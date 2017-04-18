В Сирии погибли двое российских военных, - Reuters

4293 83Материалы по теме: Война в СирииТеги: армия РФ (6381) Россия (70018) Сирия (2376) смерть (4785) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 21:53 В Сирии погибли двое российских военных, - ReutersАгентство Reuters во вторник, 18 апреля, сообщило о гибели еще двух россиян в ходе боев за Пальмиру в Сирии. Речь идет о 41-летнем Алексее Сафонове (погиб в середине марта) и 46-летнем Владимире Плютинском (погиб в начале февраля). читать источник x Мне нравится 26
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как-то обломались козломордые с ненавистью, больно хорошо для них было бы...
Ответить
Ответить
Ответить
Как можно посочувствовать тем, кто идет за тридевять земель, в чужую страну, целенаправленно убивать людей, тех кто хочет жить свободно?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Тётя Роза @ANAKOYHER 5 ч.5 часов назад
Россия - это такой оркестр.
Главный дирижер с группкой друзей с очень большими виолончелями
и огромная масса исполнителей с голыми смычками.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Сирии погиб Владимир Плютинский.
Ну что вы хотели, богородице больше 2000 лет, вот старая женщина и не расслышала.
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SO7xF4PsiNw
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
город обреченных
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
І шо? Цензор пропонує нам випити за упокій?
Так я би з радістю, але вже не можу....
Ответить
Ответить
Потом: только они не являлись военными, а ЧВК. Такие же военные и на Донбассе?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Георгию Вицину сегодня - 100 лет.
Кто помнит этого потрясающего человека, помяните его добрым словом. Он в нашем добром слове ТАМ нуждается.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, общее число погибших в результате боевых действий за последние три месяца превысило, по неофициальным данным, 20 человек.
О гибели 41-летнего контрактника Алексея Сафонова сообщил его родственник. Подробностей он не рассказал, уточнив, что это произошло в середине марта. Похороны прошли спустя две недели в его родном хуторе Почтовый на юге России. Эту информацию подтвердили соседи и местный чиновник. До Сирии Сафонов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. При этом, начальник призывной комиссии Петр Иванов отметил, что на момент смерти Сафонов официально не являлся военным.
Рейтер также сообщает со ссылкой на официальное свидетельство о смерти о гибели под Пальмирой 12 февраля 46-летнего Владимира Плутинского из станицы Казанская. Один из его родственников утверждает, что в то время он тоже в армии не служил.
Кроме того, агентство подтвердило гибель 27-летнего бойца частной военной компании «Вагнер» Михаила Нефедова, имя которого ранее называли активисты Conflict Intelligence Team. По словам его знакомого, он был убит в феврале. Как рассказал ранее РБК брат Нефедова, это случилось, когда смертник подорвал группу бойцов. Опознания не было, поскольку тело привезли в запаянном гробу.
Минобороны, МИД и российское консульство в Дамаске не ответили на запросы Reuters с просьбой прокомментировать информацию о трех погибших контрактниках
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ох///ительный совет, между прочим
Ответить
- Алё, скорая, тут человеку плохо.
- На референдум ходил?
- Да.
- Мы не приедем.
Ответить
Ответить
В Хабаровске полки полупустые. У народа начинают появлятся вопросы. Это про протест дальнобойщиков.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
погиблиподохли двое российских военных (с)
Ответить
Ответить
Ответить
Это касается только военных.
Ответить
Ответить
На выходе к 18-25 годам имеем полного ватного дегенерата.
Смотреть YouTube
Ответить
В Сирии, по некоторым данным, погибли трое российских военнослужащих.
О гибели 41-летнего контрактника Алексея Сафонова сообщил его родственник. Подробностей он не рассказал, уточнив, что это произошло в середине марта. Похороны прошли спустя две недели в его родном хуторе Почтовый на юге России. Эту информацию подтвердили соседи и местный чиновник. До Сирии Сафонов принимал участие в боевых действиях на востоке Украины. При этом, начальник призывной комиссии Петр Иванов отметил, что на момент смерти Сафонов официально не являлся военным.
Рейтер также сообщает со ссылкой на официальное свидетельство о смерти о гибели под Пальмирой 12 февраля 46-летнего Владимира Плутинского из станицы Казанская. Один из его родственников утверждает, что в то время он тоже в армии не служил.
Кроме того, агентство подтвердило гибель 27-летнего бойца частной военной компании «Вагнер» Михаила Нефедова, имя которого ранее называли активисты Conflict Intelligence Team. По словам его знакомого, он был убит в феврале.
http://echo.msk.ru/news/1965620-echo.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить