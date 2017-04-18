За неэффективность НАПК ответственны Порошенко, Гройсман и Петренко, - нардеп Чумак

2049 90Материалы по теме: Борьба с коррупциейТеги: коррупция (7148) критика (207) Чумак (103) НАПК (396) Тему создал: Цензор.НЕТ18.04.17 21:32 За неэффективность НАПК ответственны Порошенко, Гройсман и Петренко, - нардеп ЧумакВысшие должностные лица Украины заинтересованы в бездеятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). читать источник x Мне нравится 7
Трындеть - не мешки ворочать.
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Пиздец, Я запутался. )))
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Пане Чумак , чи ви не бачили навкруги Готелю "" Турист "" та навколо Торговельного Центру бордюр з ЧЕРВОНОГО ГРАНІТУ ???????
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Тоже наверно Порошенко да Гройсман.
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А сами ничего не сделали.
Потому что только и делали что срались.
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Кто то сказал что он там в соплях весь.
Без доказательств, без ничего.
Этого было достаточно чтобы его свалить чтобы потом между собой СРАТЬСЯ 10 ЛЕТ.
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За 10 мирных до 2008 года процветающих лет.
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Если невеста ушла к другому, неизвестно кому повезло.
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Будет потом нас с Италии какой нибудь поучать как у них все хорошо и правильно.
Будто он имеет к этому отношение. К тому что оно стало правильно.
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Патріоти офшорні ...
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При этом Чумак не приплюсовал порядка 100 тысяч гривен своего дохода, которые задекларировал в графе «інші доходи». Вместе с ними, доход Чумака в прошлом году составил около 360 тысяч гривен. Также ему принадлежат два земельных участка общей площадью 5520 квадратных метра, жилой дом площадью 54,4 квадратных метра, квартира площадью 25,5 квадратных метра и ¼ доля ещё одной квартиры, а также гараж. Кроме того, у декларанта есть автомобиль Hyundai Santa Fe. Еще во времена Януковича, Чумак планировал создать Национальное антикоррупционное бюро, чтобы его возглавить. Теперь, возможно, его мечта осуществится. Если только не заметят члены комиссии, что он он «подруливал» правоохранительными структурами последние несколько лет, а также состоял в партиях.
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Це було банальне зведення рахунків ... ))
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Список несущих ответственность постоянно увеличивается по мере достижения дна корыта, а список бенефициариев становится короче.
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