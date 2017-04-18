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Теги: дети (3089) Киев (16855) прокуратура (2816) суд (20632) убийство (4846)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Киевлянка, накормившая 9-месячную дочь алкогольной смесью, предстанет перед судом

Киевская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летней жительницы столицы, которая подозревается в убийстве своего 9-месячного ребенка.

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на пожизненное принудительное детопроизводство...
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...в Израиль

Все без исключения граждане экс-СССР моложе 50 лет (да и нынешние недалеко от них ушли) так легко привыкают к алкоголю просто потому, что их принудительно в младенчестве и в детские годы спаивали детским кефиром, изготовленным методом брожения (до 0,5% алкоголя по ГОСТу, в реале до 3%).

Берём кефирчика 600 г (дневная норма), умножаем на 3% и получаем 18 г чистого алкоголя (спирта) или 40 г водки в день. Те, кто внедрил этот метод уничтожения советских людей, давно уже в Израиле.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DO5NuOpYdjk#t=645
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Сукаааааа конченная!!!! чтоб тебя земля не приняла и выкидывала твои кости наверх.Пожизненное,на рудники детоубийцу!
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Жаль у нас нет суда присяжных...
Если бы был...пожизненное этой скотине было бы гарантировано....
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Твою дивизию ..... Не могу поверить в то что читаю ..!! Неужели это правда .?
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...дурилка, в Сильпо ценники на украинском... ...нИзачОт...
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а точно "киевлянка"?
может с ОРДЛО? тогда все правильно....
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тут многие слюной брызжут по поводу детоубийства и приговаривают к пожизненному. однако закрывают глаза на аборты. двоемыслие?
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Рыба гниет с головы, не одна она в этом виновата. Ничего не делающая для народа власть, нарушающая Конституцию Украины.

На хера мы их кормим???
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКиевлянка, накормившая 9-месячную дочь алкогольной смесью, предстанет перед судом
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