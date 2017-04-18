Киевлянка, накормившая 9-месячную дочь алкогольной смесью, предстанет перед судом

2722 24Теги: дети (3089) Киев (16855) прокуратура (2816) суд (20632) убийство (4846) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 21:45 Киевлянка, накормившая 9-месячную дочь алкогольной смесью, предстанет перед судомКиевская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении 42-летней жительницы столицы, которая подозревается в убийстве своего 9-месячного ребенка. читать источник x Мне нравится
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Все без исключения граждане экс-СССР моложе 50 лет (да и нынешние недалеко от них ушли) так легко привыкают к алкоголю просто потому, что их принудительно в младенчестве и в детские годы спаивали детским кефиром, изготовленным методом брожения (до 0,5% алкоголя по ГОСТу, в реале до 3%).
Берём кефирчика 600 г (дневная норма), умножаем на 3% и получаем 18 г чистого алкоголя (спирта) или 40 г водки в день. Те, кто внедрил этот метод уничтожения советских людей, давно уже в Израиле.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DO5NuOpYdjk#t=645
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У нас такого "добра" выше крыши.
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Если бы был...пожизненное этой скотине было бы гарантировано....
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может с ОРДЛО? тогда все правильно....
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На хера мы их кормим???
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