя паспортами, то это вне сомнения надо проверить и сделать оргвыводы.
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Через "тепловізор" , нєбось , перевірятиме ...?
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Ну не рашистов в парламент Украины , которые сидят в опозиции и делают все что бы в Украине продолжалась буча
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давно пора "йобікову" народну республіку "запускати" йобіків і по тей і по цей бік кордону вистачає...
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Балога безусловно засранец, но по сути замечания прав.
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Балога-то, в отличие от этих нищебродов, паспортов пять-шесть имеет.
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Если у Балоги два паспорта, то это не позволяет главам РГА в Закарпатье иметь тоже по два паспорта.
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Но и не мешает их назначать главами РГА в Закарпатье...
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Но и критика с его стороны тоже как-то попахивает. Сразу поговорка про мычание и корову в голову приходит.
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Ну , ти покритикуй - в тебе ж 1 паспорт ...?
Чи і від сусідів паспорт з "двоголовим" вже отримати встиг ? ..))
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Я ж не поклонник баХини, чтоб куриные пачпорта получать.
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Балога не пропустил ни один РЕТЕЙЛ НА ЗАКАРПАТЬЕ. Вот только свой собственный БАРВА мог торговать. Это все в закарпатье знают. Пусть не пистит.
А как его пьяного выносили из бани санатория Синяк( его собственность) и он орал , что он хозяин закарпатья. А потом все тур перевозчики ржали,
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Молодець !
Схоже Україна буде "євроінтегруватися" потроху - частинами ...
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агент Вальцман все делает правильно. Как задумало Хуйло.
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Те из украинцев кто был в Хефизе ( Балатон ) , наверно охренели от количества руцьких. Руцькие турфирмы их везут в будапешт чартерами в гнусную погоду, когда немцы не едут. Руцький ходят там гордо и ждут облизывание от венгров. Я была в шоке отколичества москвичей. Курорт руцьких любит- те от дури тратят деньги на любую фигню.
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Это вы еще в Испании, Греции и Черногории не были летом
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Почему вы считаете что не была? Вы пишете про лето. А на Хефиз руцьких везут в январе, феврале и т д. Томущо больше никто туда не едет. Они там себя ведут по хамски, как у себя дома.
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Тратили... А сейчас не тратят.А сидят тихо, чтобы по ипалу не получить. Так было прошлым летом в Болгарии...
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Я второй год подряд езжу в конце мая на два дня в хевиз слушать соловьев - там есть одно место где они поют. Это сказка! Но поют утром и вечером. И даже ночью!!!а Днем в Хефизе руцький бабки толпами ходят.
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pani Walewska‏ @pani_walewska 2 ч.2 часа назад
Медведев признал, что в деревнях «не нужно такого количества населения» "Нет населения - нет проблем." Или я что-то перепутала?
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Сел себе и представил, что бы было в Германии, если бы у кого то, даже самого микро чинуши, обнаружился бы второй паспорт..... Представить себе трудно и где то страшно
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Звиняйте, у нас токо шыкалад сами едим и весь мир кормим...
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Кілька днів тому розповідали - обгортки "рошенкок" замовляють в Польші , останнє замовлення було рекордним !
Хто його з'їдає ..?
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...і не я
Але ж хтось таки його з'їдає - при тому , що навкруги кричать про бойкот рошенам ...
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Может потому что есть много в стране НОРМАЛЬНЫХ людей?
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А что там с паспортами труханова? Или Насиров?! Я обеспокоена
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Все нормально , в них (і у всіх інших..) з паспортами - не хвилюйтесь ...
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Барыга пришел грабить и продать все, что только продается,- леса, земли и все, что в земле, газ, уголь, руду и людей в придачу к териториям. Так, что ничего удивительного... Куда он сука бежать собрался, вот в чем вопрос...
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Это типа если Закарпатье уйдет, то виноватый будет Порох!
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Не-не, твой Порох вне подозрений. Соси дальше...
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Это не я - это Балога утверждает...

"Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами. Я категорически против этого: это угроза национальной безопасности. И непонятно, почему молчат спецслужбы", - добавил политик. Источник: http://censor.net.ua/n436805
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Ну - і що не так ?
если Закарпатье уйдет, то виноватый будет Порох !
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Как сразу видно ПДРов: вместо того, чтобы обсуждать вопрос по существу, о чем заговорил Балога, быдло и троли МинСтеця пытаются отсосать у Пороха пару лишних "червонцев".
Ну-ну...
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Коломойский главный философ - " Ну что ты мелешь - два паспорта- два паспорта, а в Конституции Украины про ТРИ ничего не сказано". Уникум.
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Балога конечно тварь, но это спускать нельзя. Или хотим еще и венгерский сепраратизм?
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Цензор.НЕТФорум Украины"Сейчас Президент назначил на несколько должностей глав РГА на Закарпатье венгров с двумя паспортами", - нардеп Виктор Балога
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